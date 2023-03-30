Шампанское ассоциируется с праздничной атмосферой и важными моментами в жизни. Но помимо этого, такие вложения приносят хорошую прибыль, и предыдущие два года наглядно это продемонстрировали. Сколько инвесторы зарабатывают на игристом, рассказал Bloomberg.
Инвестировать в шампанское теперь выгодней, чем в золото и S&P 500
Как росли цены на игристое
С января по сентябрь 2022 года стоимость ящика шардоне Salon Le Mesnil 2012 года выросла на 232%, с 3 800 фунтов стерлингов до 12 600 фунтов стерлингов (с $4 670 до $15 485), сообщила Liv-Ex, Лондонская международная биржа виноделов. Индекс Liv-Ex Champagne 50, который отслеживает динамику цен на вина дюжины ведущих брендов, стал звездой, опередив золото, FTSE и S&P 500, а также Bordeaux First Growths и даже Burgundy.
Стоит учесть, что десять лет назад лучшие в мире шампанские составляли всего 2% сделок вторичного рынка на Liv-Ex. Эта доля выросла, сделав его третьим регионом по объемам продаж после Бордо и Бургундии (18,7%) в ноябре 2022 года и оставалась на третьем месте до тех пор, пока вина США не выросли в цене с 17 по 23 марта.
Когда в конце ноября прошлого года цены начали снижаться и продолжили падать в начале 2023 года, возник большой вопрос: не закончились ли бычьи ожидания в отношении напитка родом из Шампани?
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Что будет с ценами дальше
Том Гиринг, главный исполнительный директор Cult Wines, британской инвестиционной компании, занимающейся изысканными винами, считает, что в этом году цены на шампанское продолжат расти. Он поясняет свой прогноз сохраняющимся высоким мировым спросом, серьезной силой бренда и его широкое распространение.
Во время экономических спадов особенно ценны редкость, эксклюзивность, потенциалом выдержки и хороший послужной спискок иинтажных бутылок. Снижение производства в 2021 и 2022 годах привело к сокращению предложения, а прошлой осенью некоторые элитные дома вообще закрылись.
Цены на аукционах остаются высокими, констатирует Чарльз Кертис, основатель винной консультационной службы WineAlpha и автор книги «Винтажное шампанское: 1899−2019». Несколько клиентов Кертиса предложили высокие оценки, указанные в последних аукционных каталогах, и все же проиграли, потому что бутылки продавались гораздо дороже.
Джейми Ричи, председатель отдела вин и спиртных напитков Sotheby's, говорит, что за последнее десятилетие интерес к шампанскому возрос, в том числе в Гонконге, Сингапуре и Тайване. По его словам, количество лотов шампанского в их продажах стремительно растет.
На аукционе «Ethereal Cellar», который состоится 2 апреля в Гонконге, будут представлены 82 лота редких винтажных вин Krug и 60 лотов Dom Perignon. На мартовском аукционе Zachys в Уайт-Плейнс, Нью-Йорк, было представлено 156 лотов шампанского.
Однако подобный аукционный ажиотаж был не всегда.
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Драйверы спроса
По словам Робби Стивенса из Liv-Ex, широкий интерес к инвестициям в шампанское начался несколько лет назад, когда покупатели стали осознавать, насколько недооценены отличные образцы по сравнению с лучшими бордоскими и бургундскими винами.
«Одним из катализаторов стал выпуск экстраординарного урожая 2008 года, а затем последовало множество великих урожаев — 2012, 2013 и 2014 годов», — говорит он.
Это подогрело интерес инвесторов, которые позднее также обратили внимание и на вина более ранних урожаев.
Еще одним драйвером спроса может быть беспокойство по поводу того, как глобальное потепление повлияет на качество и стиль будущих винтажей. Другими словами, лучше купить сейчас, на всякий случай.
Гиринг добавляет еще одну причину верить в постоянный инвестиционный потенциал напитка: он остается мировым символом роскоши. Несмотря на Covid, конфликт в Украине, инфляцию и надвигающуюся рецессию, в прошлом году спрос на предметы роскоши пережил бум. Исследование Bain & Company-Altagamma Luxury за 2022 год предсказало еще больший рост лакшери-сегмента в 2023 году.
Комментарии - 6
Женщина пропадает, когда заканчиваются деньги, а банк становится только настойчивее:)))
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— Я хотів дізнатися, скільки коштує он той костюм! — незадоволено повторив покупець. З’ясувавши, нарешті, чого від нього хочуть, продавець голосно кричить майстру, що сидить за стіною в сусідній кімнаті:
— *** , Степане, скільки коштує та сіра двійка, яку ти шив для презентації?
— Вісімсот п’ятдесят гривень, — неуважно каже майстер.
— Сімсот п’ятдесят гривень! — голосно оголошує глухий продавець клієнту. Закрійник, поглинений своєю справою, не чує його слів і не втручається. Покупець швидко розраховується, забирає костюм і йде.
— Хлопче! Вам треба купити слуховий апарат, — такий, як у мене, а то ви дуже швидко розоритеся, — каже продавцеві жвава бабуся, яка спостерігала всю цю сцену. Той незадоволено дивиться на неї, але нічого не відповідає. Однак коли старенька йде, він знову звертається до майстра, на цей раз не гучним, а звичайним голосом:
— Слухай, Абраме, і вони ще будуть вчити нас бізнесу! Тільки я збирався знизити ціну на цей непотріб до п’ятисот гривень, а тут такий вдалий випадок!
Но все равно смешно
Эх хорошее было время.