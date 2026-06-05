Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и новых санкциях против рф

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 июня 2026, 8:01 Читати українською

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и новых санкциях против рф

Палата представителей США в четверг, 4 июня, одобрила законопроект, предусматривающий выделение нового пакета помощи Украине и введение санкций против ключевых секторов российской экономики. Об этом сообщает Associated Press.

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и новых санкциях против рф
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Законопроект, инициированный демократом Грегори Миксом, поддержали 226 законодателей, против проголосовавших 195.

Документ был принят вопреки призывам лидеров Республиканской партии, утверждавших, что это решение может повредить текущим переговорам с Белым домом по поводу более сильного пакета поддержки. Сторонникам помощи Украине удалось обойти руководство Палаты представителей посредством специальной процедуры (discharge petition), собрав необходимые 218 подписей для вынесения документа на голосование.

Главные положения законопроекта:

  • Выделение более $1 млрд в виде прямой помощи на безопасность и восстановление Украины.
  • Предоставление еще $8 млрд. на оборону Украины в форме кредитов.
  • Введение санкций против ключевых секторов экономики россии.

Отмечается, что инициативу поддержали 207 демократов, один независимый депутат и 18 республиканцев, пошедших против позиции своей партии.

Читайте также: В США готовят решение о $400 млн помощи Украине

Оппоненты законопроекта среди республиканцев (в том числе главы профильных комитетов Фрэнч Хилл и Брайан Маст) назвали документ «устаревшим» и «инструментом политической борьбы против Трампа». Они отметили, что сумма безопасности в нем даже меньше, чем та, которую Конгресс уже согласовал в оборонном бюджете.

Авторы инициативы надеются, что этот шаг заставит Сенат вернуться к вопросу Украины, хотя признают, что без одобрения со стороны президента США Дональда Трампа законопроект вряд ли наберет необходимые 60 голосов в верхней палате парламента.

Однако, по словам поддержавшего документ конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика, это голосование посылает предупреждение российскому диктатору владимиру путину.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
5 июня 2026, 9:02
#
Чекаємо на новини про корупційні скандали, після надання цих кредитних мільярдів, про чергове «не вистачає грошей» та «донатьте», а, ну і в кращих традиціях, очікуємо чергових підвищень зборів, тарифів та податків, ці ж кредити будуть з цього віддавати.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами