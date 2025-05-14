Впервые с начала года «Минфин» зафиксировал снижение цены на продуктовую корзину

Инфляция в Украине продолжает ускоряться. По данным Госстата, в апреле рост потребительских цен в годовом измерении достиг 15,1% против 14,6% в марте. Традиционно в лидерах роста — продукты питания. Пасхальные праздники, когда торговцы активно переписывают ценники, позади. Значит ли это, что в мае продуктовая инфляция сбавит обороты? — «Минфин» искал ответ на этот вопрос.

«Минфин» ведет собственный мониторинг цен на продукты и ежемесячно публикует аналитические отчеты о том, что происходит с ценниками. В начале прошлого месяца «Минфин» прогнозировал, что апрель станет своего рода «сезоном экспериментов» для продавцов.

Украинцы тогда готовились к Пасхе, а к этому празднику традиционно накрывают щедрые столы, и не принято экономить на угощениях. Поэтому ритейлеры активно повышали ценники на все — от яиц и мяса до овощей и фруктов. Это и стало одной из причин рекордного роста цен на продукты в апреле.

Нацбанк, комментируя инфляционные процессы в стране, называет Пасху «дополнительным фактором» инфляционного роста. Но были и другие причины стремительного роста цен на продукты. Среди них в НБУ выделили остаточный эффект невысокого прошлогоднего урожая и апрельские заморозки, которые ударили по качеству прошлогодних запасов овощей, в частности, борщового набора, соответственно, выбор уменьшился.

«Кроме того, проинфляционными факторами остаются высокие затраты бизнеса на зарплаты в условиях нехватки персонала и активный потребительский спрос», — добавили в НБУ.

Еда снова в лидерах роста: что дорожало быстрее всего

По данным Госстата, в апреле потребительские цены в Украине выросли, по сравнению с мартом, на 0,7%, что, на первый взгляд, не так много. Но «вклад» продуктовых ценников в инфляционное ралли оказался больше, чем ранее. При общем росте потребительских цен на 0,7% еда, согласно официальным замерам, подорожала на 1,8%, тогда как товары некоторых других категорий даже подешевели.

К примеру, ценники на одежду и бытовую технику упали на 0,3%, автомобильное топливо из-за снижения нефтяных котировок — на 2,2%. Это потянуло вниз и ценники на транспортные услуги, хотя и не так заметно (минус 0,2%).

Активный рост цен на еду в апреле не стал сюрпризом. Анализируя ситуацию в продуктовой рознице по итогам марта, «Минфин» прогнозировал, что именно апрель станет месяцем высоких ценников, и переписывать их продавцы будут вплоть до окончания пасхальных праздников, когда традиционно наблюдается всплеск спроса на продукты питания, в том числе, на разного рода деликатесы.

Как показывает мониторинг Госстата, больше всего в апреле подорожали хлеб (на 1%, по сравнению с мартом и на 21,8% за год), мясо (на 3,8% за месяц и на 12,6% за год), рыба (плюс 1,3% за месяц и 12,8% за год), фрукты (на 7,9% за месяц и 25,3% за год), сахар (плюс 2,2% за месяц и 12,3% за год).

Овощи в прошлом месяце выросли в цене на 0,9%, но в годовом измерении ценники подскочили на рекордные 35,8%, что вывело эту категорию продуктов на второе место в топ-3 по подорожанию. На третьем месте по динамике цен за год подсолнечное масло — плюс 34,8%. При этом, в прошлом месяце ценники на него тоже «успокоились» — по сравнению с мартом выросли всего на 0,4%. Лидером в этом списке стали яйца, ценники на которые за год взлетели на 74,6%. Хотя в апреле, несмотря на пасхальные праздники, яйца даже подешевели, по сравнению с мартом, на 2,5%.

Фактически все продукты, ценники на которые в течение года выросли больше всего, вдруг «притормозили». Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин связывает это с тем, что стоимость этих товаров уже и так «достигла потолка» и, учитывая сравнительно невысокую покупательскую способность многих украинских семей, повышать ценники дальше уже просто некуда.

При этом, по данным East Fruit, та же овощная категория в апреле дорожала по-разному. Скажем, ценники на свеклу просто взлетели. Всего за неделю она подорожала на 16%, до 22−32 гривен за килограмм на опте. А, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свёкла в Украине подорожала в 2,5 раза.

Рост цен аналитики East Fruit поясняют стремительным сокращением предложения этого продукта, что позволяет фермерам, сумевшим сохранить прошлогодний урожай в хорошем качестве, повышать расценки.

«Уже сейчас сети супермаркетов и потовые компании сообщают о дефиците данной продукции, перекрыть который не так просто», — говорят аналитики East Fruit.

А вот ценники на тепличные огурцы под конец апреля буквально посыпались. За неделю стоимость огурцов упала на 42% (до 45−75 гривен за килограмм), что связано с увеличением выборки отечественными тепличными комбинатами. Импортеры, которые завезли большие партии тепличных овощей (в частности, из Румынии), и вовсе были вынуждены снизить ценники до 25 гривен за кило.

Что касается яиц, то, как рассказал «Минфину» глава Союза птицеводов Украины, уже в апреле продавцы яиц, хоть официально и не снижали цены (в среднем они оставались в пределах 5,1−5,5 гривен за штуку), но начали проводить много различных акций и давать скидки, пытаясь стимулировать спрос к Пасхе. Что, в итоге, и зафиксировал Госстат, отметив снижение цен на яйца в апреле на 2,5%, по сравнению с мартом.

Олег Пендзин добавил, что продавцы яиц стали более щедрыми под давлением Антимонопольного комитета, который увидел сговор на этом рынке и предписал птицеводам исправить нарушения.

Почему дешевеют молочные продукты

По некоторым продуктам в прошлом месяце наметились достаточно интересные тенденции. К примеру, хлеб, который в марте вырос в цене на 1,2%, в апреле дорожал не так активно (на 1%).

Хотя, как говорит первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, сохраняются все предпосылки для дальнейшего роста цен на хлеб, в частности, дорожает мука, особенно ржаная.

На этой неделе должна состояться встреча пекарей с производителями муки, в ходе которой станет понятно, что будет с ценами на сырье для хлеба дальше. При этом, розница как может тормозить дальнейшее подорожание этого продукта, опасаясь падения продаж.

Похожая ситуация — с макаронами. Как рассказал «Минфину» глава концерна «Ярослав» (в его структуру входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук, многие производители не рискуют повышать цены на макароны, несмотря на подорожание муки.

«Плохой сбыт и нездоровая конкуренция», — пояснил нам Александр Барсук. По его словам, предложение макарон на отечественном рынке резко увеличилось. С одной стороны — за счет недорогого импорта, с другой — из-за активно осваивающих этот рынок аграриев.

«Все больше агрокомпаний идут в переработку зерновых, налаживают производство макарон. Они состоятельные, и могут играть в долгую, в том числе, демпингуя по ценам. Уже идет передел этого рынка, а в недалеком будущем аграрные компании буду перекупать оборудование и бренды», — прогнозирует Барсук.

В апреле, по данным Госстата, не выросли цены на молоко, сыр и творог, а сливочное масло даже подешевело на 0,2%. До этого молочные продукты из месяца в месяц только дорожали. Одна из причин — снижение цен на молочное сырье.

Как отметили в Ассоциации производителей молока, к концу апреля стоимость молока экстракласса составила 16,15 грн за литр без НДС, что на 20 копеек ниже, чем месяцем ранее. На 20 копеек подешевело в закупке и молоко высшего сорта (до 15,95 грн за литр). Ценник на молоко первого класса опустился на 5 копеек (до 15,6 грн).

В профильной ассоциации пояснили, что ценники на сырье падают из-за увеличения остатков молочного сырья, а объемы выпуска молочной продукции при этом опережают темпы ее реализации. То есть, налицо — профицит молока. Ситуацию усугубляет и увеличение импорта молочной продукции, особенно сыров, доля которых в отечественной рознице достигла 50%.

Что показал ценовой мониторинг «Минфина»

«Минфин» ведет собственный мониторинг цен на продукты питания в Украине. И, как показывает практика, нередко он показывает более существенный рост цен на еду, чем данные официальной статистики.

Для расчета среднего бюджета на продуктовую корзину «Минфин» ориентируется на список основных продуктов, составленный аналитиками picodi.com с учетом норм рационального питания.

В него входят:

молоко — 10 литров;

Хлеб — 10 буханок;

Рис — 1,5 килограмма;

Творог — 1 килограмм;

Мясо — 6 килограмм;

Фрукты — 6 килограмм;

Овощи — 8 килограмм;

Яйца — 20 штук.

По итогам марта такой набор стоил 3 661,38 грн, в феврале — 3289,33 грн, в январе — 3036,63 грн, а в декабре прошлого года — 2907,15 грн.

Что изменилось в апреле:

10 литров молока жирностью 2,6% стоили 587,88 грн;

10 буханок хлеба — 415,3 грн;

1,5 килограмма риса — 87,75 грн;

Килограмм творога — 299,9 грн;

6 килограмм мяса (курятины) — 1291,38 грн;

6 килограмм фруктов (яблок) — 281,64 грн;

8 килограмм овощей (4 килограмма картофеля, по килограмму моркови, капусты, свеклы и лука) — 281,05 грн;

20 яиц — 147,6 грн.

Итого — 3392,5 грн или почти на 270 грн дешевле, чем в марте.

Фактически впервые с начала года «Минфин» зафиксировал снижение цены на продуктовую корзину. В нашем продуктовом наборе за месяц заметно подешевели молоко и творог, а также хлеб и овощи. Незначительное снижение цен наблюдается по яйцам (в марте за два десятка нужно было отдать 149,36 гривны, а в апреле — 147,6 грн) и даже по куриному филе (в марте 6 кг стоили 1,4 тысячи, в апреле — менее 1,3 тысячи гривен). В то же время подорожали яблоки и рис.

Если в прошлые месяцы данные мониторинга «Минфина» показывали гораздо большую инфляцию, чем по Госстату, то в апреле — прямо противоположная ситуация. Согласно официальной статистике продукты подорожали на 1,8%, а, по данным «Минфина» — подешевели почти на 8%. Такая разница в данных поясняется спецификой подбора продуктов. Скажем, из мясной продукции в прошлом месяце дорожала, в основном, свинина (ее массово брали на праздничные столы), а не курятина (она включена в корзину «Минфина»).

Фрукты, по данным Госстата, выросли в цене почти на 8% за месяц. Но речь идет, в основном, об импортных позициях, тогда как в нашу корзинку входят украинские яблоки, которые, хоть и подорожали, но не существенно. В прошлом месяце также заметно подорожала рыба, которая в перечне продуктов корзины от «Минфина» отсутствует.

Кроме того, «Минфин» заменил в своей продуктовой корзине лук порей на репчатый (который использует в своем рационе большинство украинских семей), а он более дешевый. Но даже с поправкой на это можно утверждать, что в рознице продукты дорожают уже не так быстро, как, к примеру, в марте. А многие даже попали под распродажу.

Как меняются цены в мае

Как говорит Александр Барсук, несмотря на рост себестоимости, многие производители столкнулись с тем, что попросту не могут дальше повышать цены на свою продукцию из-за опасений, что продажи просто рухнут.

Причины в разных сегментах рынке — разные. Это может быть либо снижение потребления (как примеру, по молочке), либо ужесточение конкуренции и демпинг.

В Ассоциации производителей молока отмечают, что в начале мая цены на молочное сырье стабилизировались, однако произошло это, в первую очередь, за счет роста экспорта готовой продукции. В то же время сбыт на внутреннем рынке остается невысоким.

То есть в этом месяце ценники на молочку вряд ли существенно изменятся. В дальнейшем все будет зависеть от того, какие условия по экспорту выставят для Украины европейские партнеры (автоматически продлять льготы с 5 июня в ЕС отказались, далее — дело за переговорщиками). Если преференции для молочной продукции сохранятся, во второй половине июня молочное сырье может подорожать, — прогнозируют в профильной ассоциации. Если это произойдет, может возобновиться рост цен и на молочку и в рознице.

Скорее всего, будут дорожать также овощи. Ведь холодная погода в конце апреля- начале мая ударила по огородной рассаде. В некоторых регионах фермерам пришлось даже проводить ее повторную высадку. Это может ухудшить урожай ранних овощей. Непонятны перспективы и по урожаю ягод — из-за погодных катаклизмов он также может ухудшиться. К примеру, на Закарпатье клубнику сейчас продают по 250 гривен, что на 50 гривен дороже, чем в мае прошлого года. При этом, качество ягоды явно хуже, чем в минувшем году — из-за недостаточного количества солнечных дней клубника кислая.

По данным East Fruit, по состоянию на 9 мая в Украине подорожал лук. 2 мая оптовики торговали им по 14−18 гривен, а неделю спустя — повысили ценники до 20−26 гривен.

Подскочили цены и на огурцы — до 50−75 гривен против 25−50 гривен неделей ранее. Сладкий перец подорожал с 95−110 до 120−125 гривен. Еще больше подорожали некоторые импортные фрукты, к примеру, лимоны (с 80−90 грн до 80−120 грн за килограмм) и киви (с 110−190 до 105−240 грн).