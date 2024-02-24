Европейский индекс Stoxx 600 вырос до рекордного уровня

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В ходе торгов утром 22 февраля Stoxx Europe 600 достиг отметки 495,81 пункта, побив рекорд января 2022 года. Рост европейского рынка в четверг был обеспечен благодаря технологическим компаниям после «сногсшибательного» прогноза продаж Nvidia, отмечает Bloomberg.

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С начала 2024 года 65% прироста индекса обеспечили акции четырех компаний, пишет Bloomberg: это производитель оборудования для микроэлектронной промышленности ASML Holding, производитель лекарств Novo Nordisk, разработчик программного обеспечения SAP и LVMH Moët Hennessy (модный дом Louis Vuitton).

Кроме отдельных отраслей, настроения инвесторов на европейском рынке поддерживают признаки устойчивости мировой экономики, указывает Bloomberg.

Еще один фактор роста — ожидания, что мировые центробанки в 2024 году перейдут к снижению процентных ставок.

Кроме того, возвращается доверие инвесторов к акциям люксовых компаний: их широкому росту способствуют устойчивые продажи LVMH, добавляет Bloomberg. Тем не менее некоторые сегменты снижаются, в частности сектор основных ресурсов (-9,5% с начала года) и розничные сети (-2,1% с начала года).