Три знаменитых памятных монеты Украины: как и сколько на них можно заработать

По просьбам читателей «Минфин» продолжает серию статей об инвестициях в украинскую нумизматику. Сегодня поговорим о трех памятных и интересных монетах, которые позволили их владельцам отлично на них заработать. Причем иногда — даже в два захода, что говорит о том, что вложения в нумизматике — это тоже периодически игра «в долгую».

Монета «Літак Ан-225 „Мрія“», номиналом 5 грн: выпущена в обращение 30.04.2002 года, нейзильбер, тираж 30 тысяч. И номиналом 20 гривен: выпущена в обращение этой же датой, серебро 925 пробы, чистый вес серебра 62,2 грамма (2 унции), тираж 2 000 штук.

Сама по себе монета выглядит очень эстетично и красиво, а у ее серебряной версии еще и достаточно редкий для нашей нумизматики вес в 2 унции серебра (обычно чеканятся монеты ½ унции 15,5 грамма или 1 унция 31,1 грамм чистого серебра). Кроме того, события 2022 года превратили ее в мечту для любого уважающего себя коллекционера.

Нападение рф на Украину и уничтожение самолета «Мрія» в начале войны серьезно повлияли на популярность монеты и, соответственно, на стоимость. Даже несмотря на большой тираж, повышенным спросом также пользуется и монета в нейзильбере.

Авиационная тематика всегда хорошо «выстреливала» на нумизматическом рынке нашей страны и за границей. Это позволило удачливым покупателям этой монеты заработать на ней 2−4 ее первоначальной стоимости, продавая их своим менее удачливым коллегам по увлечению сразу же после выхода монеты в обращение в 2002 году.

К 2016 году сформировался относительно устойчивый ценник на монету примерно в 900 — 1 100 гривен. Казалось бы, дальше расти она уже могла только за счет возрастного фактора и изменения (и то, теоретически) стоимости самого драгметалла (по 20-гривневой серебряной монете).

Но в следующие 6 лет ценники на нее снова взлетели в разы. При этом у монеты были и кратковременные проседания в момент полного непонимания ситуации на всех рынках в первый год войны, когда часть выезжающих за границу украинских беженцев одновременно пытались продать свои коллекции, в том числе и эти монеты. Также периодически появлялись разного качества подделки и суррогаты. Но эти проседания затем быстро заканчивались восстановлением цен и их дальнейшим постепенным ростом.

Так, благодаря печальному событию в новейшей истории Украины более грамотные и оборотистые нумизматы заработали на данной монете в нейзильбере с 2002 по 2024 год почти в 39 раз больше ее первоначальной «нацбанковской» стоимости. Серебряная монета с 2016 по 2024 год (за 8 лет) подорожала приблизительно в 4,75 раза. А если посчитать с 2002 года (что, правда, не совсем корректно из-за роста стоимости серебра и девальвации гривны), то и гораздо больше — приблизительно в 60 раз.

Кроме того, данная монета очень ликвидная, что всегда немаловажно при любой подобной инвестиции.

Правда, стоит учесть, что если необходимо быстро закрыть вопрос с ее продажей, то придется все же сбросить 5−15% от первоначально запрашиваемой за нее на специализированных аукционах цены. Но даже после всех этих уступок «за скорость» это все равно будет в разы больше изначальных вложений в данную монету.

В итоге имеем на момент написания статьи:

Монета «Літак Ан-225 Мрія» нейзильбер 5 грн

Монета «Літак Ан-225 Мрія» серебро 20 грн

Но стоит еще учесть и важные нюансы специализированных коллекционных площадок: продавец всегда ставит максимальную цену, но через функцию «сделать предложение» покупатель всегда может немного поторговаться по конечной цене потенциальной покупки понравившейся монеты.

Монета «Міжнародний рік астрономії», номиналом 100 грн: выпущена в обращение 15.06.2009, серебро 925 пробы, чистый вес серебра 1 000 грамм, тираж 700 штук.

Мало того, что это была одна из первых проб Нацбанка в части выпуска монет-«тяжеловесов», так еще и в нумизматическом мире долго ходили «байки», что распределением этой монеты среди желающих ее приобрести занимался лично тогдашний глава Нацбанка Владимир Стельмах. Это делало данную монету уникальной.

Насколько правдивой была эта история — доподлинно неизвестно. Но то, что купить ее просто так в НБУ (тогда это ведомство также, как и теперешние банки-дилеры нумизматической продукции, продавало свои монеты в региональном управлении по Киеву и Киевской области на Контрактовой площади в Киеве) было нереально — это правда. Автор статьи в те годы видел ее «живьем» всего лишь несколько раз, в том числе и в Музее денег НБУ на Институтской улице в Киеве.

Опять же, война многое изменила, и сейчас иногда эта монета «всплывает» на нумизматических площадках Украины. Но и цена ее в коллекционном состоянии, как для серебряной украинской памятной монеты, впечатляет:

А вот пример ее цены на одной из известных аукционных площадок Украины на момент написания статьи:

Если отбросить эксклюзивность данной монеты в связи с трудностью ее первоначальной покупки и оставить только экономику и меркантильный интерес, то владельцы этой монеты, по сравнению с ее первоначальной «нацбанковской» ценой, могут получить за нее в гривневом эквиваленте как минимум в 9−11 раз больше, чем она стоила сразу после выпуска.

Кроме того, эта монета, по моему мнению, была достаточно удачным экспериментом в части выпусков Нацбанка нестандартных по весу монет. Она выглядит очень красиво и гармонично, что позволяет ей смело конкурировать с подобными монетами-«тяжеловесами», отчеканенными ведущими мировыми монетными дворами.

Монета «Воєнна розвідка України», номиналом 5 гривен: выпущена в обращение 5.09.2023 года, нейзильбер, тираж до 75 тысяч.

В одной из прошлых статей по украинской нумизматике я уже рассказывал о ней. Эта монета относится к более простому и доступному варианту инвестиции, как с точки зрения ее покупки, так и цены. Нацбанк и сейчас периодически продает ее через свой нумизматический интернет-магазин.

Монета вышла «в нужное время» и «правильным тиражом», что обеспечило повышенный интерес к ней не только коллекционеров, но и всего украинского общества. Каждый раз практически весь объем предложения этой монеты на сайте интернет-магазина Нацбанка раскупается за считанные минуты.

А теперь посмотрим, во сколько она оценивается коллекционерами на специализированных сайтах, и что происходило с ее ценой, особенно на пике интереса.

При ее изначальной «нацбанковской» стоимости в 98 гривен в 2023 году в конце октября того же года ее продавали по цене до 1 569 грн, то есть почти в 16 раз дороже.

Цена на эту монету сохраняется на высоком уровне — в пределах от 500 до 750 гривен, в зависимости от количества приобретаемых монет и их состояния. То есть в 5−7,5 раза дороже ее изначальной стоимости.

То есть это суперликвидная и очень популярная среди украинских коллекционеров и простых граждан инвестиция.

Подведем некоторые итоги для потенциальных инвесторов в памятные монеты Украины и просто желающих иметь у себя в коллекции «изюминки»:

Учитывая достаточно специфический нумизматический рынок памятных монет Украины, желательно покупать только ликвидные позиции, которые уже мало зависят от самой стоимости металла, из которого они изготовлены. А имеют в первую очередь к себе нумизматический и общественный интерес. Это гарантия того, что с годами стоимость даже мини-коллекции будет расти.

Желательно делать покупки только у проверенных продавцов с высоким рейтингом на известных аукционных площадках. В противном случае (особенно у новичков), есть риск нарваться на различные варианты «липы» и суррогатов по наиболее востребованным и дорогим позициям. Есть риск, что состояние купленной монеты будет существенно отличаться в худшую сторону от фото на аукционе.

Именно рейтинг продавца на аукционе и отзывы по нему от других покупателей дают уверенность в том, что вас не обманут. При возможности покупать интересные монеты можно и у самого НБУ в его интернет-магазине. В этом случае можно стать владельцем заинтересовавшей вас монеты по минимальной цене.

Правда, в большинстве случаев интересные монеты раскупают в интернет-магазине моментально. Я сам часто пытался купить те или иные позиции в интернет-магазине Нацбанка и очень часто у меня это не получалось. Это говорит о том, что НБУ тут есть над чем еще работать в части обеспечения желающих нумизматической продукцией.

Подойдут также и предложения в кассах банков-дилеров. Но в этом случае банкиры уже заложили в стоимость продаваемых монет свою определенную наценку. И тогда обязательно стоит сравнить их цену с ценами на специализированных нумизматических интернет-аукционах, чтобы выбрать, где дешевле.

Обязательно необходимо обращать внимание на тираж монеты и ее состояние. Царапины, пятна, потертости на монете или ее вынимание из капсулы хранения недопустимы. Это сразу же снижает ее стоимость в разы. Важное значение имеет тираж монеты, хотя, в случае повышенного общественного интереса, он не всегда имеет ключевое значение при ценообразовании, как, например, произошло с монетой «Воєнна розвідка України» с тиражом до 75 тысяч штук.

Для украинских памятных монет из драгметаллов обязательно брать монету с сертификатом НБУ, с идеального вида капсулой и нацбанковской коробочкой для хранения. Отсутствие сертификата по монетам из драгоценных металлов, побитая или треснувшая капсула и другие изъяны должны насторожить так же, как и отсутствие полированного зеркального отражения на покупаемых монетах. Поскольку все перечисленные нюансы данной монеты в дальнейшем будут существенно снижать ее нумизматическую стоимость.

Вложения в нумизматику могут быть двух типов —покупка монеты и ее быстрая продажа «на хайпе», как в примере с монетой «Воєнна розвідка України» (пик был в октябре-ноябре 2023 года, когда цена на нее подскочила в 15 раз). Либо долгосрочное вложение, как описано в статье с монетами «Літак Ан-225 Мрія» (в обоих металлах), так и в случае с более «тяжеловесной» и дорогой позицией «Міжнародний рік астрономії».

Но всегда стоит при решении о покупке той или иной памятной монеты планировать такие вложения с горизонтом инвестирования в 3−5 лет минимум. Случай с монетой «Літак Ан-225 Мрія» (в обоих металлах) с повторным скачком цен на эту позицию — яркое тому подтверждение.