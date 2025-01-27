Китайский аналог ChatGPT переворачивает рынки США и Европы

Индекс S&P 500 выдал лучшую первую неделю при новом президенте с начала правления Рональда Рейгана в 1985 году. Рынки позитивно отреагировали на первые дни президентства Дональда Трампа: отсутствие новостей о повышении пошлин успокоило инвесторов, а объявление о крупных инвестициях в искусственный интеллект поддержало акции технологических компаний. Однако к утру понедельника все это было забыто.

В понедельник настроения в технологическом секторе серьезно ухудшились, что побудило инвесторов фиксировать прибыль. Вниз пошли фьючерсы на основные американские фондовые индексы. Причиной стала презентация DeepSeek, китайского стартапа в области искусственного интеллекта, новейшей модели R1. По словам ее разработчиков, ее производительность сопоставима с ведущими американскими моделями, такими как ChatGPT от OpenAI, но при этом китайский вариант стоит в разы дешевле.

Китайское приложение на основе искусственного интеллекта DeepSeek обогнало ChatGPT и других конкурентов, став самым рейтинговым бесплатным приложением в App Store компании Apple в США, Великобритании и Китае.

DeepSeek была основана в 2023 году Лян Вэньфэном в Ханчжоу (город на юго-востоке Китая). 40-летний выпускник факультета информационной и электронной инженерии также основал хедж-фонд, поддержавший DeepSeek.

Сообщается, что изначально он создал склад чипов Nvida A100, которые теперь запрещены к экспорту в Китай. Эксперты полагают, что эта коллекция может составлять 50 тыс. экземпляров. Наличие таких запасов побудило Вэньфэна запустить DeepSeek, объединив эти чипы с более дешевыми, более низкого класса, которые все еще доступны для импорта.

Популярность приложения резко возросла с момента его запуска в январе, бросив вызов широко распространенному мнению о том, что Америка является неприкасаемым лидером в сфере ИИ, пишет ВВС.

В основе системы лежит модель DeepSeek-V3 с открытым исходным кодом, на разработку которой, по утверждениям исследователей, было потрачено менее $6 млн. Точная сумма, вложенная в разработку ChatGPT, OpenAI не разглашается. Но, к примеру, обучение GPT-3 обошлось в сумму от $4 до $12 млн. GPT-4, будучи еще крупнее и сложнее, вероятно, стоит значительно дороже. Аналитики оценивают общую стоимость разработки, обучения и поддержки такой системы, как ChatGPT, в сотни миллионов долларов, включая как первоначальные затраты на обучение, так и текущие улучшения.

В 2023 году Microsoft расширила свое партнерство с OpenAI, инвестировав $10 млрд в поддержку разработки моделей и инфраструктуры OpenAI, включая ChatGPT.

После запуска DeepSeek-R1 в начале этого месяца компания похвасталась «производительностью, сопоставимой» с одной из последних моделей OpenAI, разработчика ChatGPT, при использовании ее для таких задач, как математика, кодирование и рассуждения на естественном языке.

Венчурный капиталист из Кремниевой долины и советник Дональда Трампа Марк Андрессен назвал DeepSeek-R1 «моментом ИИ-Спутника», имея в виду первый искусственный спутник Земли, запущенный Советским Союзом в 1957 году.

Обучение моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT и DeepSeek, обеспечивают современные чипы. Однако с 2021 года правительство США ужесточило ограничения на продажу современных чипов в Китай.

Чтобы продолжить работу без постоянных поставок импортных передовых чипов, китайские разработчики искусственного интеллекта делились своими наработками друг с другом и экспериментировали с новыми подходами к технологии.

Это привело к появлению моделей ИИ, которым требуется гораздо меньше вычислительной мощности, чем раньше. Это также означает, что они стоят намного меньше, чем считалось возможным ранее, что может перевернуть отрасль.

Именно поэтому акции мировых гигантов, связанных с ИИ и базирующихся в США, таких как Nvidia, Microsoft и Meta, упали в понедельник утром, это событие обрушило цены и на европейские акции. Например, акции голландского производителя микросхем ASML снизились более чем на 10%, Siemens Energy, который производит оборудование для искусственного интеллекта, — на 21%.

«Идея создания недорогой китайской версии не была авангардной, поэтому она застала рынок врасплох. Поэтому, если вы внезапно получите эту недорогую модель ИИ, это вызовет опасения по поводу прибылей конкурентов, особенно учитывая сумму, которую они уже инвестировали в более дорогую инфраструктуру ИИ», — пояснила происходящее Фиона Чинкотта, старший аналитик рынка City Index.

Сингапурский консультант по инвестициям в технологические компании Вей-Серн Линг заявил BBC, что это «потенциально может сорвать инвестиционный проект по всей цепочке поставок ИИ».

Однако банковский гигант Уолл-стрит Citi предупредил, что, хотя DeepSeek может бросить вызов доминирующим позициям американских компаний, таких как OpenAI, проблемы, с которыми сталкиваются китайские компании, могут помешать их развитию.

На прошлой неделе консорциум американских технологических компаний и иностранных инвесторов объявил о создании проекта Stargate — компании, которая вкладывает 500 млрд долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта в Техасе.

Взлеты и падения недели на фондовом рынке США

«Минфин» собрал наиболее интересные акции прошлой недели.

На прошлой неделе акции Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) в моменте подорожали на треть. Среди прочего, компания продает решения в области космических систем для космической и оборонной промышленности. RKLB — не единственная компания сектора, сумевшая на прошлой неделе порадовать инвесторов.

Котировки small-cap компании Sidus Space, занимающейся проектированием спутников, взлетели 21 января на 22%. Бумаги Intuitive Machines, в 2024 году посадившей на Луну свой аппарат Odissey, выросли почти на 24%. Котировки производителя миниатюрных спутников Planet Labs подскочили более чем на 22%.

CNBC связывает ралли космических компаний с энтузиазмом инвесторов по поводу возвращения Трампа в Белый дом. В своей инаугурационной речи новый президент США кратко затронул тему и космоса.

«Мы будем следовать нашему явному предназначению к звездам и отправим американских астронавтов установить звездно-полосатый флаг на планете Марс», — заявил Трамп.

Аналитик Deutsche Bank Эдисон Ю обращает внимание на то, что котировки космических компаний начали расти еще в ноябре прошлого года, сразу после избрания Трампа. Он назвал три фактора, способствующих развитию отрасли: выдвижение Трампом кандидатуры миллиардера и астронавта Джареда Айзекмана на пост директора NASA, значительный объем торгов со стороны розничных инвесторов и ожидание получения большего количества многомиллиардных федеральных контрактов.

«После выборов, похоже, возник очень глубокий и широкий ажиотаж по поводу открытия возможностей частной космонавтики», — сказал Ю телеканалу CNBC.

Котировки биофармацевтической компании Summit Therapeutics, Inc. (SMMT) выросли до рекорда за всю историю торгов.

Причиной стали ее достижения в лечении онкозаболеваний. В минувший понедельник SMMT объявила, что поздняя стадия исследований ее препарата от рака Ivonescimab показала снижение рисков прогрессирования заболевания или смерти на 49%, по сравнению с лекарством Keytruda, которое производит Merck.

Keytruda доминирует на рынке противораковых препаратов с тех пор, как это лекарство было одобрено десять лет назад, и является одним из самых прибыльных препаратов за всю историю, пишет Barron’s. Притом, что это один из ключевых продуктов Merck, патентная защита на его производство истекает в 2028 году, что создает давление на компанию: истечение патента открывает возможности для появления дженериков и может значительно снизить ее доходы.

«Ivonescimab превзошел «практически все клинические ожидания, по сравнению с золотым стандартом иммунотерапии Keytruda», — написал аналитик Citi Игаль Нохомовиц. Он повысил рейтинг Summit Therapeutics до уровня Top Pick, а целевую цену ее акций — с $13 до $19. Рыночная стоимость Summit Therapeutics с начала года выросла на 649%. По данным MarketWatch, компанию отслеживают три аналитика, и все три рекомендуют покупать ее бумаги.

А вот акции Merck относительно начала года стоят дешевле примерно на 6,4%. Тем не менее аналитики в основном советуют покупать и их: у бумаг фармгиганта 18 рейтингов Buy и пять Overweight из 26-ти в сумме, показывает FactSet. Остальные три рейтинга — рекомендации «держать бумаги» (Hold).

Бумаги Twilio, Inc. (TWLO), компании, предоставляющей бизнесу облачный сервис для коммуникации с клиентами, на прошлой неделе показали лучший рост почти за пять лет.

Так инвесторы отреагировали на обнадеживающий прогноз прибыли компании на ближайшие годы, сообщил CNBC.

Twilio на мероприятии для инвесторов объявила, что добилась положительной операционной прибыли по стандартам бухучета GAAP в четвертом квартале 2024 года — это произошло впервые в истории компании, утверждает MarketWatch. Более того, сервис ожидает, что будет прибыльным по этому показателю в новом финансовом году и в «каждый последующий год», добавило издание.

Twilio сообщила также, что намерена возвращать акционерам половину своего свободного денежного потока до 2027 года. Совет директоров компании одобрил программу обратного выкупа акций на $2 млрд.

По итогам четвертого квартала 2024 года, компания планирует показать рост выручки на 11%, что указывает на ускорение роста: в третьем квартале было +10%. Объем рынка коммуникаций и данных, на котором сервис продает свои продукты, к 2028 году может вырасти до $119 млрд, с предполагаемых $86 млрд в этом году, следует из прогноза компании.

Аналитики Baird в пятницу повысили рейтинг акций Twilio с нейтрального до Overweight, эквивалентного рекомендации «покупать», а целевую цену бумаг подняли со $115 до $160.

Читайте также: Из-за высокой инфляции инвесторы теряют оптимизм к ИИ

Главные события недели

Текущая неделя будет наполнена важными для рынков событиями. Свои первые заседания в 2025 году проведут Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и Банк Канады. Свои квартальные отчеты представят более 100 компаний из S&P 500, среди которых Meta, Microsoft, Apple, Tesla и другие тяжеловесы.

Китайские фабрики замедляют производство

В понедельник, 27 января, Национальное бюро статистики Китая опубликовало индекс деловой активности в производственном секторе за январь 2025 года.

Показатель неожиданно упал до 49,1 пункта и оказался ниже декабрьского значения и консенсус-оценки в 50,1 пункта. Это первое снижение деловой активности с сентября и самое резкое за последние пять месяцев, пишет Trading Economics. И это притом, что Пекин уже предпринял ряд мер по поддержке местного бизнеса.

Резко замедлился в январе и рост непроизводственной активности. Так местные компании отреагировали на перспективы жестких торговых пошлин США.

Тем не менее аналитики Capital Economics в своей записке для клиентов отметили: хотя индексы деловой активности указывают на то, что экономика Китая несколько потеряла темпы в январе, «замедление в начале года, вероятно, окажется временным, поскольку фискальное стимулирование должно поддержать экономический рост в краткосрочной перспективе».

Заседание ФРС: что скажет Пауэлл

В среду, 29 января, Федрезерв объявит решение по денежно-кредитной политике. Согласно данным CME Group, рынки практически уверены (вероятность близка к 100%), что американский ЦБ оставит ставку без изменений. Поэтому, вероятно, колебания на рынке может вызвать только пресс-конференция главы ФРС, которая пройдет в тот же день.

Инвесторы хотят знать, сколько еще сокращений вероятно в этом году. В декабре Федрезерв потряс рынки, сократив прогнозируемое снижение ставок на 2025 год. Причиной такого решения стали опасения регулятора в том, что инфляция может снова ускориться. Однако эти опасения не оправдались, американская экономика чувствует себя неплохо: свежая отчетность показывает замедление базовой инфляции на фоне резкого увеличения числа рабочих мест.

Заседание ЕЦБ: как регулятор отреагирует на новые угрозы

В четверг, 30 января, Европейский центральный банк сообщит решение по денежно-кредитной политике. Трейдеры уверены, что ЕЦБ снизит базовую процентную ставку на четверть процентного пункта. В прошлом году регулятор снизил ставку четыре раза, начиная с июня, и довел ее до 3%.

Инвесторы ждут дальнейших сигналов от главы Европейского центробанка Кристины Лагард: угроза введения высоких пошлин Штатами и вялая экономика еврозоны подталкивают европейских чиновников к более активному смягчению денежно-кредитной политики. Рынки закладывают в базовый сценарий еще три снижения ключевой ставки ЕЦ в этом году после решения, принятого в четверг.

Некоторые политики также дали понять, что согласны с тем, что ставки снизятся до 2%, что находится в пределах предполагаемого диапазона «нейтральной» ставки, которая не стимулирует, но и не ограничивает экономику.

Сезон отчетностей: внимание к акциям «Великолепной семерки»

На корпоративном фронте внимание, скорее всего, будет сосредоточено на квартальных результатах ряда влиятельных технологических компаний.

На этой неделе квартальные результаты раскроют владелец Instagram Meta Platforms, производитель iPhone Apple, софтверный гигант Microsoft и производитель электромобилей Tesla.

Некоторые аналитики предположили, что, поскольку ФРС, как ожидается, приостановит снижение ставок на неопределенное время, высокие показатели доходов этих компаний могут дать новый импульс долгосрочному росту акций на Уолл-стрит.

Другие наблюдатели говорят: оценки этих лидеров рынка уже завышены, так что неутешительные цифры от этих групп (все они входят в так называемую «Великолепную семерку» — группу технологических игроков с огромной капитализацией) могут подорвать оптимизм относительно продолжения многолетнего ралли.

Интригу добавил китайский стартап DeepSeek.

«Весь фондовый рынок США держится на акциях технологических компаний с огромной капитализацией, которые, в свою очередь, подпитываются оптимизмом в отношении ИИ. И хотя заявления DeepSeek вызвали изрядную долю скептицизма, компания может стать фатальной нитью, выдернутой из здания энтузиазма в отношении ИИ», — заявили аналитики Vital Knowledge в записке для клиентов.

Свежий срез состояния экономик США и ЕС

На этой неделе появится ряд важных для инвесторов данных о состоянии крупнейших экономик мира.

Во вторник, 28 января, Бюро переписи населения США обнародует доклад по спросу на товары длительного пользования за декабрь. Рынок предполагает, что объем новых заказов на эти товары вырос на 0,8%, по сравнению с ноябрем, сообщил Barron’s.

В четверг, 30 января, Бюро экономического анализа (BEA) Минторговли США сообщит предварительную оценку роста крупнейшей экономики мира за четвертый квартал. Консенсус-оценка Barron’s предполагает замедление роста ВВП до 2,6% в годовом выражении с 3,1% в третьем квартале.



Первые оценочные данные по ВВП за последний квартал 2024 года также опубликует еврозона.

В пятницу, 31 января, Минторговли США опубликует данные по индексу потребительских цен (PCE) за декабрь. Консенсус-оценка предполагает, что за последний месяц 2024 года розничные цены, без учета продуктов питания и энергии (индекс Core PCE), выросли на 0,2%, по сравнению с ноябрем, и на 2,8% — в годовом выражении.