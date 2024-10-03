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3 октября 2024, 14:30 Читати українською

Три знаменитых памятных монеты Украины: как и сколько на них можно заработать

По просьбам читателей «Минфин» продолжает серию статей об инвестициях в украинскую нумизматику. Сегодня поговорим о трех памятных и интересных монетах, которые позволили их владельцам отлично на них заработать. Причем иногда — даже в два захода, что говорит о том, что вложения в нумизматике — это тоже периодически игра «в долгую».

По просьбам читателей «Минфин» продолжает серию статей об инвестициях в украинскую нумизматику.

Монета «Літак Ан-225 „Мрія“», номиналом 5 грн: выпущена в обращение 30.04.2002 года, нейзильбер, тираж 30 тысяч. И номиналом 20 гривен: выпущена в обращение этой же датой, серебро 925 пробы, чистый вес серебра 62,2 грамма (2 унции), тираж 2 000 штук.

Сама по себе монета выглядит очень эстетично и красиво, а у ее серебряной версии еще и достаточно редкий для нашей нумизматики вес в 2 унции серебра (обычно чеканятся монеты ½ унции 15,5 грамма или 1 унция 31,1 грамм чистого серебра). Кроме того, события 2022 года превратили ее в мечту для любого уважающего себя коллекционера.

Нападение рф на Украину и уничтожение самолета «Мрія» в начале войны серьезно повлияли на популярность монеты и, соответственно, на стоимость. Даже несмотря на большой тираж, повышенным спросом также пользуется и монета в нейзильбере.

Авиационная тематика всегда хорошо «выстреливала» на нумизматическом рынке нашей страны и за границей. Это позволило удачливым покупателям этой монеты заработать на ней 2−4 ее первоначальной стоимости, продавая их своим менее удачливым коллегам по увлечению сразу же после выхода монеты в обращение в 2002 году.

К 2016 году сформировался относительно устойчивый ценник на монету примерно в 900 — 1 100 гривен. Казалось бы, дальше расти она уже могла только за счет возрастного фактора и изменения (и то, теоретически) стоимости самого драгметалла (по 20-гривневой серебряной монете).

Но в следующие 6 лет ценники на нее снова взлетели в разы. При этом у монеты были и кратковременные проседания в момент полного непонимания ситуации на всех рынках в первый год войны, когда часть выезжающих за границу украинских беженцев одновременно пытались продать свои коллекции, в том числе и эти монеты. Также периодически появлялись разного качества подделки и суррогаты. Но эти проседания затем быстро заканчивались восстановлением цен и их дальнейшим постепенным ростом.

Так, благодаря печальному событию в новейшей истории Украины более грамотные и оборотистые нумизматы заработали на данной монете в нейзильбере с 2002 по 2024 год почти в 39 раз больше ее первоначальной «нацбанковской» стоимости. Серебряная монета с 2016 по 2024 год (за 8 лет) подорожала приблизительно в 4,75 раза. А если посчитать с 2002 года (что, правда, не совсем корректно из-за роста стоимости серебра и девальвации гривны), то и гораздо больше — приблизительно в 60 раз.

Кроме того, данная монета очень ликвидная, что всегда немаловажно при любой подобной инвестиции.

Правда, стоит учесть, что если необходимо быстро закрыть вопрос с ее продажей, то придется все же сбросить 5−15% от первоначально запрашиваемой за нее на специализированных аукционах цены. Но даже после всех этих уступок «за скорость» это все равно будет в разы больше изначальных вложений в данную монету.

В итоге имеем на момент написания статьи:

Монета «Літак Ан-225 Мрія» нейзильбер 5 грн

Монета «Літак Ан-225 Мрія» серебро 20 грн

Но стоит еще учесть и важные нюансы специализированных коллекционных площадок: продавец всегда ставит максимальную цену, но через функцию «сделать предложение» покупатель всегда может немного поторговаться по конечной цене потенциальной покупки понравившейся монеты.

Монета «Міжнародний рік астрономії», номиналом 100 грн: выпущена в обращение 15.06.2009, серебро 925 пробы, чистый вес серебра 1 000 грамм, тираж 700 штук.

Мало того, что это была одна из первых проб Нацбанка в части выпуска монет-«тяжеловесов», так еще и в нумизматическом мире долго ходили «байки», что распределением этой монеты среди желающих ее приобрести занимался лично тогдашний глава Нацбанка Владимир Стельмах. Это делало данную монету уникальной.

Насколько правдивой была эта история — доподлинно неизвестно. Но то, что купить ее просто так в НБУ (тогда это ведомство также, как и теперешние банки-дилеры нумизматической продукции, продавало свои монеты в региональном управлении по Киеву и Киевской области на Контрактовой площади в Киеве) было нереально — это правда. Автор статьи в те годы видел ее «живьем» всего лишь несколько раз, в том числе и в Музее денег НБУ на Институтской улице в Киеве.

Опять же, война многое изменила, и сейчас иногда эта монета «всплывает» на нумизматических площадках Украины. Но и цена ее в коллекционном состоянии, как для серебряной украинской памятной монеты, впечатляет:

А вот пример ее цены на одной из известных аукционных площадок Украины на момент написания статьи:

Если отбросить эксклюзивность данной монеты в связи с трудностью ее первоначальной покупки и оставить только экономику и меркантильный интерес, то владельцы этой монеты, по сравнению с ее первоначальной «нацбанковской» ценой, могут получить за нее в гривневом эквиваленте как минимум в 9−11 раз больше, чем она стоила сразу после выпуска.

Кроме того, эта монета, по моему мнению, была достаточно удачным экспериментом в части выпусков Нацбанка нестандартных по весу монет. Она выглядит очень красиво и гармонично, что позволяет ей смело конкурировать с подобными монетами-«тяжеловесами», отчеканенными ведущими мировыми монетными дворами.

Монета «Воєнна розвідка України», номиналом 5 гривен: выпущена в обращение 5.09.2023 года, нейзильбер, тираж до 75 тысяч.

В одной из прошлых статей по украинской нумизматике я уже рассказывал о ней. Эта монета относится к более простому и доступному варианту инвестиции, как с точки зрения ее покупки, так и цены. Нацбанк и сейчас периодически продает ее через свой нумизматический интернет-магазин.

Монета вышла «в нужное время» и «правильным тиражом», что обеспечило повышенный интерес к ней не только коллекционеров, но и всего украинского общества. Каждый раз практически весь объем предложения этой монеты на сайте интернет-магазина Нацбанка раскупается за считанные минуты.

А теперь посмотрим, во сколько она оценивается коллекционерами на специализированных сайтах, и что происходило с ее ценой, особенно на пике интереса.

При ее изначальной «нацбанковской» стоимости в 98 гривен в 2023 году в конце октября того же года ее продавали по цене до 1 569 грн, то есть почти в 16 раз дороже.

Цена на эту монету сохраняется на высоком уровне — в пределах от 500 до 750 гривен, в зависимости от количества приобретаемых монет и их состояния. То есть в 5−7,5 раза дороже ее изначальной стоимости.

То есть это суперликвидная и очень популярная среди украинских коллекционеров и простых граждан инвестиция.

Подведем некоторые итоги для потенциальных инвесторов в памятные монеты Украины и просто желающих иметь у себя в коллекции «изюминки»:

Учитывая достаточно специфический нумизматический рынок памятных монет Украины, желательно покупать только ликвидные позиции, которые уже мало зависят от самой стоимости металла, из которого они изготовлены. А имеют в первую очередь к себе нумизматический и общественный интерес. Это гарантия того, что с годами стоимость даже мини-коллекции будет расти.

Желательно делать покупки только у проверенных продавцов с высоким рейтингом на известных аукционных площадках. В противном случае (особенно у новичков), есть риск нарваться на различные варианты «липы» и суррогатов по наиболее востребованным и дорогим позициям. Есть риск, что состояние купленной монеты будет существенно отличаться в худшую сторону от фото на аукционе.

Именно рейтинг продавца на аукционе и отзывы по нему от других покупателей дают уверенность в том, что вас не обманут. При возможности покупать интересные монеты можно и у самого НБУ в его интернет-магазине. В этом случае можно стать владельцем заинтересовавшей вас монеты по минимальной цене.

Правда, в большинстве случаев интересные монеты раскупают в интернет-магазине моментально. Я сам часто пытался купить те или иные позиции в интернет-магазине Нацбанка и очень часто у меня это не получалось. Это говорит о том, что НБУ тут есть над чем еще работать в части обеспечения желающих нумизматической продукцией.

Подойдут также и предложения в кассах банков-дилеров. Но в этом случае банкиры уже заложили в стоимость продаваемых монет свою определенную наценку. И тогда обязательно стоит сравнить их цену с ценами на специализированных нумизматических интернет-аукционах, чтобы выбрать, где дешевле.

Обязательно необходимо обращать внимание на тираж монеты и ее состояние. Царапины, пятна, потертости на монете или ее вынимание из капсулы хранения недопустимы. Это сразу же снижает ее стоимость в разы. Важное значение имеет тираж монеты, хотя, в случае повышенного общественного интереса, он не всегда имеет ключевое значение при ценообразовании, как, например, произошло с монетой «Воєнна розвідка України» с тиражом до 75 тысяч штук.

Для украинских памятных монет из драгметаллов обязательно брать монету с сертификатом НБУ, с идеального вида капсулой и нацбанковской коробочкой для хранения. Отсутствие сертификата по монетам из драгоценных металлов, побитая или треснувшая капсула и другие изъяны должны насторожить так же, как и отсутствие полированного зеркального отражения на покупаемых монетах. Поскольку все перечисленные нюансы данной монеты в дальнейшем будут существенно снижать ее нумизматическую стоимость.

Вложения в нумизматику могут быть двух типов —покупка монеты и ее быстрая продажа «на хайпе», как в примере с монетой «Воєнна розвідка України» (пик был в октябре-ноябре 2023 года, когда цена на нее подскочила в 15 раз). Либо долгосрочное вложение, как описано в статье с монетами «Літак Ан-225 Мрія» (в обоих металлах), так и в случае с более «тяжеловесной» и дорогой позицией «Міжнародний рік астрономії».

Но всегда стоит при решении о покупке той или иной памятной монеты планировать такие вложения с горизонтом инвестирования в 3−5 лет минимум. Случай с монетой «Літак Ан-225 Мрія» (в обоих металлах) с повторным скачком цен на эту позицию — яркое тому подтверждение.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 4

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0
Я_ __
Я_ __
3 октября 2024, 14:49
#
Стаття цікава, дякую)

Є одне «але», це не прискіпування до автора, просто, по великому рахунку, всі ці ціни виставляють люди, і на жаль, за відсутності якогось графіку або архіву з цінами реальних продажів, будь-яку вкладку на будь-якому сайті з будь-якою монетою, можна розцінити просто як бажання продавця.

Умовну монету «Воєнна розвідка України», прямо зараз, на момент написання статті, на ОЛХ можна купити від 200 до 600 гривень, але є й такі хто хоче за цю ж монету більше 1000 грн)

Тому повторюсь, це не претензія до автора статті, а лише зазначення того, що всі цінники відносно монет на будь-яких ресурсах є доволі умовними, бо будь-який продавець може по кілька разів змінювати ціну, з ним можуть торгуватися, хто готовий чекати і виставить за цю монету 2000 грн, а кому потрібно терміново її продати і він продасть її і за 300 грн, тому, особисто я, не радив би сильно орієнтуватися на ціни встановлені на будь-яких майданчиках, оскільки вони, на жаль, не відображають динаміку продажу товару, хоча було б цікаво розглядати графік саме ціни проданого товару (монети в нашому випадку) на кожному конкретному майданчику.
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0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
3 октября 2024, 15:18
#
Сайти які відслідковують ціни і формують графіки, беруть дані з нижніх цін «купити зараз» на Ньюаукціоні, це по суті і є справжні ринкові ціни по яким монети продаються у кількості, а не так як на ОЛХ чи інших другорядних майданчиках.
Стосовно «розвідки», зараз реальна ціна від 540 до 600 грн, якщо знайшли десь за 200 грн на ОЛХ, Вас просто хочуть кинути, дешевше 450−500 її точно зараз ніхто продавати не буде. Ну, а стосовно тих хто «продає» за 1000, це просто люди які зробили невдалі інвестиції і продавати вони їх будуть ще багато років, а восени 2023 були такі, хто і по 1500 грн брали ці монети для інвестування
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0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
3 октября 2024, 16:32
#
Для Я_ __. Хочу ще раз наголосити — що графіки цін на ці монети я в статті відобразив, І ці графіки відображають динаміку цін за достатньо великий проміжок часу на деяких аукціонних майданчиках — Виолити, Нью-аукціон і т.д. Тобто це все ж таки об"єктивна ціна. Крім того, сам на прошлому тижні бачив, як люди купували цю монету на Нивках в Києві у неділю по ціні від 550 до 650 гривень. А на ОЛХ Ви скоріш бачили «лохотрон», коли виставляють завідомо занижену ціну на якись товар, а потім просто кидають наївного чи нажадібнішого покупця на гроші. Нажаль, таке зараз дуже часто трапляється. Тому і раджу купувати монети тільки у перевірених покупців з високим рейтингом на спеціализованих для колекціонерів майданчиках. А там — Вам вірішувати.
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0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
3 октября 2024, 16:34
#
Для Олександр Міщенко. Я якраз проце і написав вище у відповідь Я_ _. Дуже не ражду вестися на такі «найдешеві» сумеівні пропозиції, яку описав Я_ _. Залишиться і без монети, і без грошей.
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