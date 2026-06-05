Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и новых санкциях против рф

Палата представителей США в четверг, 4 июня, одобрила законопроект, предусматривающий выделение нового пакета помощи Украине и введение санкций против ключевых секторов российской экономики. Об этом сообщает Associated Press.

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Законопроект, инициированный демократом Грегори Миксом, поддержали 226 законодателей, против проголосовавших 195.

Документ был принят вопреки призывам лидеров Республиканской партии, утверждавших, что это решение может повредить текущим переговорам с Белым домом по поводу более сильного пакета поддержки. Сторонникам помощи Украине удалось обойти руководство Палаты представителей посредством специальной процедуры (discharge petition), собрав необходимые 218 подписей для вынесения документа на голосование.

Главные положения законопроекта:

Выделение более $1 млрд в виде прямой помощи на безопасность и восстановление Украины.

Предоставление еще $8 млрд. на оборону Украины в форме кредитов.

Введение санкций против ключевых секторов экономики россии.

Отмечается, что инициативу поддержали 207 демократов, один независимый депутат и 18 республиканцев, пошедших против позиции своей партии.

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Оппоненты законопроекта среди республиканцев (в том числе главы профильных комитетов Фрэнч Хилл и Брайан Маст) назвали документ «устаревшим» и «инструментом политической борьбы против Трампа». Они отметили, что сумма безопасности в нем даже меньше, чем та, которую Конгресс уже согласовал в оборонном бюджете.

Авторы инициативы надеются, что этот шаг заставит Сенат вернуться к вопросу Украины, хотя признают, что без одобрения со стороны президента США Дональда Трампа законопроект вряд ли наберет необходимые 60 голосов в верхней палате парламента.

Однако, по словам поддержавшего документ конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика, это голосование посылает предупреждение российскому диктатору владимиру путину.