Отраслевые, индексные или сырьевые: какие ETF выбрать в 2025 году

ETF считаются одними из самых безопасных и стабильных инструментов для большинства портфелей, в том числе для пассивного инвестирования. Этот статус обеспечивает их высокая ликвидность и низкие расходы на управление. Сохраняют ли индексные фонды свою актуальность в 2025 году, какие перспективные отрасли выбирают игроки рынка, и действительно ли это настолько безопасно, как кажется?

Почему инвесторы делают ставку на ETF

ETF — это открытый инвестиционный фонд, подобный традиционному управляемому фонду, но его можно покупать или продавать, как обычные акции на бирже. Большинство ETF отчетливо отслеживают динамику определенного индекса или базового актива, чем обеспечивают соответствующий доход. Среди основных преимуществ инвестирования в эти фонды:

Диверсификация. ETF открывают инвесторам доступ к разным классам активов и даже рынкам через одну сделку.

Низкие затраты. Управление ETF часто обходится дешевле, по сравнению с активными фондами.

Ликвидность. ETF торгуются на бирже, поэтому инвесторы могут покупать или продавать их в любое время в течение торгового дня.

Прозрачность. Инвесторы всегда могут увидеть состав активов ETF и их текущую стоимость.

ETF на индексы фондового рынка США

Этот вид ETF предоставляет инвесторам широкий доступ к публичным компаниям, которые котируются на американских биржах. Его используют как подход пассивного инвестирования и отслеживания основных индексов, таких как S&P 500, Nasdaq 100 и другие.

Среди основных ETF на рыночные индексы:

Название (тикер) Доходность за последний год Доходность за 5 лет Доходность за 10 лет Расходы на управление Дивиденды iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 24.98% 14.49% 13.06% 0.03% 1.30% Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 24.98% 14.48% 13.06% 0.03% 1.24% SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 24.87% 14.44% 13.00% 0.095% 1.21% Invesco QQQ Trust (QQQ) 25.61% 19.93% 18.29% 0.20% 0.56% Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 23.75% 13.80% 12.50% 0.03% 1.27% Vanguard Small Cap ETF (VB) 14.23% 9.30% 9.09% 0.05% 1.30%



Инвесторы продолжают покупать эти ETF, и анализ подтверждает тенденцию к долгосрочному росту. Также они позволяют инвестировать в широкий спектр компаний без необходимости выбирать отдельные акции.

Инвестирование в компании за пределами Штатов

Этот вид ETF нацелен на инвестирование в международные публичные компании в широком масштабе или в более конкретных географических рынках, таких как Азия, Европа или развивающиеся страны.

Однако у инвестирования в иностранные компании за пределами США есть несколько недостатков. В частности, валютный риск и правительственная нестабильность, поскольку другие государства часто могут не обеспечивать инвесторам должной защиты, как в США. Динамика нескольких крупнейших ETF на международной арене:

Название (тикер) Доходность за последний год Доходность за 5 лет Доходность за 10 лет Расходы на управление Дивиденды Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) 11.01% 3.05% 4.04% 0.08% 3.19% Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) 5.20% 4.32% 5.09% 0.08% 3.37% iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 3.41% 4.51% 5.39% 0.07% 3.47% Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) 3.07% 4.79% 5.49% 0.06% 3.36%



Инвестирование в международные ETF обеспечивает глобальную диверсификацию и уменьшает зависимость от экономики одной страны. Кроме этого, инвесторы получают доступ к быстрорастущим рынкам. Эти ETF фокусируются на международных рынках и позволяют вкладывать средства в экономики, которые могут расти быстрее, чем развитые страны.

Отраслевые ETF

Этот вид ETF дает инвесторам возможность покупать акции в определенных отраслях, таких как здравоохранение, потребительские товары, энергетика, финансы, технологии и т. д. Эти фонды обычно пассивные то есть они отслеживают определенный предварительно установленный индекс акций и механически следят за ним. Среди привлекающих инвесторов отраслевых фондов можно выделить следующие:

Название (тикер) Доходность за последний год Доходность за 5 лет Доходность за 10 лет Расходы на управление Дивиденды Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) 30.42% 11.62% 11.32% 0.09% 1.42% Vanguard Information Technology ETF (VGT) 29.27% 21.44% 20.75% 0.10% 0.60% Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) 17.37% 11.93% 10.85% 0.09% 1.44% iShares Semiconductor ETF (SOXX) 12.97% 21.95% 22.75% 0.35% 0.67% Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) 5.52% 12.21% 4.95% 0.09% 3.36%

Инвесторы часто выбирают узкоотраслевые ETF, поскольку ставка на перспективный сектор позволяет получить прибыль от ее роста, например, технологии, здравоохранения или энергетики.

Кроме того, игроки рынка также могут поддерживать трендовые направления, в частности, искусственный интеллект, возобновляемая энергетика или кибербезопасность. Особую роль играет защита от экономических циклов — некоторые сектора, как здравоохранение, обычно менее чувствительны к кризисам, что делает их привлекательными для защиты капитала.

Дивидендные ETF

Дивидендные ETF обеспечивают инвесторам возможность покупать акции, которые выплачивают вознаграждение от прибыли. Этот тип ETF обычно также пассивно управляется, то есть он механически отслеживает индекс компаний, которые выплачивают проценты за владение акциями. Дивидендные ETF часто являются более стабильными, чем общий рыночный ETF. Они могут привлекать тех, кто ориентируется на регулярный доход от инвестиций. Основная динамика дивидендных фондов:

Название (тикер) Доходность за последний год Доходность за 5 лет Доходность за 10 лет Расходы на управление Дивиденды Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM) 17.60% 9.74% 9.77% 0.06% 2.74% Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) 17.02% 11.52% 11.38% 0.06% 1.73% Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) 11.60% 11.03% 11.03% 0.06% 3.64%



Дивидендные ETF обеспечивают регулярный пассивный доход, что важно для долгосрочных инвесторов. У компаний, выплачивающих дивиденды, обычно стабильный бизнес и финансовая устойчивость, а их процентные выплаты можно автоматически реинвестировать, что усиливает долгосрочный рост капитала.

ETF на облигации

Этот ETF предоставляет доступ к портфелю ценных бумаг, которые часто делятся на подсекторы, в зависимости от типа облигаций, их эмитента, срока погашения и других факторов. Благодаря этому инвесторы могут покупать именно те облигации, которые им нужны. Эти облигации выплачивают проценты по графику, а ETF передает доход владельцам.

Название (тикер) Доходность за последний год Доходность за 5 лет Доходность за 10 лет Расходы на управление Дивиденды iShares 1−3 Year Treasury Bond ETF (SHY) 3.92% 1.24% 1.25% 0.15% 3.92% Vanguard Total Bond Market ETF (BND) 1.34% -0.29% 1.34% 0.03% 3.67% iShares MBS ETF (MBB) 1.31% -2.13% -0.75% 0.04% 3.94% iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) -7.84% -6.07% -1.12% 0.15% 4.29%



Облигации обычно приносят стабильный доход, что привлекательно для инвесторов, которые ищут надежные и менее волатильные инструменты. Эти ETF могут служить средством защиты от экономических или рыночных кризисов.

ETF на сырьевые товары

Эти товарные ETF позволяют покупать сырьевые продукты, сельскохозяйственные товары, нефть или драгоценные металлы, без необходимости совершать сделки на фьючерсных рынках. Они обычно волатильные, поэтому могут не подходить для консервативных стратегий инвестирования. Среди основных ETF этой области:

Название (тикер) Доходность за последний год Среднегодовая доходность за 5 лет Среднегодовая доходность за 10 лет Расходы на управление Дивиденды Invesco DB Agriculture Fund (DBA) 33.51% 11.93% 1.87% 0.85% 4.08% SPDR Gold Shares (GLD) 26.09% 10.94% 7.66% 0.40% 0.00% iShares Silver Trust (SLV) 20.89% 9.33% 5.58% 0.50% 0.00% United States Oil Fund LP (USO) 12.75% -5.90% -7.31% 0.70% 0.00%

В целях хеджирования инвесторы могут выбирать фонды на сырье, поскольку они добавляют альтернативный класс активов в портфель. Это позволяет сбалансировать риски, а некоторые ценные металлы, как золото, часто растут в цене во время инфляции.

ETF на недвижимость (REIT)

Эти биржевые фонды предоставляют инвесторам доступ к диверсифицированному портфелю компаний, которые владеют или управляют коммерческой, жилой или промышленной недвижимостью. Также они позволяют получать прибыль от дохода от аренды и роста стоимости недвижимости. Динамика основных REIT-фондов:

Название (тикер) Доходность за последний год Среднегодовая доходность за 5 лет Среднегодовая доходность за 10 лет Расходы на управление Дивиденды Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) 4.94% 1.01% 3.62% 0.07% 3.23% Vanguard Real Estate ETF (VNQ) 4.92% 2.97% 5.05% 0.13% 3.85% iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) 4.48% 2.71% 5.26% 0.39% 2.57%



Инвестирование в ETF недвижимости позволяет зарабатывать на росте цен на жилье без необходимости покупать физическую собственность. Кроме этого, REIT-компании выплачивают значительную часть своих доходов в виде дивидендов. Если проанализировать историю этого рынка, то недвижимость показывает рост цен в долгосрочной перспективе.

ETF с кредитным плечом

ETF с кредитным плечом пытается обеспечить прибыль, которая в несколько раз превышает ежедневную прибыльность его индекса. Таким образом, например, ETF с тройным кредитным плечом, основанный на S&P 500, должен вырасти на 3% в день, когда индекс вырастет на 1%.

Из-за внутренней структуры этих фондов считается, что они лучше всего подходят для трейдеров, которые ищут краткосрочную прибыль от целевого индекса в течение нескольких дней, а не для долгосрочных инвесторов.

Название (тикер) Доходность за последний год Среднегодовая доходность за 5 лет Среднегодовая доходность за 10 лет Расходы на управление Дивиденды ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) 58.22% 30.51% 35.12% 0.84% 1.27% ProShares Ultra S&P 500 (SSO) 43.53% 20.13% 19.75% 0.89% 0.85% ProShares Ultra QQQ (QLD) 42.82% 29.01% 29.07% 0.95% 0.25% Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) -12.51% 8.82% 28.86% 0.76% 1.18%

Инвесторы выбирают такие ETF из-за спекулятивных характеристик этого инструмента, связанных с использованием финансового плеча для увеличения потенциального дохода. Доступ к рынку деривативов позволяет получить экспозицию на определенные активы без необходимости непосредственно покупать опционы или фьючерсы.

ETF на криптовалюту

Эти ETF позволяют покупать долю в криптовалюте через долю в самом фонде. Они отслеживают спотовую цену биткоина, так что 1% в криптовалюте превращается в 1% в фонде за вычетом небольшой комиссии за его управление.

Покупать BTC через ETF иногда проще, чем создать учетную запись на криптобирже и беспокоиться о ее безопасности.

Название (тикер) Доходность за последний год Среднегодовая доходность за 5 лет Среднегодовая доходность за 10 лет Расходы на управление Дивиденды Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) 164.94% - - 0.25% - Franklin Bitcoin ETF (EZBC) 164.40% - - 0.19% - iShares Bitcoin Trust (IBIT) 164.16% - - 0.12% -



Инвесторы могут выбирать покупку ETF на криптовалюты вместо покупки криптовалюты, поскольку среди основных преимуществ использования этих фондов:

Доступ к инвестированию в биткоин без необходимости хранить криптовалюту самостоятельно.

Биржевые фонды на биткоин работают под наблюдением финансовых регуляторов.

Хеджирование от инфляции, поскольку биткоин часто рассматривают, как цифровое золото.

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Риски инвестирования в ETF

Инвестирование в ETF кажется достаточно простым, но сложность всегда в деталях. Например, стоимость ETF, которые инвестируют в надежные облигации с долгим сроком погашения, значительно меняется, в зависимости от процентных ставок. Когда ставки повышаются или снижаются, значения фондов двигаются обратно их направлению.

Хотя они могут обеспечивать более высокую прибыльность, чем ETF с краткосрочными облигациями, большинство инвесторов не считают риск оправданным.

Индексные фонды, инвестирующие в недвижимость, облагаются повышенным налогом на дивиденды для нерезидентов США (до 30%), поскольку для них нет налоговых льгот. Кроме того, эти ETF не являются прямыми инвестициями в недвижимость, а только в бизнес компаний, которые занимаются этим сектором. Соответственно, инвестор подвергает себя рискам.

Золото, защитные секторы и биткоин не всегда играют роль действительно защитных активов. Перспективы роста сектора ИИ могут вообще коренным образом измениться, как показал случай с DeepSeek. Это демонстрирует уязвимость технологий к изменениям рыночных ожиданий и новых игроков, так что теоретические постулаты и прогнозы не всегда подтверждаются на практике.

В то же время, если бы вы проинвестировали в начале 2015 года в самый популярный индекс S&P 500 при формальных 13% годовых в среднем, то по состоянию на данный момент ваша сумма, благодаря сложному проценту, была бы почти в 3 раза больше, и это без учета дивидендов.

Аналогичные инвестиции в NASDAQ-100 увеличились бы в 5 раз. ETF с тройным кредитным плечом на этот технологический индекс за 15 лет могли бы увеличить капитал в 200 раз. Однако и здесь не без риска: инвесторы могли бы потерять почти весь капитал несколько раз за последние 5 лет. Кроме того, из-за особенностей структурирования, ETF с кредитным плечом могут не соответствовать росту самого индекса на долгом временном горизонте.

ETF остаются привлекательными благодаря диверсификации, низким издержкам и высокой ликвидности, что позволяет создать сбалансированный портфель и снизить риски. При этом они увеличивают потенциал дохода в долгосрочной перспективе. Однако важно помнить, что прошлые показатели не гарантируют будущих результатов, а попытки инвестора «угадать» правильный сектор или акцию часто приводят к неудаче. Поэтому для розничного инвестора вложение средств в широкий индекс в большинстве случаев остается более эффективным и менее рисковым.