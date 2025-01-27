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27 января 2025, 12:11 Читати українською

Презентация новой ШИ-модели DeepSeek обрушила акции технологических компаний

Китайский стартап DeepSeek выпустил новую бесплатную модель искусственного интеллекта с открытым кодом, которая считается конкурентоспособной с моделями OpenAI и Meta. В выходные она стала топовым приложением в App Store, а в понедельник спровоцировала падение цен на акции технологических компаний, пишет CNBC.

Китайский стартап DeepSeek выпустил новую бесплатную модель искусственного интеллекта с открытым кодом, которая считается конкурентоспособной с моделями OpenAI и Meta.

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Что известно

В компании утверждают, что модель DeepSeek R1 была разработана всего за два месяца и обошлась всего в $6 миллионов. В то же время, она превзошла новейшую модель OpenAI (o1) в нескольких независимых тестах.

Первым на себе падение из-за DeepSeek почувствовали японские компании, связанные с американскими ШИ-компаниями.

Акции Advantest, поставляющие технику для Nvidia, упали на 7,99%, Tokyo Electron — почти на 4%, Softbank Group (владеет разработчиком чипов Arm) — на 5,4%, Furukawa — на 9,8%, Fujikura — на 8%.

Почему упал рынок

Шумиха вокруг нового продукта DeepSeek связана с тем, что ее модель искусственного интеллекта имеет крайне низкую стоимость и способность работать на не самых современных процессорах. Это заставило рынок усомниться в обоснованности высоких оценок таких компаний как Nvidia.

Если информация о DeepSeek полностью соответствует действительности, это бросает вызов представлению, что китайские технологии искусственного интеллекта на годы отстают от американских аналогов.

«DeepSeek демонстрирует, что можно создавать мощные модели искусственного интеллекта по более низкой цене. Это может серьезно изменить инвестиционный ландшафт всей цепи ИИ-индустрии, которая зависит от высоких затрат небольшого количества ведущих игроков», — пояснил в комментарии Fortune Вэй-Серн Линг, управляющий директор швейцарского банка UBP.

Источник: Минфин
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