Украине нужны инвестиции: откуда их взять

Украинской экономике понадобится 10 лет, чтобы выйти на довоенный уровень 2021 года. Как ускорить рост ВВП Украины, ЭП рассказал Богдан Данилишин , академик НАН Украины, заведующий кафедрой КНЭУ им. В.Гетьмана. «Минфин» выбрал главное.

Согласно недавно обнародованным расчетам Всемирного банка, восстановление экономики после войны потребует $411 млрд, что в несколько раз превышает уровень довоенного ВВП Украины.

Для критических и приоритетных инвестиций в реконструкцию и восстановление уже в 2023 году понадобится $14,1 млрд. Из них $3,3 млрд уже выделено из государственного бюджета, а остальные (около $11 млрд) должны стать результатом взаимодействия Правительства с донорами и частным сектором.

Что отбрасывает ВВП Украины в прошлое

Украине удалось избежать катастрофических последствий и потерь ВВП, о которых писали многие как зарубежные, так и отечественные эксперты, а также обеспечить бесперебойную работу отраслей и производств страны, эффективное функционирование социальной сферы и т. д.

Однако, кроме прямых убытков, Украина продолжает нести потери экономического роста. По оценкам Минэкономики, реальный ВВП в январе-феврале был ниже соответствующего периода прошлого года на 29% (за прошлый год падение ВВП составило 29,2%).

В I квартале текущего года доходы общего фонда государственного бюджета (без учета грантов) были номинально ниже прошлогодних показателей на 11%, а с учетом инфляции — на 29%.

Инвестиционная активность в стране сократилась до 11% ВВП, а уровень кредитования экономики — до 13% ВВП. Уровень безработицы и уровень бедности увеличились до 26% и 24% соответственно.

Сокращение совокупного и потребительского спроса отразилось на доходах реального сектора, который был вынужден сокращать рабочие места, что привело к еще большему сокращению доходов домашних хозяйств и потребительского спроса.

Важным достижением последнего периода стало одобрение новой Программы с МВФ. Характерно, что согласно прогнозу МВФ, среднегодовые темпы экономического роста Украины к 2033 году будут составлять, в среднем, около 4%.

Это означает, что в следующие 10 лет уровень ВВП Украины только выйдет на показатель довоенного 2021 года, а значит, что и уровень благосостояния населения будет оставаться низким в течение целого поколения.

Очевидно, что выход из спирали экономического падения требует изменения параметров государственной экономической политики и введения действенных мер по усилению мультипликации ресурсов, задействованных в восстановлении экономики страны.

Читайте также: Запад пока не планирует залить Украину деньгами после победы

Основные вызовы для экономики

Одним из самых важных вызовов для отечественной экономики является критическое повышение зависимости экономики от импорта, что приводит к наращиванию дефицита внешнеторгового баланса и несет риски для валютной стабильности. В 2022 году экспортные поставки товаров сократились на 40%, а импортные — всего на 20%.

Приблизительно такое же соотношение наблюдается и в этом году. В итоге, отрицательное внешнеторговое сальдо выросло до уровня 21% ВВП. Согласно прогнозу МВФ, в 2023 году годовой объем импорта товаров составит около $60 млрд, или около 40% ВВП (вместе с услугами — почти 60% ВВП).

Следует учесть, что официальные данные по импорту по очевидным причинам неполные, поскольку не отражают всех объемов военных поставок. По оценкам Кильского института мировой экономики, за прошлый год объем гуманитарной и военной помощи Украине составил $77 млрд, или 53% ВВП.

Восстановление разрушенной критической инфраструктуры и восстановление экономики создают потенциально высокий перманентный спрос на инвестиционные товары, который не может быть обеспечен отечественным производством.

Только за прошлый год физические объемы промышленного производства Украины сократились на 37%, а за последние 10 лет (по сравнению с 2013 годом) — на 50%. Соответственно внутренний спрос на восстановление экономики будет все больше удовлетворяться импортом, что повышает давление на международные резервы и валютный курс.

Акцент — на инвестициях

Ответ однозначен — требуется активное инвестиционное развитие. Согласно упомянутому выше Меморандуму с МВФ, совокупный прирост инвестиций в 2024—2033 годах составит лишь около $40 млрд, что составляет менее 10% от необходимого объема инвестиций для покрытия убытков от войны.

Поэтому масштабная политика создания рабочих мест при поддержке международных партнеров может укрепить конкурентоспособность военной экономики, обезопасить ее от будущих валютных, экономических или социальных кризисов.

Читайте также: МВФ заработает на Украине 6.9% годовых: сколько на самом деле получим мы

Ключевые задачи

Экономика нуждается в привлечении дополнительного капитала и его сочетании со свободной рабочей силой в проектах создания новой добавленной стоимости экономики, ведь самым надежным фундаментом для обеспечения макроэкономической и фискальной стабилизации экономики является восстановление ее внутреннего конкурентоспособного реального сектора.

Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. Программа EFF от МВФ ориентирована на создание предпосылок для долгосрочного экономического роста в контексте послевоенной реконструкции Украины и ее интеграции в ЕС.

В 2023 году НБУ совместно с экспертами МВФ проведет оценку качества активов и стресс-тестирование банковской системы. Это позволит подготовить банковскую систему к этапу активного направления кредитных ресурсов на цели экономического восстановления страны.

В дальнейшем, после необходимой стабилизации макроэкономических условий, необходима модификация монетарного дизайна политики центрального банка с ориентацией на стимулирование кредитной активности банков и их финансового посредничества между собственниками сбережений и инвесторами.

По состоянию на 01.04.2023 г. в банковской системе Украины накоплены значительные объемы ликвидности (около 550 млрд грн).

Активное привлечение кредитного ресурса в реальное производство не только позволит облегчить процесс экономического восстановления в стране, но и усугубит трансмиссионный механизм монетарной политики, его способность влиять в будущем на уровень цен в экономике.

Необходимо также усиление программ правительства, направленных на создание рабочих мест. Это одновременно решает ряд ключевых задач — мобилизация ресурсов тыла для победы на фронте, снятие острых социальных проблем безработицы и бедности, снижение валютных рисков через стимулирование импортозамещения.

Необходимо также как можно быстрее запустить механизм защиты инвестиций от военных рисков с привлечением государственных средств и средств международных доноров.

В среднесрочной перспективе введенные меры будут усилены эффектом завершенных структурных институциональных реформ.