Умер владелец OnlyFans, американец украинского происхождения Леонид Радвинский

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 марта 2026, 14:54 Читати українською

Умер владелец OnlyFans, американец украинского происхождения Леонид Радвинский

Миллиардер-отшельник и владелец платформы контента для взрослых OnlyFans Леонид Радвинский умер от рака. Это подтвердила лондонская компания в понедельник. Ему было 43 года, пишет Bloomberg.

Фото: 24tv.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Заявление компании

«Мы с глубокой грустью сообщаем о смерти Лео Радвинского. Лео мирно умер после длительной борьбы с раком», — говорится в заявлении компании, отправленном по электронной почте. «Его семья просила о конфиденциальности в это тяжелое время».

Радвинский приобрел контрольный пакет акций платформы в 2018 году и превратил ее в культурное явление, изменившее порноиндустрию, позволив создателям взимать плату непосредственно за свой контент. Согласно последнему заявлению компании в Великобритании, он владел материнской компанией OnlyFans, Fenix ​​International Ltd.

Его смерть подвергает сомнению право собственности на одну из самых противоречивых пользовательских платформ со времен Facebook.

Основанная в 2016 году британским отцом и сыном Гаем и Тимом Стокли, OnlyFans приобрела популярность благодаря размещению порнографических материалов, запрещенных в большинстве социальных сетей. Ее популярность выросла во время пандемии, когда многие актеры фильмов для взрослых и работников секс-индустрии обратились в Интернет в поисках альтернативных источников дохода.

Радвинский вел переговоры о продаже 60% акций OnlyFans, что дало бы сайту стоимость предприятия около 5,5 миллиарда долларов.

По словам лица, знакомого по этому вопросу, Architect Capital, малоизвестная инвестиционная фирма из Сан-Франциско, начала переговоры о проведении предложения с собственным капиталом и долгом на сумму около 2 миллиардов долларов. По состоянию на февраль переговоры все еще находились на ранней стадии, сказал человек, который попросил не называть его имени, поскольку обсуждения закрыты.

Хотя компания пыталась привлечь больше популярных пользователей, таких как известные шеф-повара и спортсмены, она остается известна своим контентом для взрослых.

OnlyFans берет 20% комиссии по большинству подписок и контента, продающегося на платформе. В 2024 году компания сообщила о более чем 4,6 миллионе аккаунтов авторов и около 377 миллионов поклонников, а ее доход составил 1,4 миллиарда долларов.

С 2021 года Радвинский выплатил себе около 1,8 миллиарда долларов дивидендов с платформы.

Украинец по происхождению

Родвинский родился в украинском портовом городе Одесса, а его семья переехала в Чикаго, когда он был ребенком. Согласно его веб-сайту, в последнее время он жил во Флориде. OnlyFans отмечает, что Радвинский, который давал мало публичных интервью и заявлений, поддержал несколько благотворительных проектов во всем мире.

Согласно его вебсайту, Радвинский делал пожертвования благотворительным организациям, в частности, Мемориальному онкологическому центру Слоуна Кеттеринга, инициативам с открытым кодом и Обществу защиты животных Западного пригорода.

OnlyFans сообщил, что Радвинский передал свою собственность трасту в 2024 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают artem890047, parseval и 40 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами