Хеджи распродают акции техногигантов: как изменил свой портфель «Минфин»

Хедж-фонды продают акции технологических компаний, несмотря на рост, утверждает Goldman Sachs. Чистая продажа акций технологических компаний хедж-фондами в июне может стать самой большой за всю историю наблюдений. «Минфин» проанализировал текущую рыночную ситуацию и адаптировал свой портфель к новым условиям.

UiPath падал на 31%: почему мы докупили его акции

1 мая мы купили в портфель 3 акции UiPath (PATH), ведущего разработчика программного обеспечения для автоматизации предприятий и искусственного интеллекта. Компания представляет сектор технологий, который сейчас распродают хедж-фонды. События разворачивались, как мы и ожидали: стоимость актива постепенно росла и плавающая прибыль достигала 9%.

Отчет компании за первый квартал 2025 года (закончился 30 апреля) превзошел прогнозы экспертов, но инвесторы отреагировали на него отрицательно — ожидали большего.

Но главным негативом стал уход генерального директора Роба Энслина, что привело к падению PATH на 31%. Его должность вновь занял основатель и бывший генеральный директор Ui Path Дэниел Дайнс. Однако ему придется проделать значительный объем работы на финансовом фронте.

В первом квартале 2025 финансового года доход компании составил $335 млн. Рост на 15%, что является замедлением, по сравнению с прошлыми годами, чистый убыток — $29 млн, что лишь чуть лучше, по сравнению с предыдущим кварталом, когда эта цифра достигла $32 млн кварталом ранее.

Несмотря на это, Кэти Вуд из Ark Invest, давняя поклонница UiPath, купила более 2 млн акций в свои фонды. У других толерантных к риску инвесторов также может быть уникальная возможность покупки.

Во-первых, чистые убытки UiPath привели к $89 млн компенсации на основе акций. В то же время свободный денежный поток, скорректированный не по GAAP, растет и составляет $101 млн за первый финансовый квартал. Это ежегодный прирост на 39%, и он указывает на то, что финансы компании могут находиться в лучшем состоянии, чем может указывать отчет о прибылях и убытках.

Кроме того, благодаря падению цены акций соотношение цены и продаж (P/S) UiPath составляет 5. Это рекордно низкий уровень для акций и возможность купить акции ИИ по низкой цене.

Также следует помнить, что UiPath остается лидером в роботизированной автоматизации процессов (РАП). В отличие от аппаратных роботов, которые могли бы представить большинство инвесторов, РАП относится к программным роботам, имитирующим человеческие действия в программном обеспечении и цифровых системах.

По данным Gartner, UiPath занимает 36% рынка в своей отрасли против 34% в 2022 году. DataHorizzon Research прогнозирует, что рынок РАП будет расти на 37% ежегодно к 2032 году. Таким образом, несмотря на относительно небольшую рыночную капитализацию в $7,26 млрд, UiPath остается мощной силой в этой отрасли, что должно быть чрезвычайно позитивным для акций в долгосрочной перспективе.

Расходы на программное обеспечение роботизированной автоматизации процессов во всем мире с 2020 по 2032 год

Источник: Statista

Учитывая все сказанное выше, управляющие агрессивным портфелем акций «Минфина» приняли решение усреднить позицию по PATH после того, как «эмоции ушли с рынка», а стоимость актива стабилизировалась.

Куплены 4 акции UiPath 21 июня по цене $11,7. Таким образом удалось получить среднюю стоимость покупки актива в 14,9$.

Virgin Galactic: продавать или нет

17 июня Virgin Galactic (NYSE: SPCE) объявила об обратном сплите акций 1 до 20. Объединив 20 обыкновенных акций в своеобразную «мегаакцию», компания повысила цену бумаг с $0,74 до $14,80. SPCE борется за выживание: стоимость акции ниже 1 доллара грозит исключением из Нью-Йоркской фондовой биржи.

Обратный сплит — не панацея, и цена акций Virgin Galactic продолжает снижаться. По состоянию на понедельник, 1 июля 2024 года, она торгуется по $8,75, упав после объединения на 41%.

Вероятно, дальнейшее падение неизбежно, компания Virgin Galactic приходит в упадок. Ее единственный действующий космический самолет (писали об этом в предыдущем обзоре портфеля) Unity был снят с эксплуатации. Компания не может получать доход от космического туризма, пока не построит новый космический самолет Delta, который сейчас разрабатывается. В течение следующих нескольких лет единственные способы, с помощью которых Virgin Galactic может оплачивать текущие операционные расходы, — это исчерпание денежных резервов, взятие долгов или продажа акций. Скорее всего, это будет комбинация всего упомянутого.

Продавать ли акции Virgin Galactic с убытком?

Virgin Galactic сейчас не является привлекательной инвестицией. И эта ситуация не изменится, по крайней мере, еще пару лет, пока Virgin не построит свой космический самолет Delta и возобновит полеты в космос.

Впрочем, инвесторам не стоит отчаиваться. Тот факт, что Virgin Galactic совершила обратный сплит, а цена ее акций превысила $1, означает, что технически это больше не центовые акции, больше нет непосредственного риска исключения из Нью-Йоркской фондовой биржи. Virgin также может найти деньги, чтобы удержаться на плаву и своевременно построить Delta, чтобы спасти свой бизнес. Однако есть вероятность, что этого не произойдет. Сейчас мы еще не приняли окончательного решения, но продажа SPCE «лежит на столе».

Лучшая космическая инвестиция

Есть в нашем портфеле еще одна инвестиция в космос — Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). В отличие от SPCE, дела у нее обстоят очень хорошо. По результатам первого квартала 2024 года, доход Rocket Lab составил $92,8 млн — рост на 69%, по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Чистый убыток — $44,3 млн (снизился на 3%, по сравнению с первым кварталом 2023 года). Убыток в размере $0,09 на акцию (улучшено с $0,096 в первом квартале 2023 года). Выручка превзошла оценки аналитиков на 2,3%. Прибыль на акцию (EPS) превысила оценки аналитиков на 12%.

Ожидается, что доход будет расти в среднем на 33% ежегодно в течение следующих 3 лет, по сравнению с прогнозом роста аэрокосмической и оборонной промышленности США на 2,3%. За последние 2 месяца стоимость акций RKLB выросла на 34%.

Показатели деятельности Rocket Lab USA, Inc.

Источник: Simply Wall Street

В последнее время компания отметилась рядом достижений:

Rocket Lab USA, Inc., мировой лидер по услугам по запуску космических систем, 20 июня успешно запустила свою 50-ю миссию Electron и развернула спутники для французской компании Internet of Things (IoT) Kinéis. Electron достиг отметки в 50 запусков быстрее, чем любая коммерчески разработанная ракета за всю историю.

Компания подписала предварительные условия получения до $23,9 млн финансирования, в соответствии с законом о чипах для расширения производства полупроводников, применяемых в космических кораблях.

Rocket Lab успешно завершила второй запуск миссии NASA Climate Science.

Учитывая приведенные данные, ожидаем рост стоимости акций RKLB минимум до $7.

Инвестиции в электрогенерацию

В нашем портфеле присутствуют две компании, связанные с электрогенерацией:

Montauk Renewables, Inc. (MNTK) — занимается восстановлением и переработкой биогаза из свалок и других источников неископаемого топлива.

Sunrun Inc. (RUN) — проектирует, разрабатывает, устанавливает, продает, владеет и обслуживает жилищные системы солнечной энергии в Соединенных Штатах.

На фоне прогнозируемого значительного роста потребления электроэнергии ИИ дата-центрами спрос на акции энергетических компаний оживился. Через месяц после покупки Montauk Renewables торгуется на 15% дороже, почти достигнув уровня фиксации прибыли ($6,6 за акцию).

RUN в очередной раз упала, но плавающая прибыль по этому активу достигала 20% (причина падения известна — директор Эдвард Фернстер продал почти 45 000 акций). Конечно, инсайдерские продажи негативно отражаются на динамике, однако отчет компании указывает на то, что актив совсем скоро вернется к восходящей динамике.

8 мая компания обнародовала свои финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Она сообщила о высоком уровне установленной емкости накопителей, а установленная мощность увеличилась на 192% (до 207 мегаватт-часов), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания превысила ориентировочный диапазон за 1 квартал для аккумулирующих и солнечных установок. Ее активы чистой прибыли в первом квартале выросли до $5,2 млрд.

Покупка «цифрового золота»

После запуска спотовых биткоин-ETF и халвинга криптовалюта номер один уже третий месяц консолидируется. Среди препятствий дальнейшему росту мы бы выделили:

активные продажи BTC майнерами из резервов на фоне увеличения затрат на добычу и необходимости обновления оборудования;

Распродажи майнеров

Источник: CryptoQuant

продажи биткоина правительствами (США, Германия);

снижение темпов привлечения капитала спотовыми биткоин-ETF;

Привлечение капитала спотовыми биткоин-ETF

Источник: SosoValue

продажа активов Mt Gox и FTX для погашения задолженности клиентам и кредиторам.

Несмотря на целый ряд медвежьих факторов, цифровое золото хорошо держит удар и продолжает торговаться в диапазоне $56 550−73 770. Эта стабильность показывает, что на графике первой криптовалюты формируется горизонтальный треугольник, как сигнал продолжения восходящего тренда.

Изменение стоимости биткоина

Источник: Binance

На основе этой информации мы купили еще две акции спотового биткоина-ETF IBIT по цене $34,3 в пятницу, 28 июня.

Нефть

В течение июня стоимость нефти марки WTI выросла на 6,5%. Сильная экономика США и обнадеживающие прогнозы дают уверенность в высоком спросе на сырье. В нашем портфеле представлены сразу три компании из сектора нефти и газа:

Occidental Petroleum Corporation (OXY);

Baytex Energy Corp. (BTE);

APA Corporation (APA).

Несмотря на стремительный рост цены черного золота, акции нефтевиков реагируют вяло. OXY за это время выросла на 1,3%, BTE — потеряла 5,7%, APA — минус 4%. При этом компании отчитались довольно хорошо.

К примеру, доход BTE составил 775 млн канадских долларов (рост на 68%, по сравнению с 1 кварталом 2023 года). Чистый убыток — 14 млн канадских долларов (уменьшение на 127%, по сравнению с убытком в 51,4 млн канадских долларов в 1 квартале 2023 года). 0,017 канадских долларов убытка на акцию (снижение с 0,094 в 1 квартале 2023 года). По прогнозам, доход компании останется неизменным в течение следующих 3 лет, по сравнению с прогнозом роста нефтяной и газовой промышленности в Канаде на 5,7%.

В такой ситуации нам остается только ожидать положительной реакции нефтяных компаний на рост стоимости нефти. После этого ралли планируем зафиксировать прибыль, триггером для продажи будет выступать приближение стоимости WTI к $100 за баррель.

Состояние портфеля

С момента последней публикации наш портфель изменился незначительно. Выросли акции искусственного интеллекта и полупроводников (AXTI, PLTR). ETF UBT продолжает торговаться у цены покупки, поскольку для его роста необходимо снижение ключевой процентной ставки ФРС.

Vodafone находится у отметки в $9 из-за того, что ожидаемого перетока капитала в Value-акции так и не произошло. Нереализованная доходность портфеля составляет 0,69%, реализованная прибыль — 6,17%.

*из портфеля удален SPCE. Сервис, который мы используем для отслеживания портфеля, не учел обратный сплит акций, что привело к некорректному отображению результатов инвестирования. Это техническая проблема и вскоре она будет решена.