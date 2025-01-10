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10 января 2025, 18:15 Читати українською

Из-за высокой инфляции инвесторы теряют оптимизм к ИИ

Начавшись на мажорной ноте выступлением CEO Nvidia Дженсона Хуанга, первая полноценная торговая неделя после Рождественских каникул продемонстрировала, что главные инвестиционные темы остаются неизменными — это инфляция, ставки и ИИ. А вот так называемая Trump trade, ставка на изменения, связанные с выбором Трампа, похоже, теряет силу, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Начавшись на мажорной ноте выступлением CEO Nvidia Дженсона Хуанга, первая полноценная торговая неделя после Рождественских каникул продемонстрировала, что главные инвестиционные темы остаются неизменными — это инфляция, ставки и ИИ.

Новые обещания техногигантов

«Следующий рубеж искусственного интеллекта — это физический искусственный интеллект!» — заявил в понедельник утром СEO Nvidia Дженсон Хуанг, выступая на Consumer Electronics Show 2025 в Лас-Вегасе. «В то время. как генеративный искусственный интеллект может понимать и генерировать медиа, физический искусственный интеллект может понимать, ориентироваться и взаимодействовать с физическим миром. В конце концов он будет приводить в действие многочисленные типы автономных роботов, но первым типом интеллектуальных роботов, которым будет пользоваться большинство людей, будет автономный автомобиль» — заверил Хуанг, и это не пустые слова, которыми так любит разбрасываться другой гений современности, что сейчас пробует свои силы в большой политике.

Громкие заявления о будущем развитии И И Дженсон Хуанг подкрепил демонстрацией новых микропроцессоров семейства Blackwell; настольного компьютера Project DIGITS, достаточно мощного для исследователей, заинтересованных в «создании прототипов, настройке и запуске больших моделей искусственного интеллекта»; платформы Cosmos для разработки физических систем искусственного интеллекта; а также объявлением о сотрудничестве с Toyota и о ряде достижений в сфере искусственного интеллекта, которые позволят разработчикам создавать и запускать собственных агентов искусственного интеллекта.

Одним словом, перспективы еще и какие, и неудивительно, что рынки моментально отреагировали стремительным ростом, который, правда, длился не так долго. В конце недели цена на акции Nvidia вернулась туда, где и начинала понедельник. Пожалуй, все же, сказываются опасения инвесторов относительно того, а не переоценена ли вся эта история с ИИ, ибо разговоров много, капиталовложений еще больше, по разным оценкам, почти полтора триллиона долларов, а вот материальной отдачи пока не видно. Да и в целом общая ситуация в экономике и на финансовых рынках не очень способствует росту рынка акций.

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Приоритет экономики

Победа над инфляцией, которую многие уже начали праздновать в середине прошлого года, оказалась далеко не окончательной, а значит, надежды на скорое дальнейшее снижение ставки ФРС — бесполезные. Немалое разочарование, масштабы которого становятся все больше, настолько, что доходность десятилетних государственных облигаций США достигла 4,8%, чего не случалось с апреля прошлого года, и что существенно выше, чем когда ФРС начал «разворот» в сторону снижения ставки. Очевидно, что высокие ставки — значительная проблема, ведь большинство компаний будет вынуждено рефинансировать долги дороже, да и при такой доходности десятилетних облигаций, рынок акций становится менее интересным.

В такой ситуации каждое слово, заявление или хоть намек от вершителей экономической и финансовой политики, что может повлиять на дальнейшую судьбу рынков, ожидается инвесторами с большим нетерпением и интересом. В среду были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, которые в целом продемонстрировали, что никто из руководства центрального банка полностью не понимает возможные направления экономической политики администрации Трампа. Дословно, в обнародованном протоколе говорится о «повышенной неопределенности особенностей и сроков потенциальных изменений в торговой, иммиграционной, фискальной и регуляторной политике, что затрудняет прогнозирование экономических условий в следующем году».

В результате прогнозируется, что «рост реального ВВП будет несколько медленнее, чем в предыдущем базовом прогнозе, уровень безработицы несколько выше, а инфляция останется примерно на том же уровне, что и в 2024 году, а не снизится». Согласитесь — звучит не очень оптимистично. Да и рынок фьючерсов указывает, что вероятность скорейшего дальнейшего снижения ставки быстро уменьшается.

Заключительным событием этой довольно непростой недели, которая будет точно повлиять на решения ФРС, а значит и на финансовые рынки, стал Отчет о состоянии рынка труда в декабре. Это последний отчет перед следующим заседанием ФРС в конце января.

Прогнозировалось небольшое замедление в создании новых рабочих мест — 155 000 против 227 000 в ноябре. Уровень безработицы ожидался неизменным на уровне 4,2%. Но не так произошло, как предполагалось: количество созданных рабочих мест оказалось на уровне 250000, уровень безработицы снизился до 4,1%. Экономика работает — это хорошо, но с такими показателями у ФРС вряд ли хватит смелости и появится желание снижать ставку. А это точно не в пользу рынкам!

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Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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