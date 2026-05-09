OnlyFans продал 16% бизнеса. Владельцем стал инвестиционный фонд

OnlyFans продает 16% бизнеса инвестиционному фонду Architect Capital за $535 млн, спустя несколько недель после смерти основателя Леонида Радвинского. Об этом пишет Bloomberg .

► Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Детали сделки

В рамках соглашений Architect Capital будет сотрудничать с OnlyFans, которой управляет британская Fenix International Ltd., для создания новых финансовых сервисов и продуктов, ориентированных на авторов контента платформы.

Читайте также: OnlyFans продает до 20% акций за $3 млрд и запускает собственный банк

OnlyFans — одна из самых прибыльных частных технологических компаний в мире

OnlyFans является одной из самых прибыльных частных технологических компаний в мире. За последний отчетный год пользователи потратили на платформе 7,2 миллиарда долларов — эти средства состоят из оплаты подписок на авторов, чаевых и платежей за выполнение специальных запросов.

Благодаря концентрированной структуре собственности в прошлом году компания выплатила рекордные 701 миллион долларов дивидендов, которые поступили семье Радвинского.

Основу бизнес-модели платформы составляет контент для взрослых, что позволяет секс-работникам зарабатывать без посредников. Несмотря на расширение в другие ниши, такие как фитнес, кулинария и музыка, контент для взрослых остается главным источником дохода.

В рамках нового соглашения OnlyFans планирует совместно с Architect Capital разработать собственные финансовые сервисы для своих авторов.

Поскольку традиционные банки часто ограничивают или отказывают в обслуживании представителям индустрии для взрослых, платформа намерена предложить им платежные карты, банковские услуги и инструменты для сглаживания доходов (распределения неравномерных заработков). Это позволит компании создать новый источник прибыли, выходящий за рамки привычных комиссий с транзакций.

Наследие Радвинского и управление платформой

Украино-американский предприниматель Леонид Радвинский приобрел компанию Fenix International, которая является оператором OnlyFans, в 2018 году. За время его руководства нишевый проект превратился в один из самых успешных технологических стартапов Великобритании и ведущую глобальную платформу в индустрии контента для взрослых.

После того, как 43-летний Радвинский скончался от рака, управление акциями перешло к семейному трасту, а его жена Кэти возглавила процесс продажи.

Попытки привлечь внешние инвестиции в OnlyFans предпринимались неоднократно, но постоянно приостанавливались, а в последнее время осложнились из-за болезни и смерти владельца.

По словам источника, близкого к переговорам, нынешняя сделка рассматривается не просто как привлечение денег, а как шаг для обеспечения большей стабильности для бизнеса, который остается чрезвычайно прибыльным в условиях смены руководства.