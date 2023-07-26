Маск анонсировал добавление финансовых инструментов в Twitter

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Что анонсировал Маск

«В ближайшие месяцы мы добавим всестороннее общение и возможность управлять всем вашим финансовым миром. Название Twitter не имеет смысла в этом контексте», — написал Маск в Twitter. Так он ответил на пост ведущего Bloomberg Джона Эрлихмана, который перечислил компании, изменившие свое название.

Маск заявил, что приобрел Twitter как для обеспечения свободы слова, так и как площадку для суперприложения X. По его мнению, название Twitter для соцсети имело смысл, пока в нем было ограничение в 140 символов (глагол to tweet переводится с английского как «щебетать»). Теперь в соцсети можно публиковать «практически все, включая видео на несколько часов», отметил Маск.

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Напомним

Логотип Twitter был изменен с привычного силуэта птицы на символ X 24 июля. Маск выбрал новое лого из тех вариантов, которые предложили пользователи. В понедельник логотип X появился в оформлении соцсети, а также на фасаде штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско. Маск заявил, что вскоре компания попрощается и с самим брендом Twitter, и со всеми отсылками к птицам.

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Маск купил Twitter за $44 млрд в 2022 году. После этого компания, которая была публичной, стала частной, а в апреле 2023 года Twitter Inc. была слита с принадлежащей миллиардеру X Corp. Маск заявлял о планах создать «суперприложение», объединяющее разный функционал в рамках одной программы, по типу китайского мессенджера WeChat.