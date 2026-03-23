Умер владелец OnlyFans, американец украинского происхождения Леонид Радвинский

Миллиардер-отшельник и владелец платформы контента для взрослых OnlyFans Леонид Радвинский умер от рака. Это подтвердила лондонская компания в понедельник. Ему было 43 года, пишет Bloomberg.

Заявление компании

«Мы с глубокой грустью сообщаем о смерти Лео Радвинского. Лео мирно умер после длительной борьбы с раком», — говорится в заявлении компании, отправленном по электронной почте. «Его семья просила о конфиденциальности в это тяжелое время».

Радвинский приобрел контрольный пакет акций платформы в 2018 году и превратил ее в культурное явление, изменившее порноиндустрию, позволив создателям взимать плату непосредственно за свой контент. Согласно последнему заявлению компании в Великобритании, он владел материнской компанией OnlyFans, Fenix ​​International Ltd.

Его смерть подвергает сомнению право собственности на одну из самых противоречивых пользовательских платформ со времен Facebook.

Основанная в 2016 году британским отцом и сыном Гаем и Тимом Стокли, OnlyFans приобрела популярность благодаря размещению порнографических материалов, запрещенных в большинстве социальных сетей. Ее популярность выросла во время пандемии, когда многие актеры фильмов для взрослых и работников секс-индустрии обратились в Интернет в поисках альтернативных источников дохода.

Радвинский вел переговоры о продаже 60% акций OnlyFans, что дало бы сайту стоимость предприятия около 5,5 миллиарда долларов.

По словам лица, знакомого по этому вопросу, Architect Capital, малоизвестная инвестиционная фирма из Сан-Франциско, начала переговоры о проведении предложения с собственным капиталом и долгом на сумму около 2 миллиардов долларов. По состоянию на февраль переговоры все еще находились на ранней стадии, сказал человек, который попросил не называть его имени, поскольку обсуждения закрыты.

Хотя компания пыталась привлечь больше популярных пользователей, таких как известные шеф-повара и спортсмены, она остается известна своим контентом для взрослых.

OnlyFans берет 20% комиссии по большинству подписок и контента, продающегося на платформе. В 2024 году компания сообщила о более чем 4,6 миллионе аккаунтов авторов и около 377 миллионов поклонников, а ее доход составил 1,4 миллиарда долларов.

С 2021 года Радвинский выплатил себе около 1,8 миллиарда долларов дивидендов с платформы.

Украинец по происхождению

Родвинский родился в украинском портовом городе Одесса, а его семья переехала в Чикаго, когда он был ребенком. Согласно его веб-сайту, в последнее время он жил во Флориде. OnlyFans отмечает, что Радвинский, который давал мало публичных интервью и заявлений, поддержал несколько благотворительных проектов во всем мире.

Согласно его вебсайту, Радвинский делал пожертвования благотворительным организациям, в частности, Мемориальному онкологическому центру Слоуна Кеттеринга, инициативам с открытым кодом и Обществу защиты животных Западного пригорода.

OnlyFans сообщил, что Радвинский передал свою собственность трасту в 2024 году.