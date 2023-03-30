Инвестировать в шампанское теперь выгодней, чем в золото и S&P 500

Шампанское ассоциируется с праздничной атмосферой и важными моментами в жизни. Но помимо этого, такие вложения приносят хорошую прибыль, и предыдущие два года наглядно это продемонстрировали. Сколько инвесторы зарабатывают на игристом, рассказал Bloomberg.

Как росли цены на игристое

С января по сентябрь 2022 года стоимость ящика шардоне Salon Le Mesnil 2012 года выросла на 232%, с 3 800 фунтов стерлингов до 12 600 фунтов стерлингов (с $4 670 до $15 485), сообщила Liv-Ex, Лондонская международная биржа виноделов. Индекс Liv-Ex Champagne 50, который отслеживает динамику цен на вина дюжины ведущих брендов, стал звездой, опередив золото, FTSE и S&P 500, а также Bordeaux First Growths и даже Burgundy.

Стоит учесть, что десять лет назад лучшие в мире шампанские составляли всего 2% сделок вторичного рынка на Liv-Ex. Эта доля выросла, сделав его третьим регионом по объемам продаж после Бордо и Бургундии (18,7%) в ноябре 2022 года и оставалась на третьем месте до тех пор, пока вина США не выросли в цене с 17 по 23 марта.

Когда в конце ноября прошлого года цены начали снижаться и продолжили падать в начале 2023 года, возник большой вопрос: не закончились ли бычьи ожидания в отношении напитка родом из Шампани?

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Что будет с ценами дальше

Том Гиринг, главный исполнительный директор Cult Wines, британской инвестиционной компании, занимающейся изысканными винами, считает, что в этом году цены на шампанское продолжат расти. Он поясняет свой прогноз сохраняющимся высоким мировым спросом, серьезной силой бренда и его широкое распространение.

Во время экономических спадов особенно ценны редкость, эксклюзивность, потенциалом выдержки и хороший послужной спискок иинтажных бутылок. Снижение производства в 2021 и 2022 годах привело к сокращению предложения, а прошлой осенью некоторые элитные дома вообще закрылись.

Цены на аукционах остаются высокими, констатирует Чарльз Кертис, основатель винной консультационной службы WineAlpha и автор книги «Винтажное шампанское: 1899−2019». Несколько клиентов Кертиса предложили высокие оценки, указанные в последних аукционных каталогах, и все же проиграли, потому что бутылки продавались гораздо дороже.

Джейми Ричи, председатель отдела вин и спиртных напитков Sotheby's, говорит, что за последнее десятилетие интерес к шампанскому возрос, в том числе в Гонконге, Сингапуре и Тайване. По его словам, количество лотов шампанского в их продажах стремительно растет.

На аукционе «Ethereal Cellar», который состоится 2 апреля в Гонконге, будут представлены 82 лота редких винтажных вин Krug и 60 лотов Dom Perignon. На мартовском аукционе Zachys в Уайт-Плейнс, Нью-Йорк, было представлено 156 лотов шампанского.

Однако подобный аукционный ажиотаж был не всегда.

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Драйверы спроса

По словам Робби Стивенса из Liv-Ex, широкий интерес к инвестициям в шампанское начался несколько лет назад, когда покупатели стали осознавать, насколько недооценены отличные образцы по сравнению с лучшими бордоскими и бургундскими винами.

«Одним из катализаторов стал выпуск экстраординарного урожая 2008 года, а затем последовало множество великих урожаев — 2012, 2013 и 2014 годов», — говорит он.

Это подогрело интерес инвесторов, которые позднее также обратили внимание и на вина более ранних урожаев.

Еще одним драйвером спроса может быть беспокойство по поводу того, как глобальное потепление повлияет на качество и стиль будущих винтажей. Другими словами, лучше купить сейчас, на всякий случай.

Гиринг добавляет еще одну причину верить в постоянный инвестиционный потенциал напитка: он остается мировым символом роскоши. Несмотря на Covid, конфликт в Украине, инфляцию и надвигающуюся рецессию, в прошлом году спрос на предметы роскоши пережил бум. Исследование Bain & Company-Altagamma Luxury за 2022 год предсказало еще больший рост лакшери-сегмента в 2023 году.