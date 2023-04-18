МВФ заработает на Украине 6.9% годовых: сколько на самом деле получим мы

Финансовые условия в программе МВФ для Украины, по мнению руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, неоднозначны. Он рассказал , чего не замечает МВФ в отношениях с Украиной, и подходит ли действующая программа для восстановления нашей экономики.

Не знаю почему, но условия программы, которую нам предлагает МВФ, очень неоднозначны в их финансовой части. Сами посудите: МВФ ничего не сделал, чтобы подстроить условия своей программы под нужды Украины. Просто взял свою «стандартную» программу EFF — и «впаривает» ее нам (да, конечно, не забываем благодарить МВФ за то, что согласился дать хоть что-то во время войны).

А именно:

1. МВФ планирует заработать на кредитовании Украины по новой программе 6.9% годовых в твердой валюте. Это просто грабительские проценты. Например, ЕС по своей программе на 18 млрд евро не будет брать с нас проценты вплоть до конца 2027 года, а Канада по траншу на 2.4 млрд канадских долларов будет брать только 1.5%. Да и наши банки финансируют Украину под 2.5% в евро и 4.85% в долларе (конечно, на более короткие, чем МВФ сроки, но все же). Так с какой радости МВФ, который еще и условия там всякие выставляет, финансирует нас под ожидаемую ставку в 6.9%?

2. Мы начнем погашать транши через 4.5 года после их получения и полностью погасим их за десять лет. Такие условия значительно хуже, чем нам предлагает ЕС (долг на 35 лет, погашение после десяти лет). Условия МВФ похожи на то, что предлагает Канада, вот только Канада берет с нас меньшие проценты.

3. Щедрая программа МВФ предусматривает получение Украиной до $15.6 млрд кредитов в течение 48 месяцев. За этот же период МВФ планирует получить от Украины $12.1 млрд процентов и возврат ранее выданных кредитов. То есть, чистыми мы получим от МВФ всего $3.5 млрд в течение 48 месяцев. Это всего лишь 3% от чистого внешнего финансирования Украины за этот период (115 млрд долларов, если верить МВФ).

А всего за период 2023—2027, чистыми у нас получится весьма скромные $0.5 млрд долларов от МВФ. И это еще при условии, что мы выберем все $15.6 млрд по всем 12 траншам.

А если вдруг не все выберем (а столько траншей мы еще никогда не брали), то есть все шансы заплатить фонду больше, чем получим до 2027 года. Конечно, роль МВФ там заключается в другом, чем раздача денег, но это «другое» еще нужно объяснить украинцам да и самому правительству.

Особенно трудно это будет объяснять начиная с 2025 года, когда запланированная сумма выплат в пользу МВФ будет меньше, чем ожидаемая/обещанная сумма новых кредитов от фонда. Еще до этого, где-то в 2024—2025 гг. г., начнется вторая стадия программы МВФ, которая будет предусматривать серьезные реформы в Украине. Вот тогда как раз может стать популярным идея послать МВФ куда подальше, или вообще отказаться во что бы то ни стало платить фонду.

Во всяком случае, очень похоже, что новая программа больше рассчитана на первый этап (тот что с войной и без реформ), а на втором этапе (надеюсь, первый мы пройдем) придется договариваться о новой программе.

4. МВФ вроде бы возглавляет общую поддержку для Украины на $115 млрд в течение 48 месяцев, хотя финансовая роль МВФ там не такая и большая (всего 3% чистыми). Но в эти 115 млрд с легкой руки МВФ включена загадочная статья «debt relief potential» (потенциал освобождения от долга) на сумму $15.3 млрд. Что это такое — МВФ не очень объясняет.

Первое мнение, что МФВ нам простит долги на $15.3 млрд, выглядит смело, но не очень реалистично (потому что фонд такого никогда не делал, да и смотря на то, как он склепал эту программу, гибкости по отношению к Украине от него не стоит ждать).

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Поэтому из опыта 2015 года можно заключить, что МВФ будет активно настаивать, чтобы украинское правительство требовало от частных кредиторов Украины отсрочить долгов, а также частичное списание частного долга (где-то 20%). Как упоминается в меморандуме, подобные переговоры должны пройти в первой половине 2024 года.

С такой помощью от МВФ (по прогнозам фонда) Украина сможет вернуться на внешние рынки долгового капитала только в 2029 году (хотя все уплаты в пользу МВФ должны быть по графику всегда).

А это значит, что и для частных заемщиков из Украины будет очень тяжело получить любое внешнее финансирование. Так что непонятно, как мы с такой программой вообще будем восстанавливать нашу экономику.