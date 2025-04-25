Два поражения подряд: Китай и ФРС выстояли против Трампа

Прошлая неделя еще раз подтвердила, что на сегодняшний день самым мощным катализатором для финансовых рынков является президент Трамп. Какие сюрпризы он создавал для мира на этой неделе и к чему это привело, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Ни один набор экономических данных, как и квартальный отчет ни одной компании, не способны двигать рынками так, как скандальные решения, принимаемые лидером свободного мира. А учитывая, что сил и энергии у него немало, амплитуда колебаний рынков просто поражает: несколько триллионов долларов вверх или вниз за один день, чуть ли не каждый день, что создает отличные возможности для заработка. Правда, это касается только опытных трейдеров, непрофессионалам лучше воздержаться от соблазна быстро заработать на колебаниях и дождаться, пока рынок определится с направлением движения. Вот только вопрос — а сколько ждать и чего именно, вверх или вниз?

Китай выдержал удар

На этой неделе Белый дом демонстрировал миру умение давать заднюю. Сначала на сцене частной конференции JP Morgan появился министр финансов США Скотт Бессент и заявил, что ситуация, которая сейчас сложилась в отношениях между США и Китаем, «неустойчивая», достаточно открыто намекнув узкому кругу инвесторов, что в настроениях власти возможны изменения.

Уже после этого Дональд Трамп публично объявил, что «мы будем вежливыми с Китаем» и «145% пошлина слишком высокая и она существенно снизится». Надеюсь, что все те, кто слушал Бессента успели хоть что-то инвестировать к тому моменту, когда Трамп начал давать заднюю публично, что вызвало большой рост рынков, и очень хорошо на этом заработали. Конечно, это выглядит как типичный insider trading, но не нам об этом судить и назначать виновных, пусть Госкомиссия США по ценным бумагам разбирается.

Китай услышал и, вероятно, оценил сдачу незыблемых позиций президентом Трампом: в четверг поползли слухи, что Поднебесная готова отсрочить недавно введенный 125% тариф на определенные американские товары. Трамп, в своей манере победителя, уже начал публично рассказывать, что переговоры с Китаем идут полным ходом и, конечно, китайская сторона мечтает о заключении соглашения, но отказался назвать кто именно, на каком уровне, где и о чем ведет переговоры. Китайцы же сказали, что никакие переговоры не ведут и не собираются заключать какие-либо соглашения под давлением. Итак, попытка блицкрига превращается в затяжную войну, что вряд ли придаст оптимизма рынкам в долгосрочной перспективе.

Пауэлл остается в должности

«Свернув» в лобовой атаке на Китай, президент Трамп, видимо, решил, что будет лучше одновременно изменить мнение и по другим вопросам, чем растягивать удовольствие от поражения на долгое время. Педали закрутились в обратном направлении еще с большей скоростью, и президент США объявил, что не намерен увольнять Главу ФРС Пауэлла до конца срока.

Разумное решение собственноручно созданной проблемы, которое тоже было воспринято рынками с энтузиазмом. Через три дня после этого заявления, в четверг, несколько руководителей ФРС тоже «побаловали» рынки, заявив, что «могут рассмотреть возможность снижения ставки, если экономические данные к тому времени будут четкими и убедительными». Похоже, что «проблема ФРС» уже не такая острая, как еще несколько дней назад.

Чьи обещания более убедительные

Корпоративные новости на этой неделе тоже прибавили оптимизма. Во время квартального звонка Tesla, во вторник, ее руководитель Илон Маск сказал, что собирается проводить меньше времени в Вашингтоне и больше внимания уделить компании.

«Начиная со следующего месяца, в мае, мое время в DOGE значительно сократится», — сказал Маск. Инвесторы обрадовались, акции Tesla выросли, и никто даже не расстроился из-за ужасающих фактических результатов компании в первом квартале: до прогнозов не дотянули, выручка снижается, доходность падает, новых моделей как не было, так и нет, а есть только обещания. Но, как видите, инвесторам и этого достаточно.

Alphabet порадовал по-настоящему: фактические результаты первого квартала лучше прогнозов, к тому же руководство приняло решение увеличить дивиденд на 5% и объявило о программе выкупа собственных акций еще на $70 миллиардов. Несколько удивительно, что инвесторы с большим оптимизмом отнеслись к громким обещаниям Маска, чем к реально хорошим результатам Alphabet, но ничего не поделаешь — в современном мире soft skills уже давно обладают большей силой, чем фундаментальные знания и ценности.

Очевидно, что, с точки зрения краткосрочной перспективы, неделя прошла удачно, но как всегда остается вопрос — а что дальше? А дальше — неопределенность, заставляющая Wall Street пересматривать прогнозы. На этой неделе Deutsche Bank снизил свой прогноз S&P 500 на конец года, кстати, самый оптимистичный на Уолл-стрит, с 7,000 до 6,150. Это уже одиннадцатый пересмотр прогноза по снижению с начала года. И если в декабре прогнозы колебались в пределах 6,400−7,100, то сейчас это 5,200−6,150. Объяснение очень простое: «Если тарифы сохранятся, негативное влияние на доходы компаний S&P 500 будет огромным».

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Как видите, Трамп действительно всему голова, а драматическая смена политики Белого дома пока не вызывает ничего, кроме шока и неопределенности. Как сформулировал МВФ в своем последнем отчете, опубликованном во вторник: «Ожидается, что глобальный рост замедлится, а риски будут расти вместе с развертыванием политических изменений». Учитывая такие перспективы, как бы рост на прошлой неделе не оказался «bull trap», после которой рынки продолжат падение.