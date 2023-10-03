Госдолг Украины: сколько можно будет заработать на ОВГЗ в 2024 году

К началу августа госдолг Украины вышел на новый исторический рекорд — 4,86 трлн грн, или $132,9 млрд. Власти закладывают в проект госбюджета 2024 года увеличение госдолга почти на 80%. В военных условиях наша страна вынуждена наращивать заимствования, чтобы финансировать оборонные и социальные расходы. Вопрос в том, сможем ли мы обслуживать такие долги и что с ними делать дальше. «Минфин» разбирался в долговой ситуации.

Сколько уже должна Украина

C начала 2023 года (за 7 месяцев) госдолг Украины вырос на 19,3%: с 4,08 трлн грн до 4,86 трлн грн. За полтора с небольшим военных года долги нашей страны выросли в 1,8 раза.

«По состоянию на конец августа госдолг к ВВП 2023 года составляет примерно 75−77% (против 70% на начало года). До 100% к концу 2023 года он вряд ли дойдет», — считает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Другие аналитики не столь оптимистичны в своих прогнозах.

«Думаю, к концу 2023 года госдолг сравнится с номинальным ВВП даже при относительно стабильном курсе. А вот дальше возможности финансирования бюджетных расходов за счет займов будут существенно снижены. Придеться либо курс гривны корректировать, увеличивая конвертируемые суммы в гривне, либо расходы сокращать. Это при условии, что не будет списания/реструктуризации долгов», — рассказал «Минфину» директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

У кого одалживаем

Структура совокупного госдолга, скорее всего, сохранится. Львиная его доля на 1 августа 2023 года — это прямой госдолг — 4,5 трлн грн (93%), а госгарантии — 339,5 млрд грн (7%).

Доля внешней задолженности была больше и перед войной — 57,7% (2,4 трлн грн), но внутренняя доля не сильно отставала — 42,3% (1,02 трлн грн). Сейчас же доля внешнего госдолга достигла 67,5% (3,05 трлн грн), а внутренний — составляет только 32,5% (1,47 трлн грн).

Соответственно, возросли и курсовые риски. На 28 февраля 2022 года доля гривны в общей структуре государственного и гарантированного госдолга составляла 34,9% (951,8 млрд грн), а на доллар и евро приходилось 35,5% (969,2 млрд грн) и 13,7% (372,8 млрд грн) соответственно. Сейчас же гривневая составляющая сократилась до 28,9%, и валютная пропорция выглядит иначе:

гривна — 28,87% (1,4 трлн грн);

евро — 28,36% (1,38 трлн грн);

доллар — 26,66% (1,3 трлн грн);

СПЗ (валюта МВФ) — 12,89% (626,5 млрд грн);

канадский доллар — 2,48% (120,37 млрд грн);

японская иена — 0,72% (до 35,02 млрд грн);

английский фунт стерлингов — 0,02% (0,86 млрд грн).

По валюте можно понять состав главных доноров украинского госбюджета. В 2022 году наши власти называли такие три крупнейшие источника финансирования: Нацбанк, США и Евросоюз — НБУ провел эмиссию на 400 млрд грн, а американцы и ЕС выделили крупные гранты. Только на четвертом месте оказались ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) и МВФ.

А в 2023 году долговая статистика от Министерства финансов изменилась. Видно увеличение кредитования со стороны Европейского союза (с $7,96 млрд до $13,06 млрд) и сокращение со стороны Соединенных Штатов — с $11,98 млрд до $9,75 млрд.

Итоговая 5-ка источников финансирования на 21 сентября 2023 года теперь выглядит иначе:

Евросоюз — 477,7 млрд грн ($13,06 млрд);

ОВГЗ — 395,9 млрд грн ($10,8 млрд);

США — 356,5 млрд грн ($9,75 млрд);

МВФ — 131,4 млрд грн ($3,6 млрд);

Канада — 64,2 млрд грн ($1,76 млрд).

Ожидается сохранение такой структуры финансирования, минимум, до конца 2023 года.

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Почему внешний долг стал расти быстрее

Стремительное увеличение размера госдолга Украины объясняют двумя ключевыми причинами:

Резкий рост оборонных расходов, которые наша страна во время войны не способна финансировать за счет бюджетных поступлений.

Сокращение грантовой помощи международных партнеров, которая заменяется кредитами.

«Военные расходы стали критической статьей расходов. Объективно, сейчас нет критерия, как правильно оценить адекватность уровня военных расходов, поскольку ситуация на фронте остается сложной и непредсказуемой. Очень надеемся, что понесенные расходы позволят вернуть оккупированные территории», — подтвердил «Минфину» директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

При этом эксперты отмечают, что Украина все меньше оружия, снарядов и сопутствующего оборудования получает бесплатно (в виде помощи) или с уценкой, хотя такие поставки тоже есть. Однако, все чаще приходится платить реальную стоимость, не всегда объективную — о чем свидетельствуют некоторые расследования по контрактам нашего Минобороны.

С грантами похожая история. Украине нужно все больше средств на оборону, а международные партнеры сокращают долю грантов в общем финансировании.

«По оценкам НБУ, в прошлом году Украина суммарно получила от партнеров $32,2 млрд, из которых почти половина ($14,3 млрд) были грантами. В 2023-м, по предварительным оценкам, от западных партнеров Украина получит $42,3 млрд. Однако, похоже, грантовыми из этой суммы будут лишь около 20%», — привел «Минфину» пример глава правления Юнекс Банка Иван Свитек.

Будет ли дефолт?

Эксперты по-разному оценивают текущую долговую нагрузку на госбюджет, но о серьезных угрозах пока не говорят.

«По мнению Eavex Capital, текущее значение долга к ВВП Украины не является критическим, потому что внутренний долг занимает около 33% в структуре общего долга. Пока есть ожидания, что рефинансирование внутреннего долга будет проходить в относительно обычном режиме», — заверил Дмитрий Чурин из Eavex Capital.

Залогом успеха внешних заимствований видят кредитование под минимальные проценты, на льготных условиях. Также от властей ждут, что они будут одалживать на максимальные сроки.

Александр Паращий говорит, что проблема госдолга станет критической тогда, когда в бюджете не будет денег на проценты и возврат этих долгов.

«Если мы и дальше будем одалживать под минимальные проценты (лучше нулевые, как по программе от Евросоюза), и если этот долг мы будем погашать через 10−30 лет (как тот долг от ЕС), то этот долг не будет давить на бюджет», — считает он.

Чего даже в военных условиях не ждут от нашей страны опрошенные эксперты — это дефолта. Власти понимают, что платить по старым долгам важно, чтобы привлекать новые, так что будут стараться платить вовремя, договариваться об отсрочках в редких случаях, и только с внешними кредиторами.

«Украина много лет выстраивала имидж надежного заемщика, не допуская дефолта. Проводились реструктуризации, но все долги со временем возвращались. Поэтому не стоит ждать отказа нашей страны от выполнения своих долговых обязательств. Можно ожидать лишь длительных переговоров и поиска оптимальных вариантов, чтобы сделать график погашения внешних долгов приемлемым для бюджета и экономики. Ожидать реструктуризации внутреннего долга тоже не стоит», — заверил «Минфин» старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Он напомнил, что Министерство финансов еще в начале 2023 года анонсировало переговоры по повторной реструктуризации наших выплат по еврооблигациям в первом полугодии 2024-го. Первую отсрочку мы получили в начале большой войны в 2022-ом. Переговоры согласованы с МВФ.

«Эти планы могут оказаться амбициозными, и договоренности могут быть достигнуты ближе к завершению отсрочки по еврооблигациям, которая заканчивается в конце лета 2024 года», — полагает Котович.

Александр Паращий также на этот счет настроен позитивно, назвал возможность новой реструктуризации «очень большой», и не исключил даже частичных списаний задолженности.

«Это где-то 17% от общего долга на сегодня, плюс еще накопленный долг по процентам, который правительство почему-то не показывает, который еще прибавит к долгу где-то 3,9 млрд долларов», — уточнил Паращий.

Из приложений к правительственному проекту госбюджета-2024, обнародованному на сайте Верховной Рады, видно, что за 2023 год Украина совокупно заплатит по своему госдолгу 811,1 млрд грн (погашения + проценты). А в следующем году — 988,3 млрд грн, почти триллион.

Для сравнения: до большой войны весь государственный бюджет Украины составлял 1,3 трлн грн, и оппозиция активно критиковала правительство за то, что 30−40% приходилась на выплаты по долгам. О чем сейчас мало кто вспоминает.

В этой цифре (988,3 млрд грн), наверняка, не учтена ожидаемая реструктуризация по еврооблигациям, на которую сейчас возлагают большие надежды. Если она состоится, то цифра должна сократиться.

График долговых выплат правительства, кстати, рассчитан на 30-летие вперед — до 2056 года включительно. Пик платежей должен прийтись на ближайшие годы:

2023 год — 811,1 млрд грн;

2024 год — 988,3 млрд грн;

2025 год — 775,8 млрд грн;

2026 год — 599,8 млрд грн;

2027 год — 518,8 млрд грн;

2028 год — 507 млрд грн.

Данные приведены из расчета заимствований и планов на 11 сентября 2023 года.

На реструктуризацию выплат по ОВГЗ власти вряд ли решатся. Ведь это скажется на населении, которое во время большой войны начало активнее скупать военные облигации. Но главное, что 38,4% внутренних гособлигаций лежат в портфелях банковской системы, стабильности которой не будут создавать дополнительных рисков.

На 26 сентября 2023 года в обороте было ОВГЗ на 1,48 трлн грн с такой структурой:

Нацбанк — 46,8% (690,7 млрд грн);

Банки — 38,4% (566,6 млрд грн);

Юридические лица — 8,1% (120,7 млрд грн);

Физические лица — 3,3% (48,2 млрд грн);

Нерезиденты — 3,2% (47,6 млрд грн);

Территориальные общины — 0,2% (2,3 млрд грн).

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Как будут расти долги в 2024 году

Украина продолжит и дальше наращивать свой госдолг. В первую очередь, для финансирования обороны страны и соцвыплат, но также для обслуживания старых задолженностей и прочих текущих потребностей страны.

Конкретный план таких операций можно найти в тех же расчетах Кабмина, которые прилагаются к проекту госбюджета на 2024 год. Там есть две важные цифры.

Во-первых, по плану госзаимствований-2024 наша страна должна одолжить еще 2,1 трлн грн.

Большую часть суммы власти рассчитывают получить от внешних кредиторов — 1,7 трлн грн:

1,03 трлн грн — правительство США и другие официальные кредиторы;

372,3 млрд грн — Евросоюз;

223,8 млрд грн — МВФ;

82,8 млрд грн — Международный банк реконструкции и развития.

Все займы будут привлекаться в валютных эквивалентах — доллар/евро. При этом власти уже мало рассчитывают на льготные ставки в 0% или до 2−3%, которые может предположить МВФ. Средняя прогнозная ставка закладывается на уровне 5,5%. Значит, максимальная может быть и повыше.

В условиях высокой мировой инфляции американский Федрезерв и Европейский Центробанк держат высокие процентные ставки, поэтому на дешевые кредиты рассчитывать не приходится. Немногие будут готовы продолжать выделять благотворительные гранты или бесплатные кредиты.

«Во-первых, в условиях грантов (если мы не говорим об экстренном финансировании, как было в прошлом году) зачастую прописывается масса политических вещей, которые могут быть неприемлемы для власти. Во-вторых, многие правительства уже исчерпали доступный для этих целей лимит, и готовы работать через наднациональные органы (Еврокомиссию) или профильные международные организации (ЕИБ, МВФ) на более прагматичных условиях. В США, которые обладают практически безграничным финансовым ресурсом, могут уже в 2024 году быть другие важные приоритеты», — объяснил Виктор Шулик.

Меньше Кабмин планирует одолжит на внутреннем рынке — только 421,6 млрд грн при средней прогнозной ставке 19% годовых. А упор будет делаться на среднесрочные и краткосрочные ОВГЗ, на которые должно прийтись 50,8% (213,98 млрд грн) и 42,1% (177,6 млрд грн) новых заимствований соответственно. На долгосрочные бумаги — лишь 7,1% (30 млрд грн).

Во-вторых, согласно правительственному прогнозу, по итогам 2024 года размер совокупного госдолга Украины должен увеличиться до 8,66 трлн грн.

8,66 трлн грн — 2,1 трлн грн (запланированные на 2024-й) = 6,56 трлн грн.

Значит, 2023 год власти рассчитывают закончить с госдолгом на уровне 6,56 трлн грн. При том, что на конец июля-2023 он составлял 4,86 трлн грн. Отсюда понятно, что за 5 месяцев (август-декабрь) госдолг прибавит еще 1,7 трлн грн.

Если планы правительства будут реализованы, то именно этот год может стать рекордным по приросту госдолга:

• 2023 год — на 60% (с 4,1 трлн грн до 6,56 трлн грн);

• 2024 год — на 32% (с 6,56 трлн грн до 8,66 трлн грн).

Все рассчитано в гривне, и, наверняка, на размере госдолга скажется девальвация официального курса гривна/доллар, о которой уже говорили чиновники и приводили разные оценки: 41,2−41,9 грн/$ — Нацбанк (ссылается на консенсус-прогноз Focus Economics в 2023—2024 гг.), и 41,4 грн/$ — Министерство финансов (на 2024 год). Однако, даже с этой оговоркой прирост госдолга выглядит довольно существенным.

Деньги от диаспоры и сочувствующих

Чтобы нарастить продажи ОВГЗ, некоторые игроки сейчас стараются расширить аудиторию их покупателей. Недавно об этом заявила финансовая группа ICU, которая при содействии Нацбанка, Министерства финансов, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку запустила продажи наших гособлигаций нерезидентам-физлицам. Как объяснили «Минфину», такие покупки в этом сентябре стали доступны через платформу ICU Trade.

После чего на финансовом рынке начали обсуждать условия, которые могут заинтересовать иностранцев, покупающих наши бумаги.

«Если оценивать разные инструменты, которые есть у нерезидентов-физлиц на текущий момент (депозиты, облигации), то они могут вкладываться в классические (не спекулятивные) долларовые инструменты со средней доходностью 5,2% годовых, в евро — где 3,7% годовых», — объяснил «Минфину» финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Однако, в ICU нам объяснили, что на первом этапе постараются привлечь не столько иностранных инвесторов (физлиц), сколько сочувствующих Украине во время большой войны.

«Если выбирать между донатом, то есть деньгами, которые они отдают навсегда, и займом средств через приобретение облигаций, то последнее многим нравится больше. И стране помогли, и деньги не потеряли навсегда», — сказал «Минфину» руководитель брокерского подразделения группы ICU Андрей Величко.

Чтобы купить наши ОВГЗ, иностранцу нужно будет пройти у финансовой группы онлайн-регистрацию, открыть у нас счет в ценных бумагах и перевести деньги из своего банка на покупку облигации.

Механизм уже запустили — продажи наших гособлигаций иностранным физлицам начались в сентябре. Но признают, что он еще нуждается в доработке.

«Еще многое нужно совершенствовать в процессах и нормативной базе. К примеру, все операции с валютой, конвертация, SWIFT-платежи забюрократизированы, требуют значительного документооборота и слишком дороги для минимальных сумм инвестиций. А потенциал покупателей со всего мира огромен, чтобы масштабировать это направление — нужны изменения», — отметил Андрей Величко.

Он также сообщил, что покупками ОВГЗ уже заинтересовались украинские диаспоры в разных уголках мира. Хотя сразу уточнил, что среди покупателей наших бумаг есть не только люди с украинскими корнями. В ICU уточнили, что получили заявки на наши облигации от граждан США, Великобритании, Евросоюза, Новой Зеландии, Японии и даже Сальвадора.

«Сейчас иностранцы покупают в основном выпуски сроком на 3 месяца, чтобы увидеть на практике механизм. Это гривневые гособлигации с доходностью около 16,5%. По окончании обращения они получат погашение в гривне, и по возможности их вывода, деньги конвертируются в ту валюту, в которой они зашли, они будут отправлены на счет инвестора. Мы не ограничиваем их суммой инвестиции. Можно приобрести даже одну облигацию — около 1 000 грн (около 25 евро)», — уточнил Андрей Величко.

За границей стараются рекламировать наши ОВГЗ: как через украинские диаспоры, так и через экспертные финансовые круги. Но больше рассчитывают на так называемое «сарафанное радио» — что инвесторы будут делиться позитивным опытом с окружением.

При этом все понимают, что позитивный опыт может возникнуть, лишь если наш Национальный банк будет отменять ограничения на вывод дивидендов для нерезидентов-физлиц. Что, кстати, недавно допускали для покупателей новых выпусков ОВГЗ.

«Относительно вывода капитала — еще действуют ограничения, установленные НБУ, что выводить можно только полученные по облигациям проценты, и не раньше, чем после 90 дней со дня приобретения бумаг. А деньги, на которые иностранцы приобрели бумаги, по истечении срока обращения бумаг и получения процентов они реинвестируют в новые выпуски. НБУ уже объявил планы по постепенному смягчению ограничений, и со временем репатриация капитала будет уже более свободной», — сказал Величко.

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Как решать долговую проблему

Можно не сомневаться, что наше правительство постарается меньше одалживать, если будет такая возможность. Однако, сколько может потребоваться денег Украине, чтобы выиграть войну, точно никто не знает.

Но также ясно, что уже сейчас нужно продумывать варианты сокращения госдолга. При том, что эксперты соглашаются с тем, что увеличение налоговой нагрузки на украинцев и бизнес не сильно помогут, хотя и позволят несколько увеличить поступления в госбюджет.

«Восстановление налогообложения никак не помогает. Налоговые поступления покрывают лишь 32% бюджетных расходов даже после возврата налогов в июле (против 30% за 6 месяцев 2023-го). Очевидно, нужно искать более действенные инструменты финансирования дефицита, которые не будут отягощать бюджет в будущем. К примеру, внешнее финансирование, источниками возврата которого будут будущие компенсации от страны-агрессора», — предположил Александр Паращий.

При этом многие понимают, что на принудительные взыскания ущерба со стороны агрессора потребуется не один год, а средства будут требоваться раньше. Потому говорят о реструктуризации не только еврооблигаций, но и многих других займов. Наверняка, после войны наши власти постараются добиться списания хотя бы части долгов, однако, нет уверенности, что им это удастся.

Экономист Алексей Кущ, например, недавно предложил такой план минимизации госдолга:

Списание 50% долга. Реструктуризация оставшихся 50% долга на 20 лет. Снижение ставки обслуживания до 3%. Пересмотр условий по ВВП-варрантам: планка по максимальному размеру платежей — не более 0,5% ВВП, сокращение срока обращения до 10 лет, а также увеличение темпа роста ВВП для выплат до 5% и снижение процента выплат от прироста ВВП до 10%. Списание и реструктуризация долга Минфина перед Нацбанком (репрофайлинг). Конверсия долга Минфина перед госбанками путем выпуска конверсионных облигаций.

Но многие эксперты считают такой план слишком идеальным и нереальным, даже при условии сохранения лояльности к Украине со стороны крупнейших кредиторов. Больше верят во взыскание репараций с врага после победы в войне.