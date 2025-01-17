Зачем Трамп хочет сделать Гренландию 51-м штатом Америки

Еще не вступив в должность президента США, Дональд Трамп уже успел сделать несколько громких заявлений. Одна из самых неоднозначных — сделать Гренландию 51-м штатом Америки. «Минфин» разбирался, есть ли перспективы у этого соглашения, и чем остров может быть интересен Штатам.

Как живет Гренландия

Гренландия — это самый большой остров в мире, общей площадью 2,17 млн км2, это примерно в 3,5 раза больше Украины. Правда, из этой территории всего 410 тыс. км2 — свободные ото льда, остальные — покрыты ледниками.

Несмотря на огромную площадь, население Гренландии незначительное — чуть меньше 57 тыс. человек. Все из-за сложных погодных условий — крайняя точка острова находится всего в 740 км от Северного полюса. Во внутренних районах территории зимой температура опускается до минус 60−70 градусов, а летом не поднимается выше нуля, иногда составляет около минус 25 градусов.

Люди живут в основном в Юго-Западной части острова, там же находится и его столица Нуук с населением почти 20 тыс. человек. Здесь летом средняя дневная температура составляет плюс 6 градусов. Зимой арктических морозов нет, например, в момент написания статьи температура составляла днем минус 8, а, по прогнозу, в ближайшие дни должна была повыситься до +1.

Почти 90% населения острова составляют представители инуиты — коренной народ Северной Америки, также распространенный в Канаде. Остальные жители Гренландии — датчане и немногочисленное количество мигрантов из других стран, в основном скандинавских.

Гренландия — это автономная территория Королевства Дания. Соответственно, остров входит в состав ЕС и НАТО.

Экономика региона

Основной источник дохода острова — финансовая помощь от Дании. В прошлом году она составила 4,3 млрд крон, то есть около $590 млн. Эта около трети дохода острова, кроме того, Дания покрывает расходы на судебную систему.

Несмотря на финансовую зависимость от центра, в Гренландии достаточно высокие заработные платы. Средний доход работника в столице Нуук составляет 431 тыс. крон в год — это примерно $59,5 тыс. Для сравнения: в США средняя годовая зарплата $64 тыс. Основа экономики острова — рыболовство. Именно на рыбу и креветки приходится около 90% всего экспорта.

Столица и самый большой город Гренландии Нуук.

ВВП на душу населения на острове близок к средним европейским показателям, хотя в значительной степени обеспечивается государственными расходами, субсидируемыми Данией.

Электроэнергию остров получает в основном из гидростанций, на которые приходится около 70% ее добычи. В стране разветвленная сеть аэропортов, вертолетных площадок и паромных переправ. А вот дорог между городами здесь практически нет, поскольку населенные пункты находятся на побережье и окружены фьордами. Наземное сообщение в этих условиях крайне затруднено.

По оценкам Геологической службы США, у побережья Гренландии могут находиться запасы нефти ориентировочно на 17,5 млрд баррелей. Это примерно равно запасам месторождений Аляски и несколько меньше, чем у нефтяного центра Америки, Техаса. Правда, в 2021 году правительство острова запретило новую разведку нефти и газа на своей территории из-за вреда для экологии.

Кроме этого, на острове значительные запасы редкоземельных металлов, которые оцениваются в 1,5 млн тонн. В основном это иттрий, скандий, неодим и диспрозий. Для сравнения: запасы редкоземельных металлов в США оцениваются в 1,7 млн тонн. Если взглянуть на мировых лидеров, они не такие уже и большие: в Китае их около 44 млн тонн, а во Вьетнаме — 20 млн тонн.

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Добыча редкоземельных металлов на острове развивается не слишком активно. Частично, из-за позиции США, которые пытаются не пустить сюда китайские компании, но преимущественно из-за позиции местного правительства, которое заботится о сохранении окружающей среды.

Почему Гренландия принадлежит Дании

Первыми европейцами, поселившимися в Гренландии, были викинги. В 986 году во главе 14 лодок сюда прибыл Эрик Рыжий — приговоренный к изгнанию из Исландии за убийство. Он основал несколько поселений на побережье острова.

Именно Эрик Рыжий придумал название «Гренландия». Историки считают, что благодаря ей он пытался заманить на остров больше переселенцев, хотя, возможно, в то время климат был более мягким и территория, где поселились скандинавы, действительно была зеленой.

Спустя несколько сотен лет после появления первых поселений гренландские викинги признали над собой власть норвежского короля, а вскоре Норвегия объединилась в единое государство с Данией.

Оставили скандинавы Гренландию в XV веке из-за так называемого малого ледового периода и существенного ухудшения климата. Но уже в начале XVII века Датско-норвежское королевство начало восстанавливать контроль над территорией.

Когда же в 1814 году Норвегия объявила о независимости, из союза она вышла уже без Гренландии, которая осталась в составе Дании.

Связь между Данией и островом на несколько лет обрывалась во время Второй мировой войны. Тогда метрополия была оккупирована Германией, а остров заняли американские войска.

В 1953 году Гренландия перестала быть колонией Дании и превратилась в ее полноправную часть. С 1979 года у острова ограниченная автономия, а в 2009 году она была существенно расширена. По факту за Данией сейчас остается лишь внешняя политика и вопросы обороны, а все внутренние вопросы решает местное правительство.

С 2012 года официальным языком на острове стал гренландский, на котором говорят инуиты, хотя датский остается обязательным для изучения.

Между Гренландией и Данией достигнута договоренность о том, что остров может объявить о независимости, и когда это произойдет, европейское государство не будет этому препятствовать. На данный момент Дания уменьшает бюджетную поддержку региона, что считается постепенной его подготовкой к полному обособлению.

Четвертая попытка купить Гренландию

Для США покупка территорий — обычное дело. Самое большое значение в истории страны сыграла покупка Луизианы во Франции в 1803 году за $15 млн (около $400 млн, учитывая инфляцию). Купленную территорию не стоит путать с современным штатом Луизиана, тогда США получили огромный земельный участок, простиравшийся от Мексиканского залива до границы с Канадой. В настоящее время это территория 15 штатов.

Также в 1867 году США купили у российской империи Аляску. Стоимость сделки составила $7,2 млн (сейчас $129 млн).

Идея купить Гренландию впервые возникла у США еще в 1860-х годах при президентстве Эндрю Джонсона, но тогда против выступил Конгресс страны, считая расходы неуместными.

Ближе к покупке острова Америка была в 1946 году. После Второй мировой он по факту оставался под контролем Штатов, которые предложили Дании за него $100 млн (в настоящее время $1,6 млрд), но получили отказ. При этом королевство позволило США размещать на этой территории военные базы и свободно перемещаться между ними.

Соотношение размеров Гренландии и США.

Пытался купить Гренландию Дональд Трамп во время своего предыдущего пребывания в должности. Тогда дальше разговоров вопрос не продвинулся, а Дания настаивала на невозможности такого соглашения.

Сейчас Трамп начал новую кампанию для получения Гренландии и, похоже, настроен более решительно. В частности, отвечая на прямой вопрос, он отказался исключить ее захват военным путем. В свою очередь, вице-президент намекнул, что военное вторжение на остров не понадобится, ведь там уже есть военная база США.

Получил Трамп и предварительную поддержку от членов республиканской партии. В Палате представителей зарегистрирован законопроект, позволяющий президенту начать переговоры с Данией о покупке острова.

Зачем Трампу нужна Гренландия

Стратегическое значение

Остров имеет ключевое значение для отражения потенциальной атаки россии на США. Здесь находится американская военная база Pituffik, оснащенная радаром, который отслеживает потенциальное движение российских ракет на атлантическое побережье США и позволяет сбивать их на полпути.

Кроме того, Гренландия находится на пути из Европы в США, рядом с ней проходит Северный морской путь, значение которого растет с таянием ледников. Поэтому размещение здесь военного флота позволяет контролировать судоходство.

В настоящее время Гренландия вместе с Данией входят в НАТО. Но никто не гарантирует, что она останется в его составе после обретения независимости.

Усилить свое влияние на остров уже пытался Китай. По словам преподавателя Школы международных исследований Джексона Вашингтонского университета Скотта Монтгомери, еще при предыдущем президентстве Трампа компании из КНР подали заявку на строительство двух ключевых аэропортов страны, пытались купить брошенную датскую военную базу, Академия наук Китая планировала построить постоянный исследовательский центр и спутниковую наземную станцию. Только из-за давления США тогда эти планы были отменены.

«США стремятся гарантировать, что никакие враждебные крупные государства не будут контролировать Гренландию, поскольку она может стать плацдармом для нападения на США», — говорит старший научный сотрудник Датского института международных исследований Прам Гад.

Добыча полезных ископаемых

Как уже отмечалось, у Гренландии значительные запасы нефти, редкоземельных металлов, а также урана, меди, никеля, кобальта. Таяние ледников и развитие технологий позволяют находить новые залежи.

При этом остров находится недалеко от побережья США, что позволяет легко поставлять сырье в промышленно развитые регионы.

Главная проблема разработки месторождений — неуступчивое местное правительство. Кроме этого, есть угроза, что со временем ресурсы получит Китай, уже пытавшийся купить долю у одной из немногих горных компаний, работающих на острове.

К тому же Гренландия, которая находится неподалеку от Северного полюса, может стать козырем в борьбе за его освоение, вместе со всеми содержащимися там ресурсами. Сейчас на нейтральную территорию, кроме США, претендуют россия, Канада, Норвегия и, конечно, Дания.

«Дело далеко нетривиальное: суверенитет над Полюсом предоставит стране доступ к потенциально значительным ресурсам нефти, газа и редкоземельных элементов, а также высший научный и военный доступ к предстоящему Трансполярному морскому пути», — отмечает Скотт Монтгомери.

Личное эго Трампа

Нельзя исключать и личное желание новоизбранного президента войти в историю, как человек, который увеличил территорию США и добавил к государству новый штат.

В последний раз это удавалось Дуайту Эйзенхауэру, при президентстве которого в 1959 году к США присоединились Гавайи. Если же сейчас добавить новый штат удастся Трампу, это будет самая большая покупка территории в истории, которая превзойдет даже масштаб покупки Луизианы.

Что думают в Гренландии, Дании и США

Правительства Дании и Гренландии выступают решительно против возможности включения острова в состав США. Зато они едины в заявлениях о готовности расширять сотрудничество с Америкой и гарантировать ее военное присутствие на территории.

«Мы согласны с тем, что у американцев есть определенные опасения относительно ситуации с безопасностью в Арктике, которые мы разделяем, и мы готовы продолжить переговоры с новым президентом США, чтобы обезопасить законные американские интересы в тесном сотрудничестве с Гренландией», — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

В то же время Дания увеличивает собственные расходы на оборону Гренландии на $1,5 млрд. За счет этих средств, в частности, планируется приобрести новые инспекционные корабли и модернизировать аэропорт в столице острова, который смогут использовать истребители F-35. По словам министра обороны страны Троэлса Лунда Поульсена, решение об увеличении финансирования было принято еще до заявления Трампа об интересе к Гренландии, но «по иронии судьбы» было объявлено после него.

Усиление обороноспособности острова направлено не на защиту от возможного вторжения США, на что у Дании в любом случае нет ресурсов — ее армия состоит из 17 тыс. человек, а большинство тяжелой техники она передала Украине. Наоборот, таким образом, страна хочет успокоить американского лидера, продемонстрировав, что заботится о безопасности региона.

В свою очередь, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что Гренландия хочет более близкого сотрудничества с США в таких сферах, как оборона и исследование горнодобывающего потенциала.

В то же время он отмечает, что остров приближается к проведению референдума о независимости.

«Впервые к Гренландии внимательно прислушиваются. Нужно сохранять спокойствие и пользоваться этим, поддерживая единство. Независимость Гренландии — дело Гренландии, и то же касается использования ее территории. Гренландия — для народа Гренландии. Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами», — заявил глава правительства автономии.

В то же время, согласно опросу американской социологической компании Patriot Polling, 57% жителей Гренландии поддерживают присоединение к США, еще 37,4% — против, а 5% — не определились. В опросе приняли участие 400 жителей острова.

А вот в США ситуация обратная. Согласно опросу USA Today, 53% американцев против присоединения острова. Также 29% считают идею Трампа хорошей, но нереалистичной, а 11% респондентов полностью поддерживают присоединение территории. Остальные — 7% — не определились.

Эксперты рассматривают несколько сценариев дальнейшего развития событий. В частности, получив отказ, Трамп может остыть к идее присоединения Гренландии и удовлетвориться расширением сотрудничества.

Второй возможный сценарий — введение Трампом экономического давления на Данию и в целом на ЕС из-за высоких тарифов на импорт товаров. Пострадать от этого может в первую очередь датская фармацевтика, но в то же время США зависят от поставки инсулина из страны, а потому ограничения могут привести к росту цены на него.

Наименее реалистичный вариант — военная оккупация Гренландии. Такой шаг будет означать, что одна страна НАТО атаковала другую, что подвергнет сомнению существование военного альянса.

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«Если страна НАТО нападает на страну НАТО, то альянса не существует», — отмечает главный политический обозреватель датского издания Politiken Элизабет Свейн. Поэтому есть сомнения, что Трамп решится на такой отчаянный шаг.