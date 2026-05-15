История OnlyFans: как случайно создать сверхуспешную бизнес-модель

За несколько лет OnlyFans стала одной из самых известных компаний в мире. Даже те, кто никогда не заходил на её сайт, слышали истории о моделях, которые за считанные дни зарабатывают миллионы. «Минфин» рассказывает, как возник этот сервис, сколько он стоит и почему заработать на нём совсем не просто.

Стартап, который пошел не туда

Основал OnlyFans молодой британский предприниматель Тим Сколи в 2016 году. На тот момент ему было 33 года, но за плечами у него уже было несколько запусков интернет-проектов.

Собственно, если не считать подработку в школе, когда он предложил местному ресторану искать клиентов и развозить заказы, это был уже его пятый бизнес. И учитывая, что все предыдущие идеи провалились, можно было ожидать, что та же судьба ждет и новый стартап.

Тиму не давала покоя одна идея — социальная сеть, где авторы смогут зарабатывать, предоставляя доступ к своему контенту. Он считал, что крупные социальные сети, такие как YouTube, помогают зарабатывать только знаменитостям, тогда как большинство авторов остается ни с чем. «Их бизнес-модели работали для действительно крупных инфлюенсеров», — объяснял он.

Подобный сайт Сколи уже пытался запустить, но так и не сумел привлечь аудиторию. Поэтому OnlyFans был его уже очередной попыткой. Деньги на запуск бизнеса, 10 тыс. фунтов, Тим взял у отца — бывшего банкира, который предупредил, что инвестирует в идею сына в последний раз.

OnlyFans начал развиваться как семейная компания. Тим руководил стартапом, его отец был финансовым директором, а брат — операционным. Сначала портал не привязывался к эротическому контенту, позиционируя себя как сайт для всех типов творцов. В частности, сюда привлекали фитнес-тренеров, музыкантов, лайфстайл-блогеров.

Однако доля материалов «для взрослых» постепенно росла, ведь сайт оказался чрезвычайно удобным для них. Как объяснял Тим, с самого начала они установили ограничение для аудитории 18+, это было сделано, поскольку сервис привязывался к платежным системам. Кроме того, поскольку контент был скрыт от пользователей, которые еще не заплатили, цензуры фактически не существовало.

В результате OnlyFans все чаще стали выбирать женщины, продававшие эротический контент. То есть рынок сам нашел удобную для себя платформу, а не создатели сайта выбрали выгодную нишу.

Семейным бизнесом OnlyFans оставался недолго. Уже в 2018 году портал был продан инвестору Леониду Радвинскому, что и определило дальнейшую судьбу сервиса.

Тим Сколи еще несколько лет оставался генеральным директором OnlyFans, а в 2021 году окончательно покинул его. После этого он основал еще несколько компаний. В частности, Zoop — платформу продажи созданных на основе блокчейна цифровых карточек знаменитостей. Еще один его новый проект — платформа для авторов Subs, которая позиционируется как гибрид YouTube, Patreon и TikTok. Подобно OnlyFans, ограничений по контенту здесь нет.

Украинский след

Если Тим Сколи — это предприниматель, который пробовал себя в разных сферах бизнеса, то новый владелец сервиса Леонид Радвинский, похоже, никогда не сомневался в своем жизненном пути.

Он родился в 1982 году в Одессе, но еще в детстве переехал с семьей в США. Здесь Радвинский окончил колледж и запустил свой первый бизнес. В эпоху, когда контент для взрослых в интернете еще не был свободно доступен, он создавал сайты, которые предоставляли ключи и ссылки на соответствующие видео. Деятельность была, мягко говоря, сомнительной. Во-первых, журналисты американских изданий нашли тысячи сгенерированных его сервисом ссылок на контент с детьми. Кроме того, у Радвинского было несколько судебных дел с американскими техногигантами, которые обвиняли его в использовании брендов для своих спам-рассылок.

В 2004 году предприниматель создал одну из первых вебкам-платформ MyFreeCams, которая захватила значительную долю рынка. Стать миллиардером и войти в бизнес-элиту он сумел уже после приобретения OnlyFans. Под его руководством платформа превратилась в глобальный феномен.

Весной этого года владелец онлайн-сервиса скончался от рака, передав права на сервис семейному трасту. На момент смерти Forbes оценивал капитал предпринимателя в $4,7 млрд. Только в виде дивидендов от OnlyFans с 2021 г. он выплатил себе около $1,8 млрд.

Поскольку практически вся сознательная жизнь Радвинского была связана с США, называть его украинским предпринимателем было бы некорректно. Однако эмоциональная связь с нашей страной у него оставалась. После начала полномасштабного российского вторжения предприниматель пожертвовал несколько миллионов долларов на гуманитарные проекты для Украины.

Кроме того, он жертвовал деньги на исследования рака, защиту животных, программное обеспечение с открытым кодом. Однако речь здесь не идет о каких-то астрономических для него суммах. Инициативы вроде отдачи половины состояния на благотворительность он не поддерживал.

В отличие от основателя OnlyFans, который активно общался с прессой, Радвинский ее избегал и не давал интервью. Даже его фото в интернете — большая редкость.

Сколько на самом деле стоит и зарабатывает OnlyFans

OnlyFans — одна из компаний, выигравших от пандемии ковида. Миллионы людей оказались запертыми дома и искали развлечения онлайн. Параллельно заработки потеряли и актрисы из видео для взрослых — из-за карантина новые фильмы не снимались. Вот эти две категории людей и встретились на платформе.

Пользователи платили за доступ к закрытому от посторонних глаз контенту. Из этой суммы 80% забирали авторы, а 20% оставлял себе сервис. По сравнению с другими порталами, где можно поддержать авторов, это довольно значительная доля. К примеру, Buy Me a Coffee берет 5%, а Patreon — от 8% до 12%.

На фоне коронавируса бизнес-модель начала расти и масштабироваться. Например, в 2020 году выручка OnlyFans достигла $400 млн, что на 540% больше, чем годом ранее. Количество же авторов тогда выросло в десять раз, достигнув 1,6 млн.

В настоящее время доходы компании продолжают расти. Хотя, как признается генеральный директор OnlyFans Кейли Блэр, раньше многие думали, что сервис окажется «пандемическим пузырем». В 2025 году доходы достигли около $7,2 млрд против $6,6 млрд в 2024 году, что говорит о росте на 9%. Количество блогеров сейчас достигает 4,6 млн, а пользователей — более 300 млн.

Несмотря на невероятный успех компании, у нее есть одна проблема — ее довольно сложно продать. Если бы с такими финансовыми показателями она занималась другой деятельностью, то уже привлекла бы внимание Microsoft или Google. Однако ее деятельность слишком токсична для них.

Радвинский несколько раз пытался «выйти в наличные». Первая попытка была в 2025 году. Тогда переговоры велись с консорциумом инвесторов, возглавляемым Forest Road Company. OnlyFans тогда оценили в $8 млрд, но сделку так и не согласовали в значительной степени из-за репутационных рисков потенциальных покупателей.

Незадолго до гибели Радвинский нашел нового потенциального покупателя. Им стала малоизвестная калифорнийская фирма Architect Capital. Однако на этот раз OnlyFans оценили скромнее — в $5,5 млрд, а покупатель должен был получить не полный контроль, а 60% акций. Однако завершить сделку владелец компании так и не успел.

Несколько дней назад стало известно, что Architect Capital все же купила долю в сервисе, но довольно скромную — 16%, а оценка компании снизилась до $3,15 млрд.

Легких денег здесь нет

Заголовки СМИ пестрят историями успеха моделей, которые заработали на OnlyFans десятки, а некоторые — сотни миллионов долларов. В то же время на самом деле это исключение, а не обычная практика.

Во-первых, помимо платформы, которая забирает 20% средств, обычно есть еще маркетинговые агентства, которые занимаются продвижением блога. Часто они берут от 40% до 80% от суммы, которая должна была бы достаться модели. Самостоятельно же привлечь подписчиков могут разве что те авторы, которые были звездами еще до регистрации на платформе.

Согласно исследованию OnlyGuider, 0,1% самых богатых авторов на OnlyFans забирают около 76% всех доходов. Это элита платформы, средний доход которой достигает $147 тыс. в месяц. Жить за счет блога вполне может еще около 1% авторов, зарабатывая по $49 тыс. в год.

Большинство же не получает от своего контента почти ничего. По оценкам экспертов, 50% блогеров на сервисе с момента регистрации не заработали и сотни долларов.

Новый Интернет

Руководители OnlyFans говорят о своем детище как о способе сделать интернет более справедливым и позволить творцам зарабатывать. Как подчеркивает Кейли Блэр, за все время своего существования платформа перечислила блогерам более $25 млрд.

«Многие технологические компании на самом деле не создают богатства для других людей. Они создают богатство для себя, а мы возвращаем деньги в руки реальных людей, которые создают контент, и избавляемся от посредников. На мой взгляд, это невероятная бизнес-модель», — говорит генеральный директор компании.

В настоящее время 80% контента на OnlyFans носит эротический характер. Да и значительная часть остального только формально не относится к нему — что-то вроде кулинарных курсов в нижнем белье.

В то же время сервис пытается вернуться к истокам и стать порталом для всех. Например, как рассказывает Кейли Блэр, они делают большую ставку на комиков. «Комедия — это место, где есть замечательные фанаты и невероятные творцы. Но если вы не входите в топ-1%, вам фактически ничего не платят, у вас нет огласки. Поэтому мы подумали, что это именно та сфера, которая нуждается в изменениях», — отмечает она.

Сейчас трудно сказать, чего в этих заявлениях больше: желания действительно расширить бизнес-модель или просто защититься от регуляторов, доказывая им, что OnlyFans — портал для всех творческих людей.

В то же время, как показывает история компании, иногда аудитория сама подстраивает сервис под собственные нужды. И кто знает, возможно, судьба сделает еще один такой крутой поворот.