Население наращивает вложения в ОВГЗ: топ-5 любимых облигаций украинцев

Украинцы наращивают вложения в военные ОВГЗ

По результатам лета, он достиг почти 49,3 млрд гривен (в начале года этот показатель составлял 30 млрд гривен), и впервые в истории обогнал объем портфеля нерезидентов, который составляет 49,1 млрд гривен. А вот распределение между вкладами в гривневые и валютные ОВГЗ почти не изменилось. Украинцы пока предпочитают инвестиции в валютные бумаги, которые на 1,6 млрд гривен превысили вложения в гривневые облигации.

То есть 48% от общего объема вложений в ОВГЗ украинцы инвестировали в бумаги, номинированные в национальной валюте, и, соответственно, 52% — в валютные, преимущественно долларовые, которые более доступные, ликвидные и с более высокой доходностью, по сравнению с евро.

Динамика портфеля наших клиентов очень близка к общерыночной, но еще больше детализирует предпочтения инвесторов. Объем покупки ОВГЗ летом, по сравнению с весной, вырос на 15%, а количество сделок — на 39%. Инвесторы все больше диверсифицируют вложения, выбирая бумаги с разными сроками погашения. Также продолжается рост вложений в военные ОВГЗ. Летом они выросли на 12% — до 54%, и на 9% — до 67% — увеличилось количество сделок.

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Топ-5 ОВГЗ лета

Можно выделить топ-5 ОВГЗ, которые пользовались летом самым большим спросом. На первом месте военные ОВГЗ с погашением в январе 2025 года. Инвесторы предпочли именно эти бумаги за счет оптимального сочетания срока и доходности — а именно: 1,5-годовые бумаги под 19,15%.

На втором месте — военные ОВГЗ с погашением в сентябре 2023 года. Доходность по ним была в диапазоне от 14,5 до 12%. Большинство инвесторов при первой покупке часто пренебрегают доходностью и выбирают самое короткое погашение, чтобы понять механику работы с инструментом. То есть мы видим и дальше, что портфель ОВГЗ у физических лиц растет за счет новых инвесторов, а не наращивания портфеля уже имеющихся клиентов.

На третьем месте — обычные ОВГЗ с погашением в ноябре 2023 года. Мотивы покупки — почти те же. Но у этих бумаг больше доходность — на уровне 16,5%.

На четвертом месте — обычные, не военные облигации, с самым длительным сроком погашения — в 2027 году. Эти бумаги торговались с доходностью от 20% до 19,75%.

И замыкают топ-5 — военные ОВГЗ с конечным сроком обращения в июне 2024 года под 18%.

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Как меняется рынок облигаций

Основным трендом сегодняшних дней остается снижение Министерством финансов процентной доходности по ОВГЗ, а также отсутствие на аукционах бумаг со сроком погашения менее года.

Такая политика началась в июне и отобразилась снижением ставок на вторичном рынке, особенно по бумагам с коротким сроком погашения. Усилением этой тенденции стало снижение НБУ учетной ставки до 22% в июле и обнародование информации о дальнейшем пересмотре ставки в сторону уменьшения. То есть и дальше доходность будет уменьшаться по всем инструментам, доступным для физических лиц, но даже с этой тенденцией государственные ценные бумаги все равно остаются самыми доходными и надежными на украинском финансовом рынке.

Если у вас, уважаемые читатели, возникают какие-либо вопросы об ОВГЗ — пожалуйста, оставляйте их в комментариях под статьей. Я постараюсь на них ответить в следующих обзорах рынка.