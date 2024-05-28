Агрессивный портфель «Минфина»: делаем ставку на сервис для ИИ

На прошлой неделе корпорация Nvidia опубликовала отчет за первый квартал 2024 года, который значительно превзошел прогнозы. Реакция на эти цифры еще раз подтвердила, что инвесторы сосредоточены на искусственном интеллекте. «Минфин» посмотрел на эту тенденцию шире: расширение инфраструктуры искусственного интеллекта будет иметь последствия для многих других секторов, на которых можно хорошо заработать. Рассказываем, что купили, и на какие маяки обращали внимание.

Состояние рынка акций

В прошлую пятницу акции выросли после выхода свежей статистики, которая показала смягчение инфляционных ожиданий американских потребителей и улучшение настроений по поводу перспектив снижения ставки Федеральной резервной системой в этом году.

Данные Мичиганского университета показали, что потребители ожидают роста цен на 3,3% годовых в течение следующего года, по сравнению с 3,5%, которые были зафиксированы в начале мая.

После дальнейшего анализа стало ясно, что потребители не так пессимистичны по отношению к траектории инфляции, а потребительские расходы могут замедлиться, ослабив инфляционное давление со стороны спроса.

Во время пятничной сессии индекс S&P 500 снова достиг отметки 5300, стерев потери прошлой недели. Индекс Nasdaq 100 достиг нового исторического максимума благодаря росту Nvidia Corp. и Apple Inc.

Росли и цифровые активы, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам проложила путь для возможного запуска первых американских биржевых фондов (ETF), которые инвестируют непосредственно в Ethereum. Прибыльность 10-летних облигаций США упала на один базисный пункт — до 4,46%, доллар США прервал четырехдневную серию роста, нефть и золото подорожали.

31 мая будет опубликован ключевой показатель инфляции, на который обращает внимание ФРС, — PCE (базовый индекс цен). Прогнозируют, что он снизится до самого низкого месячного темпа этого года, однако умеренность, вероятно, будет связана с резким падением цен на авиабилеты, в то время как смягчение финансовых условий продолжит способствовать инфляции.

Отчет мог бы дать рынку положительный катализатор, если данные будут более «холодными», чем ожидается. Даже если PCE остается стабильным, рынок может быть доволен тем, что инфляция остается сдержанной.

Опубликованные в среду протоколы двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам, которое закончилось 1 мая, показали: в целом участники оценили монетарную политику как «хорошо позиционированную», но несколько чиновников вспомнили о готовности усилить ее при необходимости.

Сейчас, на фоне падения инфляции, прогноз относительно первого снижения ставки ФРС сместился на сентябрь. И даже если регулятор откажется от снижения ставок в этом году, фондовый рынок может продолжать расти, поскольку растут экономика и прибыль компаний.

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Взгляд за грани искусственного интеллекта

Инвесторы приступили к поискам других победителей искусственного интеллекта. Растет понимание, что расширение инфраструктуры искусственного интеллекта не просто принесет пользу производителям микросхем, таким как Nvidia или серверным компаниям, таким как Super Micro Computers Inc., но будет иметь последствия и для многих секторов.

Производители электрических компонентов, таких как Amphenol Corp., растут. Ожидается, что увеличение спроса ощутят инвестиционные трасты в недвижимость, которые сосредотачиваются на центрах обработки данных: расширяется использование искусственного интеллекта и все больше рабочих нагрузок переходят в облако.

Развитие ИИ требует значительных энергозатрат. А это означает рост коммунальных предприятий и других компаний, подключенных к сети.

Amphenol (APH) в этом году подорожал на 40% и достиг новых исторических максимумов, и провел сплит. AES (энергогенерирующая компания) выросла на 30% от апрельских минимумов, у TD Synnex (дистрибьютор и агрегатор решений для экосистемы информационных технологий) самый большой месячный прирост с ноября 2022 года.

На 150% подорожали акции производителя электроэнергии Vistra Corp. и на 35% — AXT Inc., производителя сложных полупроводниковых подложек.

Сейчас искусственный интеллект является двигателем роста всего, включая технологии.

Высвобождение капитала

Прежде чем продолжить наполнять наш агрессивный портфель акций, мы решили высвободить часть капитала и зафиксировать прибыль по некоторым активам, поскольку они были близки к потолку в $1 089,47 (включая прибыль за второе полугодие 2023 года).

Продавали активы, связанные с золотом.

Нет, это не кардинальное изменение стратегии, это — перегруппировка. Мы вернемся к драгоценному металлу, как только ФРС начнет смягчать денежно-кредитную политику.

Продажа New Gold Inc. (NGD) и ProShares Ultra Gold (UGL) в преддверии отчета Nvidia:

На золотодобывающей компании мы заработали около 65% прибыли, продав ее акции по цене $2,09 ($31,98 чистой прибыли).

«Золотой» ETF UGL принес нам $22,42 прибыли (около 37%).

Таким образом, реализуемая прибыль агрессивного портфеля акций «Минфина» в 2024 году составила $54,4, или 6,2%. Вместе с прибылью высвобождены $164,83, свободный фиат — $345,68.

Идея продать золото появилась на прогнозе возможного роста индекса доллара США. Мы ожидаем, что ближайшие 2−3 месяца он вырастет до отметки более 108. Рост стоимости доллара отрицательно скажется на цене драгоценного металла (обратная корреляция), так что логичным будет зафиксировать хотя бы часть прибыли и вернуться к покупкам уже после того, как прогноз сбудется.

Прогноз индекса доллара США

Источник: «Минфин»

В портфеле осталась 1 золотодобывающая компания — Barrick Gold Corporation (GOLD). Есть возможность и по ней зафиксировать доходы, но у нее другая миссия: если мы ошиблись с прогнозом возможного падения стоимости золота, эта компания обеспечит нам доходы от роста цены драгоценного металла. Мы не хотим остаться в стороне от золотого ралли, которое, вероятно, еще не закончилось.

Изменения в портфеле: две продали — две купили

Фиксируя прибыль по «золотым» активам, мы ставили себе цель:

Частичная фиксация привлекательных доходов;

Высвобождение капитала;

Переориентация портфеля на компании, которые получат дополнительный денежный поток от внедрения ИИ.

Одним из ключевых бенефициаров искусственного интеллекта будут «вспомогательные» компании, которые изготовляют компоненты для новейших процессоров. AXT, Inc. (AXTI), о которой мы уже упоминали, среди них.

Компания проектирует, разрабатывает, производит и распространяет сложные и одноэлементные полупроводниковые подложки. Она предлагает фосфид индия для подключения центров обработки данных с помощью света и лазеров, высокоскоростной передачи данных в центрах обработки данных, связи 5G и т. д.

AXT также предлагает полуизоляционные подложки из арсенида галлия (GaAs) для использования в устройствах Wi-Fi и IoT, транзисторах, прямой телевизионной речи, усилителях мощности, спутниковой связи и солнечных элементах. Она продает свою продукцию в Соединенных Штатах, Китае и Европе, а также через независимых торговых представителей и дистрибьюторов в Японии, Тайване, Корее.

Ранее AXT была известна, как American Xtal Technology, Inc., и изменила название в июле 2000 года. AXT, Inc. была зарегистрирована в 1986 году, а ее штаб-квартира находится во Фремонте, Калифорния.

В настоящее время компания убыточная, однако уже в следующем году P/E должно достигнуть 24 при EPS свыше 220%.

AXT, Inc. присвоено Zacks Rank — 4, «продавать». Однако из 6 аналитиков, опрошенных платформой, 5 дают прогноз «сильная покупка» с прогнозируемой ценой на 70% выше текущей.

Прогноз стоимости акций AXT, Inc.

Источник: Zacks

Куплено 15 акций AXT, Inc. по цене $3,22 (22.05.2024).

Вторая купленная компания занимается возобновляемой энергетикой — Montauk Renewables, Inc. (MNTK).

Montauk Renewables, Inc. занимается добычей и переработкой биогаза со свалок и других источников неископаемого топлива. Она работает в двух сегментах: возобновляемый природный газ и возобновляемая электроэнергия. Компания разрабатывает, владеет и управляет проектами возобновляемого природного газа, которые улавливают метан и предотвращают его выброс в атмосферу, превращая его в электроэнергию.

Клиентами MNTK являются крупные долгосрочные собственники-операторы мусорных свалок и животноводческих ферм, коммунальные предприятия и крупные нефтеперерабатывающие предприятия в секторах природного газа и нефтепереработки.

Компания Montauk Renewables, Inc. основана в 1980 году со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

В настоящее время Montauk Renewables, Inc. является прибыльным с P/E 36 и прогнозом снижения этого мультипликатора до 16 в следующем году.

Прогнозируемая стоимость акций MNTK — $7,88 (+55% к текущей).

Куплено 5 акций MNTK по цене $4,95 (22.05.2024) и размещен лимитный ордер на покупку еще 5 акций по цене $4,3. Ориентир для фиксации прибыли — $6,6.

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Портфель

После фиксации прибыли по «золотым» активам реализованный доход нашего портфеля достиг 6,17% (в 2024 году), общий TWR составляет 3,62%.

Доходность агрессивного портфеля акций

Источник: «Минфин»

Аутсайдером среди купленных акций остается SPCE с нереализованным убытком в 73%. По этой компании продолжают поступать нелестные новости. В следующем месяце Virgin Galactic выведет из эксплуатации единственный космический самолет и проведет следующие два года без средств для получения дохода.

Впрочем, к началу 2026 года она планирует создать два новых космических самолета класса Delta. Поскольку два самолета летают еженедельно, Virgin Galactic будет получать около $450 млн ежегодного дохода и будет иметь положительный свободный денежный поток.

Одна из покупок на предварительном этапе работы с портфелем акций, а именно Pfizer Inc., (PFE) стремительно растет. Компания показала хорошие результаты работы за 1 квартал 2024 года, превзойдя прогнозы, и объявила план по сокращению расходов на $1,5 млрд.

Самым лучшим в портфеле остается биткоин ETF IBIT с плавающей прибылью 67%. Продавать его мы пока не планируем, но намерены увеличить его долю в портфеле при коррекции. Падение цены до $30 будет нашим триггером для покупки.

Активы агрессивного портфеля акций

Источник: «Минфин»