Запад пока не планирует залить Украину деньгами после победы

«Плана Маршалла для Украины не существует, пока наша страна может рассчитывать только на финансовую поддержку восстановления разрушенной инфраструктуры», — к такому выводу пришел управляющий партнер Hugs Fund Эрик Найман, проанализировав договоренности с МВФ. Что должна сделать Украина, чтобы получить значительные инвестиции, он рассказал на своей странице в Facebook.

Что ждет экономику Украины

Если внимательно прислушаться к тому, что говорит главный источник денег для Украины, сложно заметить много позитива. Речь идет о МВФ и его свежем прогнозе по росту экономики Украины в ближайшие 5 лет.

Почему МВФ главный? Потому что МВФ оказывает помощь «престижа», именно сотрудничество с ним позволяет всем другим программам поддержки нормально функционировать.

Много идет разговоров о том, какие обязательства взяла на себя Украина и все остальное. Но мы кратко обратим внимание на одну простую вещь — прогноз по росту экономики Украины.

По ожиданиям МВФ, которые были согласованы с Правительством Украины и НБУ, «невероятное восстановление» в течение следующих 5 лет позволит Украине выйти на уровень в 83% от ВВП 2021 г. — не радостные перспективы. При 70% в этом году.

Если посмотреть глубже, то основу этого роста обеспечат потребительские расходы граждан, они в 2027 г. выйдут на уровень 93% с 2021 г.

Но ведь программы восстановления должны идти через каналы правительственных расходов или инвестиций. А прогнозируется, что правительственные расходы за следующие 5 лет будут только уменьшаться и тянуть ВВП вниз.

Инвестиции немного поддержат рост экономики в 2024—2025 гг., но тоже начнут замедляться.

Главный вывод по прогнозу

Возможен ли такой рост ВВП в случае программ на десятки, а то и сотни миллиардов долларов на реконструкцию жилья, инфраструктуры, восстановление заводов — НЕТ.

4%-ный рост ВВП после его провала на 30% — это никакое не быстрое восстановление. ВВП это показатель деятельности за год. И здесь следует помнить, что война уничтожила не только «нормальную деятельность», но и наличный капитал: жилье, склады, мосты и даже сельскохозяйственную землю и леса.

И восстановление этого всего требует много «деятельности». Поэтому послевоенные экономики могут расти очень быстро, ведь им необходимо восстановить то, что и так уже было и что они умели делать до этого.

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Никакой зрады, хорошо что вступил в силу новый меморандум с МВФ, требующий от Украины проведения реформ. Но надеяться на быстрое и массовое «восстановление» нет причин. То есть, надо эти причины создать.