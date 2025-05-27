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27 мая 2025, 7:40 Читати українською

Торговый безвиз с ЕС заканчивается: какие продукты питания упадут в цене в Украине

Торговый безвиз с ЕС, который действовал для Украины с начала войны, заканчивается. «Минфин» разбирался, как Украина будет торговать с ЕС с июня.

Продукция, которая станет «лишней» в Европе, в Украине будет дешеветь

Еврокомиссия решила не продлевать действие автономных торговых преференций для нашей страны с июня 2025 года. Вместо этого для Украины придумали другой план: начинаются переговоры о «торговой либерализации», в ходе которых в соглашение об Ассоциации с ЕС будут вноситься коррективы. А пока, с 6 июня этого года, запустят переходной период.

На прошлой неделе Еврокомиссия уже приняла «исполнительный акт», прописывающий новые условия для украинского экспорта. Речь идет в первую очередь о нашей аграрной продукции, к которой у европейских фермеров накопилось немало претензий.

В то же время, к примеру, для металлургов льготные условия экспорта продлили еще на год — до июня 2026 года.

Европа за последние годы стала крупнейшим торговым партнером Украины. К примеру, в прошлом году туда ушло 55% нашего агроэкспорта. Поэтому европейские нововведения не пройдут бесследно ни для аграриев, ни для экономики в целом.

Почему Европа сворачивает торговый безвиз

Торговый безвиз между Украиной и ЕС начал действовать буквально сразу же после полномасштабного вторжения рф в 2022 году.

«Чтобы поддержать Украину, Европа тогда открыла свой рынок, сняла все ограничения, квоты и пошлины. По факту нам предоставили практически такие же условия, как стране-члену ЕС. До этого двухсторонняя торговля регламентировалась соглашением об Ассоциации с ЕС, а оно содержало немало ограничений, в частности, квотирование экспорта», — говорит партнер, руководитель практики международной торговли ЮФ «Ильяшев и партнеры» Елена Омельченко.

При этом, по ее словам, новые преференции не были зафиксированы в международных договорах и не ратифицированы странами-участницами ЕС.

С начала войны торговый безвиз с Европой стал большим подспорьем для Украины, особенно для нашего агросектора. Ведь морские порты были фактически заблокированы, доступ на традиционные для нас рынки заметно усложнился и подорожал. Поэтому украинские аграрии начали активно наращивать поставки в Европу.

К примеру, если до войны на страны ЕС приходилось около 36% экспорта нашей сельхозпродукции, то уже в 2022 году — 55,5%. За два года действия торговой безвиза поставки украинских яиц в Евросоюз выросли более чем в четыре раза, а сахара — в 67 раз.

Но уже с 2023 года по торговому безвизу начались проблемы. Сначала польские фермеры, а затем и их коллеги из других стран (Венгрии, Болгарии, Словакии, Франции) стали выходить на акции протеста «против засилья дешевой украинской продукции».

С одной стороны, недовольство европейских фермеров можно понять. «В большинство стран ЕС сельское хозяйство держится на мелких семейных фермах. Они не могут противостоять крупным холдингам, которые занимают львиную долю нашего агросектора и по производству, и по экспорту продукции», — отмечает почетный президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич.

Кроме того, в Европу пошел не только официальный украинский экспорт, но и «серое» зерно.

С другой стороны, протестное движение европейских фермеров разгоралось при содействии политических сил (в основном правого толка).

Как бы то ни было, но уже в прошлом году торговый безвиз Украине не продлили в автоматическом режиме (как было до этого). Еврокомиссия выделила несколько «чувствительных групп», по которым прописали режим «экстренного торможения». Речь шла о яйцах, сахаре, кукурузе, меде, овсе, курятине. По новым условиям, если поставки этих продуктов превышали среднее значение за 2022−2023 годы, то снова включались пошлины. По факту речь шла о возврате квот, хотя объемы были больше, чем до войны.

Но, как видим, эта мера не спасла торговый безвиз от фактически полной остановки. Еще в прошлом году Еврокомиссия предупредила, что не продлит режим автономных торговых преференций, что, собственно, и случилось.

«Страны EC хотят переговоров, если хотите, торга. Мы должны вернуться к действующему между Украиной и Евросоюзом соглашению об Ассоциации и зоне свободной торговли. Статья 29 этого документа предусматривает возможность пересмотра действующих условий, квот, переходных периодов и т. д. Все это можно обсуждать, пока не появится новый механизм, который устроил бы все стороны», — пояснила «Минфину» Омельченко.

«Еврокомиссия сконцентрируется на обновлении торговой части соглашения об Ассоциации. Еще в 2021 году Украина подала запрос на обновление соглашения по 29−1 статье. И это должно было состояться в 2022-м, но не состоялось», — говорит глава комитета по евроинтеграции Украинского клуба аграрного бизнеса Александра Авраменко.

Но переговоры, особенно по такой чувствительной для Европы теме, как «поставки агропродукции» — дело далеко не не одного дня и даже месяца. А действие режима автономных торговых преференций истекает уже в начале июня. Как Украина будет экспортировать свою сельхозпродукцию после даты «Ч»?

Квоты на все

22 мая Еврокомиссия утвердила исполнительный акт, в котором прописан переходной период для украинского агроэкспорта с 6 июня этого года. Документ пока окончательно не согласован.

«Еврокомиссии нужно было оперативно принять решение, причем к которому не был бы привлечен Европарламент и как можно меньше привлечен Совет EC. Потому что Европарламент, скорее всего, проголосовал бы против. И Совет EC на уровне министров тоже не сильно бы поддержал. Поэтому Еврокомиссия должна была исходить из тех инструментов, которые были у нее на руках», — отмечает Авраменко.

По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, речь идет о механизме «экстренного торможения», но уже не для избранных товарных групп, как сейчас, а для большинства позиций нашего аграрного экспорта.

После 5 июня у нас будет намного больше ограничений. По условиям зоны свободной торговли с ЕС предусмотрено порядка 30 квот. То есть к пшенице, кукурузе, сахару добавятся томатная паста, молочная продукция, этанол, свинина, говядина и др., — добавила Авраменко.

Могут уменьшиться и уже действующие квоты на «чувствительные» товарные группы. К примеру, если в прошлом году украинские аграрии могли поставить в ЕС без пошлин кукурузы в объеме 4,7 млн тонн, то новая планка — всего 650 тыс. тонн, по сахару — 20 тыс. тонн, вместо 109 тыс. тонн, и т. д.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина написала в своем Фейсбуке, что рынок ЕС остается открытым для Украины, и ни про какую остановку торговли речь не идет.

По словам Стефанишиной, Украина начала переговоры по долгосрочным решениям в сфере торговли. Решение Еврокомиссии по переходным мерам для украинского экспорта, по ее словам, является «промежуточным».

«Это позволит избежать самого худшего сценария в рамках соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС», — отметила Стефанишина. Когда Украина и ЕС согласуют те самые «долгосрочные решения» — пока непонятно. Но, скорее всего, переходной период по торговле агротоварами продлиться в течение всего 2025 года. Как это повлияет на экспортные показатели Украины и нашу экономику?

В украинском экспертном сообществе уже активно обсуждают, как «переходной период», который выставила Еврокомиссия, скажется на нашем экспорте.

Отметим: в прошлом году Украина поставила в ЕС аграрной продукции на более чем 13 млрд евро. Минэкономики ожидает, что остановка торгового безвиза чревата потерями для украинских экспортеров примерно на 2,9 млрд евро. А негативное влияние на ВВП может составить -0,98%. Аграрный комитет Рады оценивает возможные потери валютной выручки в 3,3 млрд евро.

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Минус 3 млрд евро и «распродажа» еды

Как считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, негативные последствия будут в первую очередь для поставщиков зерна, продуктов переработки растениеводства.

Александра Авраменко объясняет: к примеру, по той же кукурузе — все третьи страны могут поставлять ее в ЕС с пошлиной 0%. «Да, есть квоты, но вне квот ставка — ноль. По пшенице нет такой нулевой пошлины, поэтому сможем поставлять без пошлин миллион тонн, а далее с тарифом 95 евро за каждую дополнительную тонну», — отметила Авраменко.

К примеру, пошлина на сахар — 419 евро за тонну, то есть фактически на запретительном уровне. То же самое и по молочке. Ее и сейчас поставляется в ЕС немного, но с дополнительными пошлинами продукция становится невъездной.

По мнению Авраменко, больше всего пострадают наши фермеры, которые включены в цепочки по добавленной стоимости (к примеру, переработка пшеницы на муку). «Потому что обычно у нас сырая пшеница забирает всю квоту. А в квоте не только пшеница, но и продукты ее переработки, такие как мука, крупа и др. Соответственно, эта продукция не будет ехать в тех объемах, что сейчас», — говорит Авраменко.

Также рискуют потерять в доходах наши производители томатов, которым и так приходится нелегко, ведь томаты выращивают в основном в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях, которые все время под обстрелами, — добавила Авраменко.

Наши экспортеры могут попытаться переориентироваться на другие рынки, но, по словам Пендзина, практически наверняка потеряют в доходах. «К примеру, логистика в страны Африки или Ближнего Востока как минимум в 2,5 раза дороже, чем в Европу, а такой маржи, как на рынке ЕС, там не будет», — пояснил он.

Авраменко также говорит, что, к примеру, яйца не могут полноценно поставляться на свои «старые» рынки — на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. Остаются и проблемы с логистикой в Гонконг — через Румынию, а не напрямую из Одессы, Из-за этого «съедается» несколько дней в пути, что критично для этого вида продукции.

По ее словам, продукция, которая не уйдет на экспорт и останется в Украине, может подешеветь. Такие ценовые трансформации происходили в прошлом году, к примеру, с яйцами, которые оказались «лишними» в Европе, и сильно упали в цене на внутреннем рынке.

То есть для рядовых украинцев проблемы наших аграриев в Европе могут оказаться даже выгодными, ведь средние ценники на еду, которые в этом году бьют рекорды, могут, если и не снизиться, то как минимум прекратить расти.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
27 мая 2025, 7:46
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