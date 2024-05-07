Американская экономика охлаждается: как «Минфин» изменил портфель акций

В прошлую пятницу индекс S&P 500 вырос на 1,3%, что стало самым большим дневным приростом с февраля. Охлаждение рынка труда в США привело к падению доходности облигаций, инвесторы вновь ожидают снижения ставки ФРС в этом году. Впереди мягкая посадка. На нее рассчитывает «Минфин» и продолжает наполнять свой портфель акций.

Состояние рынка, экономики США и ожидания

Последняя публикация данных о занятости добавила аргументов тем, кто верит в постепенно замедляющуюся экономику, и позволила ФРС, которая зависит от этих показателей, начать смягчать политику уже в этом году. Эстафета передана быкам, рынки агрессивно растут, поскольку входные данные указывают на более короткий путь от жесткой к мягкой денежно-кредитной политике.

Индекс S&P 500 увеличился на 1,3% в пятницу, получив поддержку от резкого роста доходов Apple Inc. Технологический индекс Nasdaq 100 увеличился на 2%. Индикатор страха Уолл-стрит — VIX — опустился до минимума за последний месяц.

Прибыльность двухлетних казначейских облигаций, более чувствительных к шагам ФРС, упала на семь базисных пунктов — до 4,81%. Сейчас своп-трейдеры прогнозируют смягчение политики примерно на 50 базисных пунктов в этом году, что будет равно двум снижением ставок. Доллар в это время пережил самую плохую неделю с марта.

Ряд более слабых, чем ожидалось, данных от рабочих мест к сфере услуг и производства привел к тому, что индекс экономического сюрприза Citigroup для США упал до самого низкого уровня с февраля 2023 года. Данный показатель измеряет разницу между фактическими публикациями и ожиданиями аналитиков.

Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 175 тыс. в апреле, что является наименьшим показателем за шесть месяцев. Уровень безработицы вырос до 3,9%, а рост заработной платы замедлился.

Вместо того, чтобы волноваться о более существенном замедлении, которое может повлиять на корпоративную Америку, инвесторы сосредоточились на перспективах того, что последние данные помогут немного ослабить давление вокруг нарратива «выше и дольше».

После решения ФРС в среду глава Джером Пауэлл отметил, что вряд ли следующим

шагом будет повышение ставок.

Более мягкий, чем ожидалось, отчет о рынке труда указывает на отсутствие катализатора в экономике, который может поддерживать стабильно высокую инфляцию. А это увеличивает шансы на снижение ставок в этом году.

В целом признаки охлаждения экономики могут заставить ФРС снизить процентные ставки со временем, но данные об инфляции будут жизненно важными.

Техническая картина

Апрель был чрезмерно негативным для фондового рынка на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции. Ключевой индекс S&P 500 упал на 4,2% и сформировал на месячном графике медвежье поглощение. Появление столь мощного медвежьего паттерна предсказывает нам дальнейшее падение. Оно может начаться 15 мая после публикации апрельских инфляционных показателей.

Динамика S&P 500

Источник: Standard & Poor's

Хотя прогнозы по инфляции пока нечеткие, мы ожидаем падения S&P 500 до отметки в 4800. Более глубокое снижение вряд ли возможно, поскольку вероятность мягкой посадки постепенно растет.

Прогноз S&P 500

Источник: Минфин

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Работа с портфелем акций

Результаты деятельности компаний в первом квартале 2024 года порадовали инвесторов. Большинство тех, кто уже отчитались, превзошли ожидания по прибыли и дают положительные прогнозы на следующие 9 месяцев. Добавив к этой информации высокую вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС, получаем катализатор дальнейшего роста фондового рынка, не исключая возможность технической коррекции.

На этой информации увеличиваем инвестиции и ребалансируем то, что уже есть в портфеле.

В предыдущей публикации мы указывали, что основная часть наших активов (около 60%) сейчас сконцентрирована в золоте (золотодобывающих компаниях, ETF) и нефти (компании нефтегазовой отрасли). Поэтому, работу с портфелем акций начали именно с них.

Нефть

За последние 4 недели нефть подешевела примерно на 8%. Вслед за нефтью дешевели акции компаний нефтегазовой отрасли, включая и те акции, которые находятся в нашем портфеле (APA, OXY, BTE). Однако из трех бумаг, которые мы купили, нереализованный убыток наблюдается только по APA в размере 11%. Каких-либо дополнительных действий по этому активу не предпринималось и, опираясь на прогнозы цен на нефть, ожидаем рост стоимости акций корпорации APA минимум до $50.

Напомним, что, по нашим прогнозам, черное золото должно подорожать до $100 за баррель. Такая стоимость является триггером для фиксации прибыли по вышеупомянутым ценным бумагам.

Недельный график изменения стоимости нефти марки WTI

Источник: Blackbull

Золото

После снижения геополитических рисков цены на золото претерпели коррекцию, соответственно, упали в цене и «золотые» акции нашего портфеля. Несмотря на это, все они показывают нереализованную прибыль — своевременная покупка дает нам простор для маневра.

Самой лучшей остается NGD с нереализованной прибылью 43%.

Впрочем, наши эксперты указывают на возможность более длительной коррекции цен на золото на фоне продолжения тренда роста индекса доллара США. Казалось бы, самая худшая неделя с марта должна положить конец укреплению американской валюты (на этом фоне выросла стоимость золота), но высокие ставки поддерживают тренд на укрепление и он может длиться вплоть до изменения курса ФРС.

DXY за это время может достигнуть 108,4. Соответственно, цены на золото могут еще снизиться, но это не изменит долгосрочный восходящий тренд.

Прогноз изменения индекса доллара США

Источник: Минфин

Прочие активы

На прошлой неделе мы усреднили позицию по RUN и купили три акции по цене $10,1 (01.05.2024), что почти на 40% дешевле, чем наша первая покупка. В среду (08.05.2024) компания опубликует отчет за первый квартал 2024 года и, согласно прогнозам, покажет прирост на 55% в годовом измерении.

Согласно оценкам аналитиков Sunrun Inc., RUN сейчас недооценена в среднем на 60% и должна торговаться по цене около $20 за акцию.

Мы вернулись к инвестициям в искусственный интеллект и купили сразу две акции:

Palantir Technologies Inc. (PLTR) — 3 штуки по $22,23 (01.05.2024);

UiPath Inc. (PATH) — 3 штуки по цене $19,18 (01.05.2024). Ранее мы уже покупали акции этой компании в наш портфель, но они были проданы с целью фиксации прибыли.

Цели амбициозные по обеим бумагам.

По Palantir мы не исключаем обновления исторических максимумов. Компания отчиталась вчера, 7 мая. Результаты превзошли ожидания Уолл-стрит, однако инвесторов разочаровал более слабый прогноз по выручке на весь 2024 год. На этих новостях бумаги разработчика ПО на базе ИИ Palantir Technologies подешевели на 8% на постмаркете в понедельник.

С начала года акции компании подорожали на 46,8%, за последние 12 месяцев — на 225,7%.

Ожидается, что прибыль компании будет расти как минимум на 44% в ближайшие 3 года. Эскалация конфликта в Украине и на Ближнем Востоке, плюс увеличение расходов на оборонную отрасль Соединенными Штатами Америки, будут способствовать увеличению ее доходов.

UiPath Inc. — ждем удвоения цены. По прогнозам, в текущем квартале PATH покажет прибыль в размере $0,11 на акцию, сигнализируя об отсутствии изменений, по сравнению с последним кварталом прошлого года.

Для текущего финансового года консенсусная оценка прибыли в $0,57 указывает на прирост +5,6%, по сравнению с предыдущим годом. На следующий финансовый год консенсусная оценка прибыли составляет $0,67 (прирост 17%, по сравнению с ожидаемыми отчетами год назад). Размер недавнего изменения консенсусной оценки вместе с тремя другими факторами, связанными с оценками прибыли, позволил ценной бумаге получить рейтинг Zacks #1 (сильная покупка).

По обеим бумагам были выставлены лимитные ордера на продажу:

Palantir Technologies Inc. (PLTR) — $44,5;

UiPath Inc. (PATH) — $38,5.

Планируем получить по 100% прибыли на каждой бумаге.

Добавили в портфель акцию из области здравоохранения — Pfizer Inc (PFE). Покупали ее в преддверии квартального отчета по цене $25,7 (3 штуки 30.04.2024).

Было несколько причин такого выбора:

Крупнейшая фармацевтическая компания Америки по объемам продаж.

Платит впечатляющие дивиденды на уровне 6% годовых.

Продажи растут на двузначные показатели.

На графике появилась конечная диагональ после продолжительного падения.

График изменения стоимости акций компании Pfizer Inc.

Источник: NYSE

Прибыль планируем зафиксировать по цене $31, что даст нам около 17% дохода.

В целом наш портфель сейчас в незначительном плюсе (3,5%), без учета реализуемой прибыли в 2023 году.

Худшие акции — Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE), которые показывают убыток более 60%.

Самым лучшим остается ETF IBIT, принося прибыль около 54%. По этому активу стремимся увеличить инвестиции (докупить еще две акции), и сделаем это при снижении цены биткоина в область $50 тыс.

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Состояние портфеля акций «Минфина»