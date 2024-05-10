Ferrari переходит на электрокары: как они изменят компанию

На этой неделе Ferrari пережила самое большое падение акций за последние три года. Из-за этого даже приходилось приостанавливать торги ими на Миланской бирже. Это произошло после продолжительного роста компании в последние годы, который делал ее уникальной среди автопроизводителей. О феномене Ferrari и почему ей становится все труднее оставаться на вершине, рассказывает «Минфин».

Феномен автоиндустрии

В прошлом году итальянский производитель суперкаров Ferrari выпустил около 13,6 тыс. автомобилей. Для сравнения: Toyota поставила 9,4 млн автомобилей, Volkswagen — более 5 млн. Однако, несмотря на незначительные объемы, Ferrari занимает значительное место на рынке, и дело не только в высокой стоимости машин или исторической славе бренда. В отличие от коллег, Ferrari демонстрирует невероятные финансовые показатели, а ее капитализация достигает $78 млрд.

1 сентября 2021 года Ferrari возглавил новый генеральный директор — должность занял ученый с опытом работы в ядерных исследованиях Бенедетто Винья. За более чем 80-летнюю историю, у автопроизводителя было много легендарных управленцев, начиная с основателя Энцо Феррари. Но именно Винья может войти в историю, как руководитель, при котором Ferrari достигла самых больших финансовых успехов.

Менее чем за три года с тех пор, как он вступил в должность гендиректора, акции компании выросли почти на 100%, продемонстрировав невероятный рост для стагнирующего автомобильного рынка. В прошлом году продажи новых авто в ЕС и США упали ниже планки 2019 года, поскольку владельцы все реже меняют свои автомобили. Плюс, на автопроизводителей оказывали давление высокие процентные ставки, ускорение инфляции и проблемы с поставкой комплектующих.

Ситуация на рынке повлияла и на цену акций автопроизводителей. BMW и Toyota с сентября 2021 года продемонстрировали достаточно скромные показатели роста — плюс 27% и 29% соответственно. Другим повезло меньше: цена Ford упала на 7%, Volkswagen — почти на 42%, даже акции Tesla, которая ранее демонстрировала феноменальный рост, за этот период снизились на 26%.

Когда Винья возглавил Ferrari, он был известен, в первую очередь как ученый и изобретатель. Физик-ядерщик по образованию, на первую работу он устроился в Европейскую организацию ядерных исследований (та самая, что сейчас известна благодаря построению адронного коллайдера), но уже через несколько лет перешел в швейцарскую компанию STMicroelectronics. Здесь он возглавил команду по разработке трехмерного датчика движения.

Это тот самый случай, когда ученые сами до конца не понимали последствий своих исследований. Предполагалось, что эта система будет работать в подушках безопасности, и она действительно в них применяется, но настоящую популярность приобрела в игровой индустрии.

Этот датчик отслеживает движение игроков в игровых консолях Nintendo Wii, а также определяет вращение экрана iPhone. Технология по сей день приносит STMicroelectronics львиную долю доходов. А сам Винья вошел в список самых лучших европейских изобретателей в 2010 году. В целом нынешний гендиректор Ferrari зарегистрировал около 200 патентов на изобретение.

«Его глубокое понимание технологий, которые способствуют значительным изменениям в нашей отрасли, а также проверенные инновационные навыки, умение строить бизнес и лидерство еще больше укрепят Ferrari», — отметил глава правления компании Джон Элканн, когда ее возглавил Винья.

Больше слушать, меньше говорить

Первое, чем занялся Винья на должности, — это борьба с бюрократией компании для ускорения принятия решений.

«Когда условия окружающей среды меняются на высокой скорости, вам нужна команда, способная адаптироваться к этой скорости», — объяснил он свое решение.

Новый руководитель хотел, чтобы у Ferrari были меньше и более мобильные команды, чтобы функционал людей не совпадал и все они чувствовали себя важными. «В большой команде ты чувствуешь себя просто номером, а в небольшой — ты человек, который, так или иначе, влияет на процесс. Кроме того, скорость обучения на ошибках становится намного выше», — объяснял он свою цель.

Процесс реорганизации Винья назвал сокращением «индекса бюрократической массы». Как изменилась компания, можно объяснить на таком простом примере: раньше между гендиректором и водителями-испытателями было шесть уровней сотрудников, а стало всего три.

Очевидно, самый простой способ уменьшить количество людей в командах — начать сокращение. Тем более что в последнее время это привычная практика для автопроизводителей. Например, Tesla недавно уволила 10% штата, а несколько дней назад заявила о новых сокращениях. Также Ford в этом году уволил со своих европейских заводов 4 тыс. работников.

Зато Винья пошел по другому пути: несмотря на реорганизацию производственных процессов, количество работников Ferrari при его руководстве выросло.

Кроме того, он решил сделать акционерами всех работников автопроизводителя. В конце прошлого года стало известно, что каждый из более чем 5 тыс. сотрудников получит акций на сумму до 2 тыс. евро. Те же, кто будет владеть ими три года, получат еще 15% акций от этого количества. Также рабочим улучшили систему бонусов, предусмотрев возможность часть из них конвертировать в акции. Благодаря этим шагам Ferrari удалось избежать забастовок, которые в прошлом году вспыхнули у ключевых автогигантов.

Один из главных принципов Винья — прислушиваться к мнению работников, поставщиков и клиентов. «Нельзя забывать, что у вас два уха и только один рот», — говорит гендиректор Ferrari.

Переход на электромобили

Когда Винья пришел в компанию, было объявлено, что в 2025 году она должна представить свой первый электромобиль. Это событие должно стать одним из самых больших изменений в истории Ferrari. Также производитель спорткаров увеличивает производство гибридов, которые начал производить около 10 лет назад. Предполагается, что к 2026 году на электрокары и гибриды будет приходиться 60% всех автомобилей Ferrari. Далее доля «электричек» будет расти и к 2030 году составит 40% всех машин. Общие инвестиции в направление составят 4,4 млрд евро.

«Стать более экологичным важно, особенно для компании класса „люкс“, поскольку компания класса „люкс“ производит эмоциональный и символический, а не функциональный продукт», — говорит Винья.

Для конструкторов Ferrari это означает, что они работают не просто в компании сектора «люкс», а по факту в технологическом стартапе, который должен изобретать свои автомобили заново. Конкуренты на рынке тоже новые: кроме спорткаров Tesla Roadster, это также китайский производитель электромобилей BYD, который уже представил свой полностью электрический суперкар за $240 тыс. Также свой электромобиль готовит давний итальянский соперник Lamborghini.

Для того, чтобы вмешаться в электрическую гонку, Ferrari строит в Италии новый завод, который будет производить электродвигатели и инверторы. Кроме того, компания открыла инновационную исследовательскую лабораторию аккумуляторов. Ferrari пока не планирует самостоятельно делать аккумуляторы, но будет делиться результатами исследований со своими поставщиками.

Компании приходится решать нехарактерные для других производителей электрокаров проблемы. К примеру, двигатели таких машин почти бесшумные, что неприемлемо для любителей рева моторов Ferrari. Поэтому в компании обещают установить звуковые генераторы, которые будут «озвучивать» двигатели.

«Когда мы говорим о роскошных автомобилях, мы говорим об эмоциях, которые мы можем дать нашим клиентам. Мы не говорим о функциональности электромобилей, как делают те, кого вы видите на дорогах. Мы не сомневаемся, что можем предоставить нашим клиентам уникальный опыт, поскольку способны использовать технологии уникальным способом. Это то, чем наша компания занимается с момента своего создания», — говорит Винья.

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В то же время пока компания не забывает и о традициях. В начале мая она представила две новые модели 12Cilindri и 12Cilindri Spider, оснащенные именно бензиновыми двигателями. Стоимость этих моделей составляет 395 и 435 тыс. евро соответственно.

Так почему же падают акции

Акции Ferrari рухнули 7 мая, сразу после публикации квартального отчета. На миланской бирже они упали сразу на 6,7%, после чего торги по этим акциям были даже приостановлены, а когда открылась Нью-Йоркская биржа, там падение составило 4,5%.

Обвал выглядит довольно странным. Ведь в самой компании считают отчет успешным. «Начало года было очень положительным: доходы и прибыль продемонстрировали двузначный рост при стабильных поставках», — заявил Винья.

Если посмотреть на цифры, это действительно так. Доходы за первый квартал, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 11% и достигли 1,59 млрд евро, а прибыль прибавила сразу 19% и составляет 352 млн.

Причиной разочарования инвесторов стало то, что, по предварительным оценкам аналитиков, эти цифры должны были быть еще лучше — доходы ожидались на уровне 1,66 млрд евро.

Другой фактор, который не удовлетворил владельцев акций Ferrari, — подтверждение предварительного прогноза на этот год, по которому доходы должны составить 6,4 млрд евро, а эксперты надеялись на 7 млрд долларов.

Таким образом, можно сказать, что причина падения — не структурные проблемы у автопроизводителя, а перегрев ожиданий инвесторов.

Проблема, по которой Ferrari не может демонстрировать лучшие цифры, — это падение продаж в Китае на фоне ипотечного кризиса. В КНР итальянская компания поставляет свой каждый десятый автомобиль, а по итогам квартала их покупка здесь снизилась на 20%.

В Европе и на Ближнем Востоке продажи выросли на 3%, а в Северной и Южной Америке — на 4%. Благодаря этому почти удалось перекрыть проседание в Китае: всего с начала года продано 3 560 автомобилей — всего на 6 меньше, чем год назад.

В то же время инвесторы понимают, какой бы хорошей ни была организация работы компании, повлиять на падение рынка КНР ей не удастся. А значит, и перспективы дальнейшего роста не так уж безоблачны.

Ferrari — далеко не единственная компания, которая страдает из-за финансовых проблем в КНР. Другой производитель премиум-автомобилей Porsche, акции которого за год упали на 7,5%, также признал замедление продаж в этой стране.

В значительной мере из-за этого фактора за год снизились акции производителей роскоши LVMH Moët Hennessy и Christian Dior — на 8% и 9% соответственно. Даже iPhone в КНР начали покупать гораздо хуже, что повлекло падение акций Apple с начала года на 5%.

Несмотря на эти проблемы, Винья остается уверенным в финансовом благополучии Ferrari. Компания продает авто в основном по долговременному письму заказов и сейчас оно «в значительной степени» заполнено вплоть до 2026 года.

На фоне неплохих продаж работникам Ferrari можно не волноваться за свои рабочие места, но этого может оказаться мало для того, чтобы акции продолжали взрывной рост предыдущих трех лет. Для этого компании нужно надеяться либо на налаживание ситуации в Китае, либо искать новые идеи для сбыта.

Пока, несмотря на временную панику, инвесторы в основном продолжают верить в технический и управленческий талант Виньи. На следующий день после падения цена акций начала возобновляться и уже прибавила 1,3%.

Аналитики тоже в основном положительно смотрят на перспективы компании. В апреле Evercore ISI Group обнародовала прогноз, по которому через год акции Ferrari будут дороже на 16%, а Bernstein и Bank of America ожидают роста на 28%. Только в Morgan Stanley скептически прогнозируют, что стоимость акций будет оставаться примерно на текущем уровне.

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Спрос в Китае — проблема прежде всего отдела маркетинга, а вот для «технарей» настоящим испытанием станет 2025 год и презентация первого электрокара. После этого станет ясно, примет ли рынок новацию и не уступит ли она традиционным суперкарам.