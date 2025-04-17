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17 апреля 2025, 7:30 Читати українською

Цены на иностранные монеты из золота взлетели: как находить перспективные варианты

Ралли на мировом рынке золота подогрело интерес украинцев к инвестиционным золотым монетам. Инвесторы готовы вкладывать средства в монеты не только отечественного, но и иностранного производства. На некоторых интересных вариантах остановлюсь более подробно.

Ралли на мировом рынке золота подогрело интерес украинцев к инвестиционным золотым монетам.

На фоне мировых экономических и геополитических катаклизмов золото продолжает бить рекорды. Цена на желтый металл уверенно закрепилась выше психологической отметки в $3 000 за унцию, постепенно двигаясь, как предрекают аналитики, к новому рубежу в $3 500−3 700 за унцию к концу 2025 года.

Прогнозы цен на золото на 2025 и 2026 годы (в долларах за унцию)

Брокерская компания/агентство

Годовые прогнозы цен

Целевые уровни цен

 Прогнозный уровень на конец периода

-

 2025 г. 2026 г.

-

Goldman Sachs

$3295

 -

$3700 к концу 2025 г.

Commerzbank

$3000

 - -

HSBC

$3015

$2915

$2750 к 2027 г. и $2350 в долгосрочной перспективе

Deutsche Bank

$3139

$3700

$3350 к концу года

ANZ *

$3308

$3335

$3000 к концу года

Macquarie

$2951

$2675

 -

UBS

$3500

-

$3000 к концу 2025 г

BofA

$3063

$3350

 -

JP Morgan

$2863

$3019

$3000 к концу 4 кв. 2025 г.

Morgan Stanley

$2763

$2450

 -

Citi Research

$2900

$2800

$3500 к концу 2025 г.

*прогнозы на конец периода, по данным Thomson Reuters

На момент написания статьи цена золота ситуативно перевалила за $3 300 за унцию.

График цен на золото

Среди активных покупателей золота сейчас замечены не только центральные банки многих стран и инвестиционные фонды, но и частные инвесторы. Они активно покупают золото не только в слитках, но и в монетах. Причем скупаются как памятные монеты, которые изначально имеют нумизматическую ценность, так и монеты инвестиционные.

У некоторых инвестиционных монет уже настолько длинная история, что теперь они приобрели еще и нумизматическую ценность. А это, в свою очередь, обеспечивает их владельцам дополнительный доход и ликвидность их вложений. Вот несколько примеров.

Британский соверен

Эта золотая монета уже более пяти столетий является средством расчетов в мире. Интересно, что британский золотой соверен до сих пор остается официальной платежной монетой Британской короны. Свое название она получила из-за изображения на аверсе портрета правящего монарха («суверена»).

Номинальная стоимость соверена — 1 фунт стерлингов. В 1832 году был учрежден золотой соверен с портретом Вильгельма IV (1830−1837) весом чистого золота 7,98 гр. Этот стандарт по весу монеты сохранился до наших дней. На аверсе соверена по-прежнему находится портрет монарха, а на реверсе — всадник, убивающий мифическое существо.

Выпустил в том же дизайне монеты соверен и правящий ныне монарх Великобритании Чарльз Третий (фото данной монеты ниже в статье).

Все эти монеты уже давно имеют не только инвестиционную стоимость, но и нумизматическую, за счет длительного исторического периода выпуска соверенов. Цены золотых соверенов сильно разнятся, в зависимости от их редкости, тиража и состояния. Обычно, чем старше монета, тем она дороже.

Средняя цена на мировом рынке составляет минимум от $800 до $1 200. Но есть экземпляры, нумизматическая стоимость которых доходит до $6 000 — 8 000 и выше.

Инвесторы, вложившиеся в покупку даже средних по редкости и датам выпуска соверенов 3−4 года назад, могут получить по ним сейчас минимум в 1,7−2 раза больше. Причем не только за счет роста стоимости самого золота в этих монетах, но и за счет увеличения к ним интереса со стороны молодого поколения нумизматов, а также постепенного роста нумизматической ценности более старых экземпляров. Их в хорошем коллекционном состоянии осталось не так уж много.

Монеты Германии

Определенную «конкуренцию» соверенам на нумизматическом и инвестиционном рынке в Украине составляют сейчас 20-марочники различных годов, отчеканенные различными землями Германии до и после объединения ее в империю. У них 900 проба золота, вес 7,965 гр при весе чистого золота 7,1685 гр. Тиражи этих монет были разными, но в основном монеты имели определенные оговоренные законодательством общие стандарты чеканки и дизайна. Тираж и «редкость» земли, отчеканившей ту или иную монету, существенно влияют на ее нумизматическую стоимость.

Пример подобного дизайна — монета стандартного обращения Вольного ганзейского города Гамбург, земли Германии.

После окончательного объединения Германии в империю и присоединения ее к числу стран с «золотым стандартом», чеканка подобных монет упорядочилась. Но за счет различных тиражей отдельных лет стоимость таких монет также существенно разнится.

Например, на аукционах за упомянутый выше 20-марочник Гамбурга просят около 36 тыс. грн, то есть около $860 по текущему курсу. Хотя еще примерно год назад такая монета в хорошем состоянии стоила на 15−20% дешевле.

Вот еще примеры монет Германии, которые составляют достойную конкуренцию соверенам на аукционах и нумизматических тусовках:

Монеты Швейцарии

Хорошим вариантом вложений в иностранные золотые монеты может служить знаменитая золотая монета «Хельветия — HELVETIА» 6,45 грамм, отчеканенная в Швейцарии в 1897—1935 и в 1947—1949 годы:

У нее номинал 20 швейцарских франков, она отчеканена монетным двором Берна из чистого золота 900 пробы. За счет своей популярной эстетики и «раскрученности» среди коллекционеров, данная монета также считается одной из самых ликвидных позиций на рынке.

На момент написания статьи на аукционах за нее просят порядка 28 тыс. грн, то есть порядка $670 по текущему курсу. Осенью 2024 года ее в хорошем качестве вполне реально было купить на 15−20% дешевле.

Читайте также: Три знаменитых памятных монеты Украины: как и сколько на них можно заработать

На что обратить внимание, вкладываясь в золотые монеты

В условиях повышенной турбулентности рынков, инвестиции в нумизматику остаются прибыльными, но только при грамотном к ним подходе. Вот несколько рекомендаций:

Покупка золотых монет — дорогостоящее вложение. Так что перед покупкой обязательно пройдитесь по специализированным сайтам, посмотрите «проходы» на аукционах тех или иных приглянувшихся позиций. Это частично застрахует от ошибок новичка. «Знание предмета» — ключ к прибыльным инвестициям в этой области.

Если к какой-то взятой в руки конкретной монете на нумизматическом рынке «не лежит душа» — не покупайте ее. И хотя покупки должны быть обязательно продуманными, «внутренний голос», хотя и является эмоциональными фактором, но подводит редко. Доверяйте ему.

Хайп вокруг золота когда-нибудь закончится, поэтому важен инвестиционный потенциал конкретной монеты, а не только металл, из которого она отчеканена.

Особое внимание уделите состоянию монеты, ее подлинности, году выпуска, редкости, историческим и нумизматическим предпочтениям вашего региона проживания, так как это в дальнейшем повлияет на ликвидность покупаемой вещи.

Самые «раскрученные» сейчас на нашем рынке (в том числе и за счет спекулятивного хайпа) тематики: Британская империя, монеты Германии, царская россия, часть украинских «тяжелых» позиций, монеты Латинского монетного союза (Латинский валютный союз — монетный союз, основанный 23 декабря 1865 года с целью унификации нескольких европейских монетных систем).

При этом некоторые позиции менее популярных среди мировых коллекционеров направлений (например, монеты отдельных стран Европы, Азии, части Африки) часто недооценены именно из-за «нераскрученности». Именно они при условии роста региональных нумизматических рынков и повышения уровня жизни в таких регионах будут набирать популярность.

Поэтому подобные позиции при условии их небольшого тиража, соответствующих сертификатов, идеальной сохранности и интересной реальной истории о причине и памятной дате выпуска — хороший «набор» для роста цены в дальнейшем и вариант для перспективной инвестиции.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
17 апреля 2025, 9:10
#
«Хайп навколо золота колись закінчиться»

Звісно колись закінчиться, як і хайп на будь-які активи, хіба що на якийсь термін, звісно, бо людство всю свою історію воює один з одним, а золота більше не стає, на відміну від людей бажаючих купити це золото
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