За несколько лет OnlyFans стала одной из самых известных компаний в мире. Даже те, кто никогда не заходил на её сайт, слышали истории о моделях, которые за считанные дни зарабатывают миллионы. «Минфин» рассказывает, как возник этот сервис, сколько он стоит и почему заработать на нём совсем не просто.
История OnlyFans: как случайно создать сверхуспешную бизнес-модель
Стартап, который пошел не туда
Основал OnlyFans молодой британский предприниматель Тим Сколи в 2016 году. На тот момент ему было 33 года, но за плечами у него уже было несколько запусков интернет-проектов.
Собственно, если не считать подработку в школе, когда он предложил местному ресторану искать клиентов и развозить заказы, это был уже его пятый бизнес. И учитывая, что все предыдущие идеи провалились, можно было ожидать, что та же судьба ждет и новый стартап.
Тиму не давала покоя одна идея — социальная сеть, где авторы смогут зарабатывать, предоставляя доступ к своему контенту. Он считал, что крупные социальные сети, такие как YouTube, помогают зарабатывать только знаменитостям, тогда как большинство авторов остается ни с чем. «Их бизнес-модели работали для действительно крупных инфлюенсеров», — объяснял он.
Подобный сайт Сколи уже пытался запустить, но так и не сумел привлечь аудиторию. Поэтому OnlyFans был его уже очередной попыткой. Деньги на запуск бизнеса, 10 тыс. фунтов, Тим взял у отца — бывшего банкира, который предупредил, что инвестирует в идею сына в последний раз.
OnlyFans начал развиваться как семейная компания. Тим руководил стартапом, его отец был финансовым директором, а брат — операционным. Сначала портал не привязывался к эротическому контенту, позиционируя себя как сайт для всех типов творцов. В частности, сюда привлекали фитнес-тренеров, музыкантов, лайфстайл-блогеров.
Однако доля материалов «для взрослых» постепенно росла, ведь сайт оказался чрезвычайно удобным для них. Как объяснял Тим, с самого начала они установили ограничение для аудитории 18+, это было сделано, поскольку сервис привязывался к платежным системам. Кроме того, поскольку контент был скрыт от пользователей, которые еще не заплатили, цензуры фактически не существовало.
В результате OnlyFans все чаще стали выбирать женщины, продававшие эротический контент. То есть рынок сам нашел удобную для себя платформу, а не создатели сайта выбрали выгодную нишу.
Семейным бизнесом OnlyFans оставался недолго. Уже в 2018 году портал был продан инвестору Леониду Радвинскому, что и определило дальнейшую судьбу сервиса.
Тим Сколи еще несколько лет оставался генеральным директором OnlyFans, а в 2021 году окончательно покинул его. После этого он основал еще несколько компаний. В частности, Zoop — платформу продажи созданных на основе блокчейна цифровых карточек знаменитостей. Еще один его новый проект — платформа для авторов Subs, которая позиционируется как гибрид YouTube, Patreon и TikTok. Подобно OnlyFans, ограничений по контенту здесь нет.
Украинский след
Если Тим Сколи — это предприниматель, который пробовал себя в разных сферах бизнеса, то новый владелец сервиса Леонид Радвинский, похоже, никогда не сомневался в своем жизненном пути.
Он родился в 1982 году в Одессе, но еще в детстве переехал с семьей в США. Здесь Радвинский окончил колледж и запустил свой первый бизнес. В эпоху, когда контент для взрослых в интернете еще не был свободно доступен, он создавал сайты, которые предоставляли ключи и ссылки на соответствующие видео. Деятельность была, мягко говоря, сомнительной. Во-первых, журналисты американских изданий нашли тысячи сгенерированных его сервисом ссылок на контент с детьми. Кроме того, у Радвинского было несколько судебных дел с американскими техногигантами, которые обвиняли его в использовании брендов для своих спам-рассылок.
В 2004 году предприниматель создал одну из первых вебкам-платформ MyFreeCams, которая захватила значительную долю рынка. Стать миллиардером и войти в бизнес-элиту он сумел уже после приобретения OnlyFans. Под его руководством платформа превратилась в глобальный феномен.
Весной этого года владелец онлайн-сервиса скончался от рака, передав права на сервис семейному трасту. На момент смерти Forbes оценивал капитал предпринимателя в $4,7 млрд. Только в виде дивидендов от OnlyFans с 2021 г. он выплатил себе около $1,8 млрд.
Поскольку практически вся сознательная жизнь Радвинского была связана с США, называть его украинским предпринимателем было бы некорректно. Однако эмоциональная связь с нашей страной у него оставалась. После начала полномасштабного российского вторжения предприниматель пожертвовал несколько миллионов долларов на гуманитарные проекты для Украины.
Кроме того, он жертвовал деньги на исследования рака, защиту животных, программное обеспечение с открытым кодом. Однако речь здесь не идет о каких-то астрономических для него суммах. Инициативы вроде отдачи половины состояния на благотворительность он не поддерживал.
В отличие от основателя OnlyFans, который активно общался с прессой, Радвинский ее избегал и не давал интервью. Даже его фото в интернете — большая редкость.
Сколько на самом деле стоит и зарабатывает OnlyFans
OnlyFans — одна из компаний, выигравших от пандемии ковида. Миллионы людей оказались запертыми дома и искали развлечения онлайн. Параллельно заработки потеряли и актрисы из видео для взрослых — из-за карантина новые фильмы не снимались. Вот эти две категории людей и встретились на платформе.
Пользователи платили за доступ к закрытому от посторонних глаз контенту. Из этой суммы 80% забирали авторы, а 20% оставлял себе сервис. По сравнению с другими порталами, где можно поддержать авторов, это довольно значительная доля. К примеру, Buy Me a Coffee берет 5%, а Patreon — от 8% до 12%.
На фоне коронавируса бизнес-модель начала расти и масштабироваться. Например, в 2020 году выручка OnlyFans достигла $400 млн, что на 540% больше, чем годом ранее. Количество же авторов тогда выросло в десять раз, достигнув 1,6 млн.
В настоящее время доходы компании продолжают расти. Хотя, как признается генеральный директор OnlyFans Кейли Блэр, раньше многие думали, что сервис окажется «пандемическим пузырем». В 2025 году доходы достигли около $7,2 млрд против $6,6 млрд в 2024 году, что говорит о росте на 9%. Количество блогеров сейчас достигает 4,6 млн, а пользователей — более 300 млн.
Несмотря на невероятный успех компании, у нее есть одна проблема — ее довольно сложно продать. Если бы с такими финансовыми показателями она занималась другой деятельностью, то уже привлекла бы внимание Microsoft или Google. Однако ее деятельность слишком токсична для них.
Радвинский несколько раз пытался «выйти в наличные». Первая попытка была в 2025 году. Тогда переговоры велись с консорциумом инвесторов, возглавляемым Forest Road Company. OnlyFans тогда оценили в $8 млрд, но сделку так и не согласовали в значительной степени из-за репутационных рисков потенциальных покупателей.
Незадолго до гибели Радвинский нашел нового потенциального покупателя. Им стала малоизвестная калифорнийская фирма Architect Capital. Однако на этот раз OnlyFans оценили скромнее — в $5,5 млрд, а покупатель должен был получить не полный контроль, а 60% акций. Однако завершить сделку владелец компании так и не успел.
Несколько дней назад стало известно, что Architect Capital все же купила долю в сервисе, но довольно скромную — 16%, а оценка компании снизилась до $3,15 млрд.
Легких денег здесь нет
Заголовки СМИ пестрят историями успеха моделей, которые заработали на OnlyFans десятки, а некоторые — сотни миллионов долларов. В то же время на самом деле это исключение, а не обычная практика.
Во-первых, помимо платформы, которая забирает 20% средств, обычно есть еще маркетинговые агентства, которые занимаются продвижением блога. Часто они берут от 40% до 80% от суммы, которая должна была бы достаться модели. Самостоятельно же привлечь подписчиков могут разве что те авторы, которые были звездами еще до регистрации на платформе.
Согласно исследованию OnlyGuider, 0,1% самых богатых авторов на OnlyFans забирают около 76% всех доходов. Это элита платформы, средний доход которой достигает $147 тыс. в месяц. Жить за счет блога вполне может еще около 1% авторов, зарабатывая по $49 тыс. в год.
Большинство же не получает от своего контента почти ничего. По оценкам экспертов, 50% блогеров на сервисе с момента регистрации не заработали и сотни долларов.
Новый Интернет
Руководители OnlyFans говорят о своем детище как о способе сделать интернет более справедливым и позволить творцам зарабатывать. Как подчеркивает Кейли Блэр, за все время своего существования платформа перечислила блогерам более $25 млрд.
«Многие технологические компании на самом деле не создают богатства для других людей. Они создают богатство для себя, а мы возвращаем деньги в руки реальных людей, которые создают контент, и избавляемся от посредников. На мой взгляд, это невероятная бизнес-модель», — говорит генеральный директор компании.
В настоящее время 80% контента на OnlyFans носит эротический характер. Да и значительная часть остального только формально не относится к нему — что-то вроде кулинарных курсов в нижнем белье.
В то же время сервис пытается вернуться к истокам и стать порталом для всех. Например, как рассказывает Кейли Блэр, они делают большую ставку на комиков. «Комедия — это место, где есть замечательные фанаты и невероятные творцы. Но если вы не входите в топ-1%, вам фактически ничего не платят, у вас нет огласки. Поэтому мы подумали, что это именно та сфера, которая нуждается в изменениях», — отмечает она.
Сейчас трудно сказать, чего в этих заявлениях больше: желания действительно расширить бизнес-модель или просто защититься от регуляторов, доказывая им, что OnlyFans — портал для всех творческих людей.
В то же время, как показывает история компании, иногда аудитория сама подстраивает сервис под собственные нужды. И кто знает, возможно, судьба сделает еще один такой крутой поворот.
шо не день то 3 новини, онліфенщиця не сплатила ПОДАТКИ. Онліфнщиця то то сьо. ПЕРЕСТАНЬТЕ!!!
Я проти своєї волі знаю все про онліфенс хоч ніразу там не сидів!!!
Плюс, якшо проаналізувати ринок адалт контенту то саме онліфенс знищив індустрію. Нашо молодій жінці йти зніматись за годину за 1000 баксів якшо вона сфотає свою… і заробить спокійно 10000 на онліфенс. І маємо тепер погіршення. Подивіться як усі студії закриваються і яких динозаврів там знімають тепер.
а онліфенс контент це шлак недороблений знятий в напівтемряві вертикально на телефон, платити за таке себе не поважати. На торентах дампи на терабайти краще качати.
І винне розмиття аудиторії між підписками та мільйонами годин безкоштовного контенту.
Розумію, що ти розмурковуєш як пересічний споживач, але будь-кому, хто свого часу торкався цього бізнесу, кришталево ясно: твої висновки — повна маячня.
1. Ніхто не заважає моделям зніматися в великих студіях та одночасно вести онлік.
2. Щодо якості контенту теж мимо — поріг технічного входження в нішу падає щороку.
3. Динозаврів знімають, бо є попит не на воскових красунь, а на reality-контент.
Далі можу тобі довго продовжувати це все розжовувати, але в тебе там черговий терабайт докачався, час тримати руки під столом.