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24 февраля 2024, 15:15 Читати українською

Европейский индекс Stoxx 600 вырос до рекордного уровня

Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 достиг рекордного максимума на фоне роста технологических компаний, пишет Bloomberg.

Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 достиг рекордного максимума на фоне роста технологических компаний, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиВ ходе торгов утром 22 февраля Stoxx Europe 600 достиг отметки 495,81 пункта, побив рекорд января 2022 года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В ходе торгов утром 22 февраля Stoxx Europe 600 достиг отметки 495,81 пункта, побив рекорд января 2022 года. Рост европейского рынка в четверг был обеспечен благодаря технологическим компаниям после «сногсшибательного» прогноза продаж Nvidia, отмечает Bloomberg.

Читайте: Самая важная компания на планете: что грозит господству Nvidia

С начала 2024 года 65% прироста индекса обеспечили акции четырех компаний, пишет Bloomberg: это производитель оборудования для микроэлектронной промышленности ASML Holding, производитель лекарств Novo Nordisk, разработчик программного обеспечения SAP и LVMH Moët Hennessy (модный дом Louis Vuitton).

Кроме отдельных отраслей, настроения инвесторов на европейском рынке поддерживают признаки устойчивости мировой экономики, указывает Bloomberg.

Еще один фактор роста — ожидания, что мировые центробанки в 2024 году перейдут к снижению процентных ставок.

Кроме того, возвращается доверие инвесторов к акциям люксовых компаний: их широкому росту способствуют устойчивые продажи LVMH, добавляет Bloomberg. Тем не менее некоторые сегменты снижаются, в частности сектор основных ресурсов (-9,5% с начала года) и розничные сети (-2,1% с начала года).

Источник: Минфин
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