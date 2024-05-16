IT, ритейл и финансы: три компании, которые заинтересуют долгосрочного инвестора

Успеха на фондовом рынке чаще достигают те, кто выбирает стратегию долгосрочного инвестирования. Какие акции способны заложить прочный фундамент для будущей финансовой стабильности и стоит ли их рассмотреть для долгосрочного хранения, рассказала инвестиционный эксперт Дарина Совенко.

Amazon.com Inc. (AMZN)

Это ведущий международный игрок в сфере облачных вычислений и электронной коммерции с рыночной капитализацией в $1,95 трлн. Amazon постоянно диверсифицирует бизнес, активно выходя на новые отраслевые рынки. Компания в первую очередь известна, как индустриальный лидер в сегменте электронной коммерции. Однако благодаря своей платформе AWS (Amazon Web Services), а также интеграции в области искусственного интеллекта, цифрового стриминга и других технологических услуг, Amazon также является мощным игроком на рынке облачных сервисов.

Финансовые показатели

Коэффициент P/E. Текущий коэффициент P/E Amazon составляет 52,5. Этот относительно высокий показатель отражает ожидания рынка по значительному росту будущих доходов, обусловленных постоянной экспансией и инновациями.

Другие показатели. Финансовое состояние Amazon устойчивое, с рентабельностью вложенного капитала (ROIC) за прошлый год 11% и с положительным показателем свободного денежного потока. Относительно низкий коэффициент долговой нагрузки (debt-to-equity) — 0,71 — подтверждает прочную платежеспособность компании. Объем продаж вырос на 13% за прошлый год, а по прогнозам ежегодный рост составит 12% в течение следующих трех лет.

Прогнозы аналитиков

Средняя стоимость в перспективе ближайших 12 месяцев, по прогнозу 45 аналитиков, составляет $205,38, что на 8,66% выше текущего показателя $187,07.

Согласно оценкам большинства аналитиков, Amazon классифицируется, как «Чрезвычайно перспективный актив для покупки», что предусматривает его значительное опережение рынка. Высокий уровень уверенности подтверждается свежими оценками от аналитиков, вроде Кена Гаврельски из Wells Fargo и Джима Келлехера из Argus Research, которые сохраняют высокие целевые корректировки и поддерживают оптимистичные прогнозы.

Мое долгосрочное видение

Широкий рыночный объем и постоянные инвестиции в технологии и инфраструктуру укрепляют конкурентное преимущество Amazon. Способность компании к инновациям и эффективному масштабированию позволяет ей сохранять лидерство в электронной коммерции, одновременно агрессивно расширяя свое присутствие в облачных вычислениях и других высокотехнологичных отраслях.

The Kroger Co. (KRO)

Это единственная специализированная сеть продуктовых магазинов в индексе S&P 500. Kroger основали в 1883 году, сейчас у нее 2750 магазинов по всей стране.

Благодаря концентрации на необходимых для потребителей товарах, Kroger является неотъемлемой частью американских домохозяйств. Даже во время экономических проблем семьи неохотно отказываются от расходов на продукты питания, напитки и косметику, что делает специализацию на них более выгодной для компании.

Финансовые показатели

Коэффициент P/E (Forward P/E). С коэффициентом P/E 12,1 акции Kroger можно считать справедливо оцененными, по сравнению с общим рынком.

Дивидендная доходность. Компания предлагает дивидендную доходность 2,1%, что свидетельствует о способности генерировать достаточный денежный поток для поддержки этих выплат.

Оценки аналитиков

Аналитики в основном положительно относятся к Kroger Co. Согласно оценкам 11 экспертов, средняя 12-месячная целевая цена для акций составляет $55,18, что свидетельствует об осторожном оптимизме. Однако диапазон прогнозируемых цен, от $46 до $65, демонстрирует разнообразие мнений по поводу будущей доходности акций.

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Мое долгосрочное видение

Для долгосрочных инвесторов Kroger будет привлекательным вариантом благодаря исторической стабильности и стратегическому упору на товары первой необходимости. Ее масштаб и значительная доля рынка обеспечивают конкурентное преимущество, которое помогает бизнесу оставаться на вершине рынка даже в условиях изменений в отрасли и жесткой конкуренции.

Discover Financial Services (DFS)

Хотя сфера деятельности Discover Financial Services выходит далеко за рамки только выдачи кредитных карт, компания известна своим лидерством именно на этом рынке. Через свое подразделение цифрового банкинга корпорация эффективно диверсифицировала свою бизнес-модель, включив в нее значительные активы в студенческих кредитах на общую сумму $10 млрд и мощный портфель потребительских депозитов в $84 млрд. Благодаря такому плану диверсификации Discover становится более устойчивой и получает дополнительные источники дохода.

Финансовые показатели

Коэффициент P/E (Forward P/E). У компании коэффициент P/E 9,6, что может указывать на недооценку акций, по сравнению с индустрией. Такая оценка стоимости говорит о том, что инвесторы потенциально могут платить меньше за каждый доллар прибыли DFS.

Дивидендная доходность. Компания предлагает 2,2%. На протяжении многих лет Discover демонстрировала приверженность к увеличению дивидендов.

Оценки аналитиков

Согласно оценкам 17 аналитиков, средняя 12-месячная целевая цена для акций DFS составляет $127,24, что на 2,28% выше текущей цены. Диапазон целевых цен, от $98 до $168, отражает разные уровни оптимизма и осторожности среди экспертов.

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Мое долгосрочное видение

Discover хорошо позиционировала себя на конкурентном рынке благодаря стратегии расширения своих финансовых услуг за пределы стандартных предложений кредитных карт. Студенческие кредиты и присутствие в цифровом банкинге позволяют DFS пользоваться несколькими рыночными нишами, что улучшает стабильность ее прибыльности и возможности для расширения.