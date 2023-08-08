Neuralink Илона Маска привлек $280 миллионов инвестиций

Стартап Илона Маска Neuralink, создающий чипы для имплантации в мозг, привлек $280 млн в рамках раунда финансирования, возглавленного Founders Fund, который создали соучредители PayPal Питер Тиль, Кен Гауэри и Люк Носек. Об этом пишет Reuters.

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В начале июня оценочная стоимость Neuralink достигла $5 млрд: эта цифра рассчитана на основе частных сделок с акциями Neuralink, совершенных за последние несколько месяцев перед тем, как компания заявила, что американские регуляторы одобрили испытание ее технологий на людях.

Два года назад стартап Маска был оценен почти в $5 млрд во время частного раунда инвестиций.

После одобрения испытаний Neuralink предложила инвесторам купить ценные бумаги компании при оценке в $7 млрд, то есть по $55 за акцию, пишет агентство, ссылаясь на попавшее в его распоряжение электронное письмо.

Однако Reuters не смог выяснить, согласился ли кто-то из инвесторов купить акции Neuralink на таких условиях.

Напомним

26 мая Neuralink заявила, что получила разрешение на проведение первого клинического исследования на человеке от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В компании отметили, что набор добровольцев для клинических исследований пока не открыт.

До этого, в начале марта, источники Reuters сообщили, что FDA отклонило заявку Neuralink на исследование его чипов для мозга на людях, сославшись на риски, связанные с безопасностью. FDA выделило десятки проблем, которые компания должна была решить до начала испытаний.

Основную обеспокоенность регулятора вызвал литиевый аккумулятор чипа, возможность перемещения его проводов в другие области мозга и вопрос о том, можно ли извлечь устройство и как это сделать, не повредив мозг, написало агентство.

Neuralink работает с 2016 года, его цель — создать чип, который поможет устранить последствия травм головного и спинного мозга, чтобы парализованные люди могли снова двигаться.

В феврале 2021 года Маск сообщил об успешном вживлении чипа в мозг обезьяны, в апреле компания показала видео с обезьяной, играющей в видеоигры «силой мысли».

В декабре 2022 года Reuters писал, что власти США проверяют Neuralink на предмет потенциального нарушения правил содержания испытуемых животных.

По информации агентства, сотрудники Neuralink жаловались, что испытания на животных проводятся в спешке, что приводит к лишним страданиям и гибели зверей. Neuralink до этого отвергала обвинения в жестоком обращении с животными во время экспериментов.

В феврале 2023 года Минтранс США заявил о проверке компании по обвинениям в опасной транспортировке зараженного оборудования.