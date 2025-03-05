Когда ОВГЗ уже мало: 5 стран с самой высокой доходностью по облигациям

В последние годы портфель инвестиций украинцев в ОВГЗ вырос в несколько раз. В первую очередь благодаря высокой доходности, которая превышает ставки по депозитам и официальную инфляцию. В то же время Украина — далеко не единственное государство, которое привлекает средства под высокие проценты. «Минфин» решил узнать, кто еще особенно щедр и чем это можно объяснить.

Преимущества и риски облигаций

Международные финансовые компании, а зачастую и обычные граждане, ищут по миру государственные ценные бумаги, которые предлагают особенно высокую доходность. Для одних это элемент диверсификации: когда основная часть средств размещена в надежных бумагах, а незначительный процент в экзотических — вдруг будет положительный результат. Для других инвестиции в облигации других стран — это прагматический расчет.

Доходность десятилетних облигаций США составляет около 4,1% годовых, Германии — 2,5%, Японии — 1,4%, Швейцария платит символические 0,5%. В то же время развивающиеся страны часто предлагают по своим бумагам от 10% годовых, а некоторые из них — и свыше 20%. При этом ограничений на покупку ценных бумаг иностранцами они не устанавливают, что открывает возможности для значительных заработков. Правда, и риски здесь существенно большие. Вот самые главные:

Девальвация. Главный враг международных инвесторов в высокодоходные государственные облигации — обесценивание национальных валют этих стран, ведь речь идет в основном о ценных бумагах, номинированных именно в них. У внешнего инвестора обычно на его счету есть доллары, поэтому он сначала покупает местную валюту, и уже за нее покупает ценные бумаги. После погашения или перепродажи облигаций приходится снова откупать доллары.

Например, если доходность облигаций будет составлять 20% и на столько же обесценится национальная валюта, то, в лучшем случае, инвестор выйдет в ноль, а, скорее всего, понесет потери — из-за спреда и комиссий. Поэтому для него жизненно важно, чтобы девальвация местной валюты была меньше, чем доходность бумаг.

Бывают случаи, когда валюты развивающихся стран неожиданно укрепляются по отношению к доллару. В этой ситуации нерезиденты зарабатывают одновременно на высоких ставках и курсовой разнице. Такая ситуация была, например, в Украине в 2021 году.

Дефолт или реструктуризация. Еще хуже для инвесторов может быть ситуация, когда страна отказывается возвращать долги или просит о списании по крайней мере части долга. В Украине привыкли, что реструктуризация касается ценных бумаг, выпущенных в иностранной валюте на международные рынки (евробонды), а гривневые ОВГЗ не затрагивает. Однако в других странах часто практика отличается.

Среди свежих примеров — прошлогодняя реструктуризация Аргентиной долга в песо на сумму в эквиваленте около $50 млрд. В этом случае доходность не снижалась, но выплаты переместились с прошлого года на 2025−2028 годы. А вот правительство Зимбабве во время финансового кризиса 2008−2009 гг. провело реструктуризацию внутреннего долга, применяя более решительные шаги.

Если же, несмотря на риски, инвесторы готовы вкладывать средства в эти инструменты, посмотрим, какие страны предлагают самые высокие ставки.

Бразилия

Доходность десятилетних облигаций страны, номинированных в песо, составляет 15,3%. Это примерно столько же, как и в Украине по ОВГЗ.

«Бразилия предлагает одну из самых высоких реальных ставок среди всех рынков государственных облигаций», — отмечает инвестиционный директор на развивающихся рынках компании Abrdn Виктор Сабо. Для сравнения: доходность ценных бумаг Мексики — около 10%, Чили — 6%.

Как отмечает портфельный менеджер Fidelity International, бразильский рынок облигаций оказался «очень некоррелированным», по сравнению с соседними, а потому может стать «оазисом» для инвесторов.

Особенно подпитывает жадность международных финансовых компаний укрепление местного реала к американскому доллару. Если в конце прошлого года курс составлял около 6,2, то сейчас — около 5,9. Таким образом, возникает редкая ситуация, когда нерезиденты могут рассчитывать на двойную прибыль.

Как объясняет Виктор Сабо, бразильский рынок облигаций уникален, поскольку на цены бумаг влияют в первую очередь местные быстрые деньги. «Из-за этой своеобразной природы денежно-кредитная политика центрального банка Бразилии может отклоняться от циклов ставок развитых экономик и даже региональных соседей», — объясняет он. В настоящее время центробанк страны держит высокую ставку в 13,25%, что и обеспечивает потрясающую доходность, а инфляция в стране при этом менее 5%.

В то же время следует учитывать, что местная валюта укреплялась последние два месяца, но если смотреть за год, то она подешевела почти на 19%. То есть девальвация существенно опережает ставки по облигациям, поэтому для внешних инвесторов они выглядят как лотерея.

Нигерия

Доходность десятилетних облигаций, номинированных в найре, — 18,8%.

Если в случае с Бразилией высокие ставки облигаций существуют рядом с низкой инфляцией, то в Нигерии все наоборот. Годовой рост цен в стране оценивается в 24,5%, и это при том, что, по сравнению с декабрем, он существенно замедлился — тогда достигал почти 35%.

Одной из ключевых причин, запустившей утечку инфляции в крупнейшей экономике Африки, эксперты называют отмену субсидий на топливо. «Транспорт — один из главных факторов, влияющий на стоимость продукции на рынке. Когда вам приходится убирать урожай и транспортировать его с очень высокими затратами, вы не сможете поставить на рынке низкую цену», — объясняет местный финансовый аналитик Амин Филипп Ядо. Также на нестабильность цен в стране повлияли сбои в цепочках поставок и климатические изменения.

Существенно усугубляет ситуацию стремительная девальвация местной валюты. По сравнению с серединой 2023 года, она обесценилась почти в три раза. Хотя с конца прошлого года найра укрепилась по отношению к доллару примерно на 11%, что стало возможным благодаря вливанию в экономику $8 млрд. Однако, предупреждают экономисты, это может оказать временное влияние и вскоре падение местной валюты продолжится.

В то же время, пусть даже временное, укрепление валюты и замедление инфляции подбодрили инвесторов, которые поверили в местные облигации. Их доходность еще в январе превышала 22%, а сейчас под влиянием растущего спроса существенно снизилась.

Замбия

Доходность десятилетних облигаций, номинированных в кваче, — 21,8%.

Еще в 2023 году по ценным бумагам этой страны можно было получить более 30% годовых, поэтому нынешние ставки может считать относительно невысокими.

Подобно нигерийской, местная национальная валюта тоже прошла несколько этапов девальвации и, по сравнению с 2022 годом, торгуется по отношению к американскому доллару примерно в два раза дешевле. Инфляция в стране тоже достаточно высокая, но все же существенно уступает нигерийской — в феврале составила 16,8%, что примерно столько же, сколько и по итогам прошлого года.

В то же время, по оценкам МВФ, в текущем году рост цен в стране удастся снизить примерно до 12%, а дальше инфляция составит 7%. Если этот прогноз оправдается, то фиксация прибыли по облигациям на 10 лет на уровне почти 22% окажется хорошей инвестицией. По крайней мере для внутренних инвесторов, ведь если смотреть на девальвацию, то за прошлый год национальная валюта упала примерно на 21%. Поэтому в случае продолжения этой тенденции доходность ценных бумаг для нерезидентов будет почти на нулевом уровне.

Египет

Доходность десятилетних облигаций, номинированных в фунте, — 22,7%.

Как уже понятно, высокая доходность ценных бумаг всегда устанавливается неспроста. В случае Египта, ее предлагают на фоне стремительной девальвации, которая началась в марте 2022 года. С этого времени местная валюта снизилась на 220%. Для сравнения: гривна с начала полномасштабного вторжения упала примерно на 46%.

Дело в том, что долгое время курс удерживался искусственно, но после пандемии и резкого снижения туристического потока в стране возник дефицит валюты. Как следствие, местный центробанк несколько раз девальвировал ее, в том числе и в обмен на кредиты от МВФ.

На этом фоне резко пошла вверх и инфляция. В 2023 году она достигала 38%, а сейчас — около 24%. То есть рост цен опережает нынешнюю доходность облигаций.

В то же время крупные пакеты финансовой помощи, которые страна получила от МВФ, Евросоюза и ОАЭ, вдохновляют инвесторов. «Мы видим привлекательность краткосрочной торговли», — отмечает аналитик развивающихся рынков в T. Rowe Price Разан Нассер.

Как говорит руководитель отдела исследований Beltone Securities в Каире Ахмед Хафез, девальвация оздоровила финансовый сектор Египта. В частности, банки перестали бояться давать кредиты.

Ожидается, что в этом году экономика страны вырастет на 4,1%, а в следующем — еще на 4,5%. Есть шанс у страны и усмирить инфляцию. Если сейчас она составляет около 24%, то в ближайшие месяцы специалисты Capital Economics ожидают ее резкого снижения, поскольку со сравнительной базы исчезнет период резкой девальвации. Уже к апрелю прогнозируется замедление ее к однозначным показателям.

Поскольку же курс местного фунта регулируется центробанком, есть вероятность, что последующих волн резкой девальвации уже не будет. Это понимают и инвесторы, которые увеличили спрос на местные облигации, что прямо сказалось на доходности — еще два месяца назад по бумагам можно было получать 27% годовых, а сейчас на 4% меньше.

Турция

Доходность десятилетних облигаций, номинированных в турецкой лире, — 25,7%.

Ставки, превышающие доходность самых щедрых африканских стран, в Турции установлены на фоне галопирующей инфляции. На своем пике в прошлом году она достигала 75%, а сейчас замедлилась до 39%. Не лучше ситуация в стране и на валютном рынке, где местная лира с 2022 года обвалилась по отношению к доллару на 170%.

Причиной стал длительный период низких ставок местного центробанка, благодаря которым власти надеялись разогреть экономику и продолжали их удерживать, даже когда инфляция уже выходила из-под контроля. Поэтому сейчас ставку приходится держать на уровне 45%, а недавно она была 50%.

Эта ситуация распугала подавляющее большинство внешних инвесторов, но не всех. Среди тех, кто сейчас активно инвестирует в турецкие ценные бумаги, Allianz Global Investors, которая ставит на долговые бумаги с максимально долгим сроком погашения.

«Наша позиция вне консенсуса», — говорит портфельный менеджер Allianz Карлос Карранза. Он сказал, что ожидает получить на этих бумагах двузначную прибыльность благодаря быстрому снижению инфляции и государственным гарантиям, что обесценивание валюты не сотрет процентные доходы.

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Эта ставка достаточно рискованная. Ведь, по итогам года, местный центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 24%, а еще недавно прогнозировал 21%. В то же время позитивной новостью для инвесторов в страну может стать стабилизация курса. За последний год он упал всего на 16%, а значит, уже позволяет выйти из облигаций в плюсе.

Правда, как и в каждом из предыдущих случаев, инвесторов еще могут ожидать неприятные сюрпризы.