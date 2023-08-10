Как ФРС изучает рынок по твитам и почему это не радует Маска

Социальная сеть X (бывшая Twitter) стала невероятно полезной для экономистов и аналитиков, ее использует в своих исследованиях даже ФРС. В чем уникальность этой сети и почему при этом она приносит одни убытки, пишет Economist. «Минфин» публикует перевод статьи.

Что можно узнать в Твиттере

Илон Маск — не большой поклонник Федеральной резервной системы. За прошедший год владелец компании X не раз критиковал центральный банк Америки за повышение процентных ставок.

Например, в декабре прошлого года он написал в Твиттере, что эти повышения могут стать «самыми разрушительными в истории». Однако, негативные высказывания Маска по поводу ФРС не влияют на отношение Федрезерва к X. Напротив, аналитикам центрального банка, скорее, нравится сеть, поскольку они считают ее надежным барометром экономики.

Из-за этого X оказалась в особенном положении. Значение компании, как бизнеса, по-прежнему вызывает сомнения, и именно поэтому Маск изо всех сил пытается изменить ситуацию, в том числе, сменив название компании (но не ограничиваясь этим). Однако, ее значение для экономики — совсем другая история. Фирма может служить актуальным индикатором как фундаментальных тенденций, так и настроений рынка.

Постоянно появляются новые публикации о том, как расшифровывать экономические сигналы с сайтов социальных сетей — от Facebook до Reddit. Тем не менее, Маск выделяется даже в потоке онлайн-информации и комментариев. Другие просто не могут сравниться с ним по объемам и частоте.

К 2013 году пользователи Twitter уже создавали более 5 700 постов в секунду. К 2016 году более крупная база пользователей Instagram продуцировала за то же время всего 1 000 постов. Twitter стал настолько важным, что недавно ФРС опубликовала три статьи, которые исследуют экономический вклад платформы.

Во-первых, это предсказатель состояния рынков. Настроения, о которых можно судить по твитам, судя по всему, довольно хорошо прогнозируют краткосрочные колебания как стоимости акций, так и доходности облигаций. В одной статье группа экономистов проанализировала 4,4 млн твитов, связанных с финансами, опубликованных с 2007 по апрель 2023 года, чтобы составить индекс финансовых настроений в Twitter.

Они использовали модель машинного обучения для измерения настроений в каждом твите: сообщения о стремительном росте акций считались позитивным, а саркастические замечания Маска по поводу ФРС — негативными.

Они обнаружили, что индекс тесно коррелирует со спредами по корпоративным облигациям (разница между доходностью корпоративных и государственных облигаций, которая обычно увеличивается по мере роста пессимизма среди инвесторов).

Во-первых, посты могут не просто отслеживать финансовые колебания, они даже предвосхищают их. Ставка овернайт перед открытием фондового рынка соответствует доходности акций на следующий день. В отдельной статье отмечается, что настроения на сайте также тесно связаны с доходностью казначейских облигаций. Действительно, корреляция с твитами сильнее, чем с показателями настроений из собственных официальных сообщений ФРС.

Во-вторых, твиты помогают оценить экономические условия. В частности, сообщения о потере работы, по-видимому, содержат актуальную информацию о рынке труда. Томас Кейнер и его соавторы создали отдельную модель машинного обучения для анализа сообщений с такими ключевыми словами, как «потеря работы» или «уведомление об увольнении».

Показатель сокращения рабочих мест отражает официальные данные об уровнях занятости за период с 2015 по 2023 год. Корреляция может быть очень высокой, поскольку государственная статистика обычно публикуется с опозданием, а твиты появляются сразу же. Twitter, например, позволил бы обнаружить спад занятости в разгар пандемии в 2020 году на десять дней раньше.

В-третьих, твиты — своеобразный индикатор монетарной политики. Клара Вега и ее коллеги считают, что социальная сеть помогает точнее предсказывать решения по монетарной политике в день объявления, чем изменения в доходности облигаций. В то же время, индекс настроений в Twitter позволяет эффективно прогнозировать потрясения в случае ужесточения политики, включая повышение ставок. Как правило, в твитах наблюдается разочарование непосредственно перед этими мерами.

Никто не говорит, что X имеет причинно-следственную связь. Сообщения в социальных сетях отражают более широкие чувства, которые уже распространяются по финансовым рынкам. Тем не менее, твиты действительно являются дополнительным способом измерения таких настроений, который со временем может стать довольно ценным ресурсом.

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Помимо ФРС, некоторые аналитики также находят другие потенциальные приложения. Агустин Индако из Университета Карнеги-Меллон в Катаре подсчитал, что на один только объем твитов может приходиться примерно три четверти различий в ВВП между странами. Соответственно, твиты, подобно спутниковым снимкам ночных огней, могут помочь в наблюдении за состоянием экономики и при этом не нужно так сильно полагаться на запоздалую официальную статистику. Этот показатель может лучше всего работать в более бедных странах, где активные публикации в социальных сетях отражают состояние телекоммуникаций и использование смартфонов.

Почему соцсеть не зарабатывает

Если сеть X настолько полезна, с экономической точки зрения, почему она не приносит больше прибыли? Различные статьи не исследуют разрыв между борьбой Twitter за доходы и его очевидной пользой не только как экономического инструмента, но и как платформы для обмена информацией, мнениями, шутками и т. д.

Маск что-то осознал, когда назвал свою платформу «обычной цифровой городской площадью». Проблема, с экономической точки зрения, в том, что городская площадь относится к категории общественных благ, таких как парки и чистая вода. Хотя общественные блага могут находиться в частной собственности, извлекать из них прибыль крайне сложно, учитывая, что, по определению, трудно взимать с людей плату за все те блага, которые они предоставляют.

Маск прилагает все усилия, чтобы изменить экономическое уравнение в компании, предоставляя дополнительные привилегии пользователям, которые платят $8 в месяц за верификацию на сайте. Твиты пользователей, которые платят деньги, теперь получают дополнительное продвижение, помимо прочих преимуществ, чаще появляясь в лентах других пользователей.

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Однако, для этого нужен компромисс. Платные твиты могут начать вытеснять более содержательные посты от пользователей, которые предпочли бы не подписываться на сайт. Со временем сайт, для которого оплата важнее доверия, будет не так эффективно функционировать, в качестве городской площади и, как следствие, в качестве экономического показателя. Выигрыш для финансов X обернулся бы потерями для экономистов ФРС.