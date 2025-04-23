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23 апреля 2025, 12:34 Читати українською

Почему акции развивающихся рынков сейчас интересней, чем S&P 500

Политические решения президента США Дональда Трампа, связанные с торговыми спорами и критикой главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, привели к тому, что инвесторы стали рассматривать развивающиеся рынки, как более привлекательные для инвестирования. О том, сколько они позволяют заработать, рассказывает Bloomberg. «Минфин» публикует перевод статьи.

Политические решения президента США Дональда Трампа, связанные с торговыми спорами и критикой главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, привели к тому, что инвесторы стали рассматривать развивающиеся рынки, как более привлекательные для инвестирования.

Индекс MSCI Emerging Markets (индекс развивающихся рынков) вырос почти на 8% после падения до минимума 9 апреля, в то время как индекс S&P 500 продолжил снижение. Это привело к тому, что индекс MSCI Emerging Markets опередил S&P 500 на 14% с начала года — максимальное значение с 2009 года.

Управляющие активами все чаще рассматривают торговые споры и критику Пауэлла, как риски для экономики США и связанных с ней долларовых активов. Это заставляет их отдавать предпочтение инвестициям в активы за пределами США, такие как золото или развивающиеся рынки.

Инвесторы принимают непредсказуемость политики Трампа и волатильность рынка, но при этом возвращаются к классическим инвестиционным стратегиям, основанным на прибыли.

«Мы не знаем, что будет дальше», — сказал Сэмми Судзуки, глава отдела акций развивающихся рынков в AllianceBernstein. «Мы должны быть готовы как к усилению, так и к ослаблению. В конечном итоге инвесторам следует сосредоточиться на фундаментальных показателях и оценке, а не на определении направления торговой войны или экономики».

Наибольший вклад в рост индекса EM вносят компании, которые считаются устойчивыми к торговым войнам и с хорошими показателями прибыли. В Китае происходит активное внедрение искусственного интеллекта, что делает китайские компании более привлекательными для инвесторов.

Индийские банки ожидают улучшения показателей экономического роста. Южноафриканские золотодобытчики воодушевлены ростом цен на золото, в то время как корейские оборонные компании делают ставки на увеличение расходов в Европе.

Аналитики ожидают роста прибыли развивающихся стран: средний прогноз прибыли для эталонного индекса развивающихся стран вырос на 2,2% с 13 января, достигнув максимального уровня с момента президентских выборов в США в ноябре.

Индекс MSCI EM показал лучшие результаты, чем эталон США, в 15 из последних 20 недель, при этом торговые риски всё больше ориентированы на США. Только в этом месяце индекс EM превзошёл S&P 500 почти на 6% на фоне рисков, связанных с торговыми спорами и критикой Пауэлла.

«Во многом опережающий рост можно объяснить привлекательными оценками на развивающихся рынках, что привело к ротации позиций в США», — сказал Аарти Чандрасекаран, глава отдела управления активами в Shuaa Capital. Другие причины включают «ранние признаки восстановления экономической активности в развивающихся странах, особенно в Китае, на фоне смягчения макроэкономических данных из США, а также потерю доверия к доллару и рынкам США».

Средняя стоимость индекса MSCI EM 9 апреля была на 45% ниже, чем у S&P 500, по сравнению со средним значением в 35% за последние 10 лет. Это, в сочетании с растущими прогнозами прибыли на акцию, помогло инвесторам вернуться на развивающиеся рынки.

В то же время большая часть негативных результатов США связана с распродажей акций технологических компаний, известных как «Великолепная семёрка», а также со слабым долларом. Ни то, ни другое не может быть долгосрочной тенденцией.

В целом текущая динамика рынка больше связана с США, чем с развивающимися рынками. Чтобы это продолжалось, инвесторы следят за улучшением динамики роста развивающихся рынков, особенно в Китае. История показывает, что для этого может потребоваться время.

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«Сначала разочаровывают развитые рынки, а не то, что EM превосходит», — сказал Чарли Робертсон, автор книги «Экономист во времени», посвященной тому, как развивающиеся страны избегают бедности. По его словам, десятилетнее превосходство EM с начала 2000-х годов сначала было следствием сдувания технологического пузыря в США, и только позже оно стало историей успеха EM, как таковой".

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