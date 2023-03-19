Коллекционные часы за последние годы дорожали быстрее, чем рос индекс S&P 500

Средняя стоимость топовых моделей часов Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet на вторичном рынке с августа 2018 года по январь текущего года демонстрировала повышение в среднем на 20% в год. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Это превосходит темпы роста американского фондового индекса S&P 500, составлявшие в среднем 8% ежегодно, сообщается в отчете Boston Consulting Group.

Альтернативные инвестиции

Роскошные часы востребованы как альтернативные инвестиции, говорится в сообщении. Покупатели готовы платить за часы как самых известных мировых брендов, так и ведущих независимых производителей, включая FPJourne и De Bethune, рассчитывая на дальнейший рост их стоимости. И действительно, часы класса «люкс» показывают хорошие результаты, особенно в долгосрочной перспективе по сравнению с традиционными категориями инвестиций, отмечают аналитики.

Продажа дорогих часов на вторичном рынке достигла $22 млрд в 2021 году по сравнению с $18 млрд годом ранее. Объем реализации новых часов увеличился до $53 млрд с $38 млрд.

По предварительным расчетам, в 2022 году первый показатель вырос примерно на 9% — до $24 млрд, второй — менее чем на 4%, до $55 млрд.

Среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж в период 2019—2026 гг. прогнозируются около 10% для вторичного рынка, 7% — для новых часов.

В 2013—2022 гг. темпы роста цен на люксовые часы также превышали скорость удорожания других «коллекционных» активов, таких как ювелирные украшения, сумки, вина, предметы искусства и мебель, говорится в отчете.