Из-за высокой инфляции инвесторы теряют оптимизм к ИИ

Начавшись на мажорной ноте выступлением CEO Nvidia Дженсона Хуанга, первая полноценная торговая неделя после Рождественских каникул продемонстрировала, что главные инвестиционные темы остаются неизменными — это инфляция, ставки и ИИ. А вот так называемая Trump trade, ставка на изменения, связанные с выбором Трампа, похоже, теряет силу, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Новые обещания техногигантов

«Следующий рубеж искусственного интеллекта — это физический искусственный интеллект!» — заявил в понедельник утром СEO Nvidia Дженсон Хуанг, выступая на Consumer Electronics Show 2025 в Лас-Вегасе. «В то время. как генеративный искусственный интеллект может понимать и генерировать медиа, физический искусственный интеллект может понимать, ориентироваться и взаимодействовать с физическим миром. В конце концов он будет приводить в действие многочисленные типы автономных роботов, но первым типом интеллектуальных роботов, которым будет пользоваться большинство людей, будет автономный автомобиль» — заверил Хуанг, и это не пустые слова, которыми так любит разбрасываться другой гений современности, что сейчас пробует свои силы в большой политике.

Громкие заявления о будущем развитии И И Дженсон Хуанг подкрепил демонстрацией новых микропроцессоров семейства Blackwell; настольного компьютера Project DIGITS, достаточно мощного для исследователей, заинтересованных в «создании прототипов, настройке и запуске больших моделей искусственного интеллекта»; платформы Cosmos для разработки физических систем искусственного интеллекта; а также объявлением о сотрудничестве с Toyota и о ряде достижений в сфере искусственного интеллекта, которые позволят разработчикам создавать и запускать собственных агентов искусственного интеллекта.

Одним словом, перспективы еще и какие, и неудивительно, что рынки моментально отреагировали стремительным ростом, который, правда, длился не так долго. В конце недели цена на акции Nvidia вернулась туда, где и начинала понедельник. Пожалуй, все же, сказываются опасения инвесторов относительно того, а не переоценена ли вся эта история с ИИ, ибо разговоров много, капиталовложений еще больше, по разным оценкам, почти полтора триллиона долларов, а вот материальной отдачи пока не видно. Да и в целом общая ситуация в экономике и на финансовых рынках не очень способствует росту рынка акций.

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Приоритет экономики

Победа над инфляцией, которую многие уже начали праздновать в середине прошлого года, оказалась далеко не окончательной, а значит, надежды на скорое дальнейшее снижение ставки ФРС — бесполезные. Немалое разочарование, масштабы которого становятся все больше, настолько, что доходность десятилетних государственных облигаций США достигла 4,8%, чего не случалось с апреля прошлого года, и что существенно выше, чем когда ФРС начал «разворот» в сторону снижения ставки. Очевидно, что высокие ставки — значительная проблема, ведь большинство компаний будет вынуждено рефинансировать долги дороже, да и при такой доходности десятилетних облигаций, рынок акций становится менее интересным.

В такой ситуации каждое слово, заявление или хоть намек от вершителей экономической и финансовой политики, что может повлиять на дальнейшую судьбу рынков, ожидается инвесторами с большим нетерпением и интересом. В среду были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, которые в целом продемонстрировали, что никто из руководства центрального банка полностью не понимает возможные направления экономической политики администрации Трампа. Дословно, в обнародованном протоколе говорится о «повышенной неопределенности особенностей и сроков потенциальных изменений в торговой, иммиграционной, фискальной и регуляторной политике, что затрудняет прогнозирование экономических условий в следующем году».

В результате прогнозируется, что «рост реального ВВП будет несколько медленнее, чем в предыдущем базовом прогнозе, уровень безработицы несколько выше, а инфляция останется примерно на том же уровне, что и в 2024 году, а не снизится». Согласитесь — звучит не очень оптимистично. Да и рынок фьючерсов указывает, что вероятность скорейшего дальнейшего снижения ставки быстро уменьшается.

Заключительным событием этой довольно непростой недели, которая будет точно повлиять на решения ФРС, а значит и на финансовые рынки, стал Отчет о состоянии рынка труда в декабре. Это последний отчет перед следующим заседанием ФРС в конце января.

Прогнозировалось небольшое замедление в создании новых рабочих мест — 155 000 против 227 000 в ноябре. Уровень безработицы ожидался неизменным на уровне 4,2%. Но не так произошло, как предполагалось: количество созданных рабочих мест оказалось на уровне 250000, уровень безработицы снизился до 4,1%. Экономика работает — это хорошо, но с такими показателями у ФРС вряд ли хватит смелости и появится желание снижать ставку. А это точно не в пользу рынкам!

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