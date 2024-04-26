TikTok стал изгнанником в США: почему его не любят американские власти и кто от этого выиграет

Голосуя за пакет помощи для Украины, Израиля и Тайваня, Сенат США принял еще один проект, который касается национальной безопасности США. В нем говорится о конфискации замороженных российских активов, расширении санкций, а также новых правилах работы TikTok. Платформа должна уйти с рынка или избавиться от китайского владельца американского подразделения. Чем американским властям так не угодила соцсеть, действительно ли у нее такое большое влияние и кому она принадлежит, рассказывает «Минфин».

Что требует США

Согласно закону, который уже подписал Джо Байден, у владельца соцсети, китайской компании ByteDance, есть 9 месяцев, чтобы продать эту платформу. Если для завершения сделки не хватит времени, президент сможет продлить этот срок еще на 90 дней.

Если же этого не будет сделано, приложение соцсети будет удалено со всех магазинов приложений на территории США. В первую очередь, речь идет об App Store и Google Play. Будут ли принудительно удалены уже установленные приложения TikTok со смартфонов американских пользователей — неизвестно, прямо об этом речь не шла. Теоретически, у Apple и Google есть такая возможность, хотя они ею никогда еще не пользовались. Поэтому, скорее всего, принудительного удаления не будет.

Борьба с TikTok — долгоиграющая история для США. Первые заявления о необходимости таких ограничений высказывал Дональд Трамп, будучи президентом. Реальные шаги сделал уже Байден: при его президентстве было запрещено пользоваться соцсетью госслужащим со служебной техники.

Причина в том, что, по оценкам ФБР, нынешний владелец TikTok представляет угрозу национальной безопасности США. Мол, китайская компания ByteDance тесно связана с местной Компартией. Но даже если бы таких связей не было, китайские законы позволяют Пекину в любой момент получить доступ к частным данным пользователей, в частности, истории просмотров или местонахождению.

Как заявил один из соавторов проекта, республиканец Майк Галлахер, США не могут «идти на риск того, что доминирующая информационная платформа в Америке контролируется компанией, принадлежащей Коммунистической партии Китая».

Кто может купить TikTok в США

Бывший министр финансов США Стив Мнучин заявил в марте, что собирает консорциум для покупки активов TikTok в США, назвав это «прекрасным бизнесом». Об этом пишет The Guardian.

В 2020 году переговоры по покупке TikTok уже вела Microsoft. Предложенную сумму не раскрывали. По информации CNBC, она могла составлять $20−30 млрд. Microsoft хотела выкупить бизнес TikTok и стать партнером ByteDance в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Позже такие же неудачные переговоры вела Oracle, которая за американский бизнес сервиса предложила $20 млрд, к тому же, на определенных условиях. $10 млрд Oracle хотела отдать наличными, вторую половину суммы — акциями. Плюс к этому, она была готова делиться 50% прибыли TikTok в США с компанией ByteDance.

Эти переговоры тогда поощрял президент Трамп. Однако, китайский владелец TikTok на тот момент отверг все предложения.

Аналитики Wedbush Securities, американской финансовой фирмы, не ждут и сейчас, что правительство Китая санкционирует продажу, которая включает алгоритм TikTok — чрезвычайно эффективную технологию, контролирующую то, что люди видят в приложении.

«Ценность TikTok резко изменилась бы без алгоритмов, и это делает окончательную продажу/отчуждение TikTok очень сложным делом со многими потенциальными стратегическими/финансовыми участниками тендера», — сообщает Wedbush в записке для инвесторов.

Кстати, в прошлый раз, когда TikTok уже оказывался на грани запрета в Штатах, установка альтернативных приложений для обмена видео выросла на 361%. Самыми альтернативными приложениями для обмена видео, которые появились, были Triller, Zynn, Dubsmash и Byte.

Что говорят владельцы TikTok

В ByteDance подчеркивают, что никогда не передавали данные американских пользователей китайскому правительству и даже не получали подобных запросов. Кроме этого, играя на опережение, владелец TikTok сообщил, что гарантирует безопасность данных из США, к которым якобы вообще у китайского офиса нет доступа. Но в начале этого года расследование Wall Street Journal показало, что данные неофициально все еще поступают в КНР.

TikTok уже объявил, что будет обжаловать законопроект в судах, как только он будет подписан, и назвал появление этого документа нарушением первой поправки к Конституции США, которая защищает свободу слова.

«На этапе подписания законопроекта мы обратимся в суд для юридического обжалования», — написал руководитель отдела публичной политики TikTok для Америки Майкл Беккерман в памятке для сотрудников на выходных. Он добавил: «Мы будем продолжать бороться, поскольку этот закон является очевидным нарушением прав первой поправки 170 миллионов американцев в TikTok».

В прошлом году TikTok уже прибег к подобным судебным мерам, чтобы прекратить запрет приложения в штате Монтана, и выиграл процесс. Эксперты говорят, что аналогичный сценарий применим и сейчас. Они также предполагают, что отдельные иски могут подать многочисленные пользователи TikTok, чтобы заблокировать новый закон.

Какую позицию занимает китайское правительство

В прошлом году правительство Китая заявило, что «решительно выступит против» продажи программы. По мнению Пекина, это «серьезно подорвет доверие инвесторов из разных стран, включая Китай, инвестировать в Соединенные Штаты». У Китая также есть экспортные правила, которые запрещают продажу определенных технологий.

Кто еще против TikTok

США не единственные, кто видит угрозу в соцсети. Еще в 2020 году TikTok вместе с несколькими десятками других китайских сервисов запретила Индия, подобные решения приняли также Иран, Кыргызстан, Афганистан и еще несколько государств. Размышляет над такой перспективой Казахстан.

Ограничения использования на служебных устройствах должностных лиц введены во Франции, Великобритании, Ирландии, Норвегии, Канаде, Новой Зеландии и т. д.

Как TikTok манипулирует сознанием

Официально американские должностные лица говорят о необходимости защиты персональных данных пользователей. Аналитики обращают внимание на риск использования алгоритмов TikTok для манипуляции общественным мнением в США.

Известность TikTok объясняется именно качественными алгоритмами. Подробно их работу, конечно, не раскрывают, но в общих чертах они работают примерно следующим образом.

В первую очередь, алгоритм отслеживает взаимодействия пользователя, включая оценки «нравится», комментарии и распространения. Эти данные являются ключевыми для адаптации страницы под конкретного человека.

Также сервис анализирует различные атрибуты видео — подписи, хештеги и используемые звуки. Эти данные помогают классифицировать и связывать видео с тенденциями или предпочтениями пользователей.

На формирование страницы влияют также тип устройства, настройка языка и регион. Учитывает TikTok и количество пользователей, которые смотрят видео до конца или, наоборот, оставляют его на полпути — чем выше вовлеченность, тем более активно видео продвигается. Помимо этого, видео, которые демонстрируют быстрое привлечение сразу после публикации, с большей вероятностью будут предложены более широкой аудитории.

Исходя из объяснений компании, все должно быть просто: пользователю подбирают видео, подобные тем, которые он уже видел, и при этом популярные среди других людей.

В отчете Национальной разведки США, опубликованном в феврале этого года, значительное внимание уделено информационным манипуляциям, которые использует Китай.

«Китай демонстрирует высокую степень изящества в своем влиянии, включая эксперименты с генеративным ИИ. Учетные записи TikTok, которыми руководит подразделение пропаганды КНР, были ориентированы на кандидатов от обеих политических партий во время цикла промежуточных выборов в США в 2022 году», — говорится в отчете.

Также в разведке отмечают, что Пекин активизирует усилия по дискурсу в США важных для себя тем, таких как суверенитет Гонконга, Тайваня и Тибета. КНР проверяет, есть ли у китайских студентов за рубежом оппозиционные взгляды, оказывает ли влияние на исследования американских ученых и экспертов аналитических центров.

Иными словами, разведка отмечает активизацию китайской пропаганды, но фактов использования именно алгоритмов для продвижения определенных тезисов не приводит.

Более откровенно о такой угрозе говорил Директор ФБР Крис Рэй еще в 2022 году. По его словам, тревога возникает из-за того, что китайское правительство владеет ключом к алгоритму рекомендаций программы. Этот контроль «позволяет ему манипулировать контентом, если он хочет использовать его для операций воздействия».

Правда, прямых доказательств манипулирования контентом Рэй тоже не приводил, а говорил, скорее, о вероятности.

К тому же американский техногигант Oracle еще в 2022 году получил возможность на регулярной основе проверять алгоритмы рекомендаций и модерации контента в TikTok. Это было сделано для того, чтобы доказать отсутствие искусственного воздействия на алгоритмы в США.

Таким образом, на данный момент ситуация выглядит так: китайские пропагандисты действительно пытаются использовать TikTok для продвижения своих нарративов, но точно так же, как и любые другие социальные сети, — через создание контента и его «естественное» распространение. Доказательств того, что сама соцсеть помогает с этим, нет.

Насколько популярен TikTok

Сервис коротких видео занимает четвертое место в мире среди самых популярных социальных сетей по количеству активных пользователей, которые заходят в него по крайней мере раз в месяц. В TikTok около 1 млрд таких аккаунтов и он уступает лишь Facebook (2,9 млрд), YouTube (2,2 млрд) и Instagram (1,2 млрд). А вот Snapchat и Pinterest по количеству пользователей китайский сервис опережает примерно в два раза.

Среди стран самая большая аудитория TikTok именно в США — около 102 млн активных пользователей. При этом до голосования в Конгрессе прогнозировалось, что за 4 года их количество вырастет до 121 млн.

Далее по охвату аудитории следуют Индонезия и Бразилия. Здесь стоит уточнить, что в Китае эта соцсеть недоступна. Для внутреннего рынка используется ее аналог Douyin, принадлежащий той же ByteDance. Приложения почти не отличаются по дизайну, но работают на разных серверах, и в китайской версии, конечно, есть цензура.

Одна из особенностей TikTok в том, что соцсеть ориентируется в основном на молодежь. 25% пользователей в США в возрасте 10−19 лет. И еще почти столько же — от 20 до 29 лет. Так же и большинству создателей контента на платформе еще не исполнилось 24 года.

Еще один важный аспект сервиса — высокая вовлеченность аудитории. Около 90% активных пользователей заходят в него ежедневно и проводят на платформе в среднем 52 мин в день. К тому же, у TikTok самая высокая средняя продолжительность сеанса среди всех социальных сетей — почти 11 мин. В Pinterest, который занимает по этому показателю второе место, он составляет менее 6 мин.

Кому принадлежит TikTok и можно ли в него инвестировать

Соцсеть принадлежит китайскому технологическому гиганту ByteDance. Начал свою деятельность он в 2012 году с создания сервисов для обмена мемами и чтения новостей. Кроме TikTok и Douyin, компании принадлежит ряд других приложений и компаний, которые работают в основном на китайском рынке, хотя некоторые из них активно привлекают и международную аудиторию:

Toutiao — портал для чтения новостей и получения ответов на различные вопросы, первый прорывной проект компании;

Lark — сервис корпоративного общения;

CapCut — программа для редактирования видео;

Xigua Video — видеосервис, который снимает собственные фильмы и телевизионные программы;

Nuverse — издатель видеоигр.

ByteDance — это частная компания, акции которой не торгуются на фондовом рынке, а потому купить их частный инвестор не может.

Основатели компании — программист Чжан Имин и его друг и сосед по общежитию Лян Рубо. В первые годы компанию возглавлял Имин, но несколько лет назад уступил должность гендиректора своему другу. Свое решение он объяснил нехваткой коммуникационных навыков, чтобы быть идеальным руководителем, а потому решил сосредоточиться на выстраивании долгосрочной стратегии подальше от оперативного управления.

Имину все еще принадлежит около 20% акций компании (при этом около 50% голосующих). Еще столько же на руках у сотрудников ByteDance, а 60% — принадлежит глобальным институциональным инвесторам, таким как Carlyle Group, General Atlantic и Susquehanna International Group.

Чжан Имин с состоянием около $50 млрд занимает второе место в списке самых богатых граждан КНР.

В конце прошлого года ByteDance предложила своим акционерам выкупить их доли, чтобы ранние инвесторы могли зафиксировать прибыль. Оценка компании тогда составляла $268 млрд. Для сравнения: капитализация Meta Platforms (владелец Facebook и Instagram) составляет $1,12 трлн, Pinterest — $22,3 млрд, а Snap — $19 млрд.

Несколько раз владелец TikTok заявлял о возможности проведения IPO, но так и не реализовал это намерение. Считается, что компания слишком крупная и слишком важна для КНР, поэтому ее выход на фондовый рынок встретит сопротивление Компартии.

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ByteDance, как частная компания, не отчитывается о своих заработках. Однако, по данным Financial Times, в прошлом году ее доход составил $120 млрд. Из них $16 млрд были заработаны в США, львиная доля — доходы от работы в КНР. Прибыль ByteDance в прошлом году составила $28 млрд.

Что о TikTok говорят психологи

Существует множество выводов о том, что регулярное использование TikTok влияет на снижение способности концентрации внимания и запоминания информации.

Эксперт по нейронаукам Патрик Портер говорит даже о специальном термине «TikTok-мозг». Он используется для описания когнитивных и неврологических изменений, наблюдаемых у людей, которые много пользуются платформой. «Это характеризуется заметно пониженной концентрацией внимания. Это явление проявляется в повышенной потребности в мгновенном удовлетворении и уменьшении способности выполнять более сложные задачи», — говорит ученый.

В то же время, эксперт признает, что использование TikTok может укрепить нервные пути, связанные с быстрой обработкой информации и многозадачностью, но такое улучшение — «палка двух концов»: способность к глубокой фокусировке и постоянному вниманию снизятся, а нейронные цепи, ответственные за более обдуманные, более медленные когнитивные задачи будут ослабевать.

Негативные результаты продемонстрировало и исследование группы китайских ученых, опубликованное в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health. Согласно ему, участники, у которых зависимость от TikTok оказалась наиболее выраженной, набрали больше баллов по шкалам депрессии, тревожности и стресса и хуже справились с проверкой памяти.

В то же время, здесь проблема не столько в самом TikTok, сколько в активном пользовании любыми социальными сетями. Исследования других платформ показывают подобные результаты.

«Сидение в соцсетях вызывает зависимость. Дофамин, отвечающий на быстрое удовольствие, очень скоро формирует зависимость — хочется смотреть больше и больше видео, листать и листать ленту. У этой зависимости нет возрастных ограничений, но у детей меньше сил сопротивляться. Мы с вами можем понять свою зависимость и отказаться от нее. А ребенок не может этого сделать самостоятельно», — отмечает психолог Екатерина Гольцберг.

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Усиленная же критика TikTok заключается в том, что именно эта соцсеть забирает особенно много внимания, а следовательно, и ее влияние на психику пользователей большее. Изменить же это простой продажей или подчинением компании не удастся.