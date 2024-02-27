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27 февраля 2024, 14:12 Читати українською

Mercedes-Benz вернул звание самого дорогого автомобильного бренда в мире

Mercedes-Benz вернул себе позицию самого ценного автомобильного бренда в мире, сместив Tesla с первого места. Об этом пишет УкрАвтопром со ссылкой на данные отчета Brand Finance.

Mercedes-Benz вернул себе позицию самого ценного автомобильного бренда в мире, сместив Tesla с первого места.
Фото: Pixabay

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Стоимость Mercedes-Benz выросла на 1% до $59,4 млрд. Это свидетельствует о том, что бренд не только сохранил свой премиальный статус, но и улучшил свои операционные и финансовые показатели.

В то же время стоимость Tesla снизилась на 12% до $58,3 млрд. С таким показателем бренд занял вторую строчку рейтинга 2024 года.

Третью позицию сохранил за собой японский бренд Toyota, стоимость которого в текущем году оценена в $52,7 млрд.

Также в ТОП-10 самых ценных автомобильных брендов 2024 попали:

  • Porsche
  • BMW
  • Volkswagen
  • Honda
  • Hyundai
  • Форд
  • Audi

Титул сильнейшего автомобильного бренда в мире остался за производителем роскошных спортивных автомобилей Ferrari.

Bosch в этом году стал самым ценным и мощным брендом автокомпонентов.

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Источник: Минфин
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