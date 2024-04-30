Apple — аутсайдер среди лидеров. Есть ли шансы вернуться на вершину

По словам американского инвестора-миллиардера Чарли Мангера, большие деньги зарабатывают не на покупке-продаже, а на ожидании. Одним из таких примеров является компания Apple (AAPL), которая начала этот год с консолидации и последующего падения. Стоимость акций с начала года на момент написания статьи упала на 10%, против роста S&P500 с начала года на те же 10%. Однако, инвесторы остаются осторожно оптимистичными в части акций. Стоит ли покупать ценные бумаги Apple, рассказал «Минфину» инвестиционный эксперт Никита Карлов.

Почему AAPL выглядит аутсайдером на фоне SP500 и Magnificent 7

Проблемы испытывают устойчивость бренда Apple и подрывают его доминирование в бизнесе, даже несмотря на то, что его продукты остаются популярными и продолжают поддерживать чрезвычайно прибыльный бизнес. В прошлом году компания сообщила о прибыли в $97 млрд при продажах в $386 млрд.

На данный момент укрепление локальных брендов привело к подрыву ведущих позиций Apple Inc. на мировом рынке продаж смартфонов, тогда как китайские производители «съели» часть рынка сбыта Apple. Рассмотрим проблемы компании, с которыми она столкнулась.

Падение продаж айфонов в США YoY на 15%, а также падение продаж в Китае в 1-м финансовом квартале на 13%.

Давление на акции возникает на фоне серии вызовов для производителей iPhone, из которых самыми серьезными, кажется, являются снижения продаж iPhone в Китае, который долгое время был ключевым рынком для Apple. О падении свидетельствует ужесточение конкуренции со стороны местных производителей смартфонов, особенно Huawei Technologies. В конце августа 2023 года компания, находящаяся под санкциями США, неожиданно вернулась в сегмент премиальных телефонов с поддержкой 5G.

В январе Apple понесла потери от снижения рейтингов Piper Sandler и Barclays, аналитики отметили: «Мы обеспокоены товарными запасами телефонов, и также считаем, что темпы роста достигли пика продаж. Ухудшение макросреды в Китае может также повлиять на бизнес телефонов».

Инсайдерские продажи повлияли на стоимость акций, поскольку оказали краткосрочное давление на возможность роста.

Как видим, топ-менеджмент продавал достаточно высокие объемы в последнее время. Как правило, инвесторы воспринимают это, как сигнал об ухудшении перспектив компании, хотя это не всегда так.

Инсайдерские продажи

Источник: Finviz

Иск Министерства юстиции США

В разгар борьбы Apple за больший контроль над продажами iPhone, компания прекратила реализацию Project Titan (проект электромобиля) и столкнулась с большим антимонопольным иском от Министерства юстиции США. В рамках закрытия проекта Titan Apple недавно уволила 600 сотрудников.

Министерство юстиции США подало в суд на Apple 21 марта и обвинило компанию из Купертино, штат Калифорния, в нарушении антимонопольного законодательства из-за ее ограничительной политики в отношении iPhone и App Store. В иске утверждается, что поведение Apple усложняет американцам смену смартфонов, подрывает инновации для приложений и накладывает чрезвычайные затраты на разработчиков, компаний и потребителей. В заявлении Apple отметила, что иск «не соответствует фактам и закону», а также пообещала «решительно защищаться от него».

Европейские регуляторы против Apple

4 марта Европейская комиссия оштрафовала компанию Apple на $1,95 млрд за препятствование конкуренции по потоковой передаче музыки, предлагая пользователям рекламные акции и обновление подписки. Поскольку Apple является единственным защитником, контролирующим доступ разработчиков к клиентам iPhone, европейские регулирующие органы заявили, что они написали правила для App Store таким образом, чтобы позволить Apple Music предлагать преимущества, которых не было у конкурентов, таких как Spotify.

Возможности Apple для роста

Однако, недавно KeyBanc Capital Markets сообщил, что внутренние продажи iPhone в марте выросли на 9%, по сравнению с месяцем, хотя они все еще снизились на 15%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики KeyBanc снизили свои оценки iPhone на 2,2% и заметили: «В целом, наши данные свидетельствуют, что мы должны ожидать роста ниже среднего для F2Q24, когда наблюдаем потенциал промаха/более низкой прибыли».

Несмотря на то, что в последнее время новости от Apple были негативными, технический аналитик Wedbush, Дэн Айвз, считает, что пока нет причин для паники. Эффект от падения продаж временный.

У Apple на счетах впечатляющее количество наличных денег, а именно $73 млрд по состоянию на декабрь 2023 года. С учетом конъюнктуры рынка смартфонов и растущей жестокой конкуренции, Apple сосредотачивается на других революционных продуктах. В феврале была выпущена гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro. Также Apple до сих пор не совершила революцию во внедрении искусственного интеллекта. Самое органическое внедрение этой технологии, по моему мнению, может вернуть Apple к прошлым высотам.

Кроме того, Apple все еще доминирует на рынке смартфонов. 2,2 млрд ее устройств используют по всему миру. Это «мощнейшая клиентская база любой компании», отметили аналитики. Также, возможно, существует отложенный спрос на iPhone, учитывая, сколько пользователей нуждаются в обновлении. По подсчетам Wedbush, около 270 млн iPhone можно было бы заменить новой версией. Этот отложенный спрос все еще не реализован с iPhone 15, однако, возможно, iPhone 16 станет революцией в этом году?

Рынку все еще не хватает хороших новостей, чтобы Apple вернулся к старым вершинам и продолжил рост к новым. Кажется, что началом разворота тренда последних шести месяцев стало известие о разработке компанией нового чипа под названием М4.

Читайте также: Падение гигантов: Tesla и Apple больше неспособны вытягивать рынки

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, в конце 2024 года Apple начнет обновлять свою линейку Mac с процессорами M4. Чип M4 будет сосредоточен на повышении производительности для возможностей искусственного интеллекта. Такие новости воспринимаются рынком очень хорошо, поскольку производство чипов, которые позволяют взаимодействовать с искусственным интеллектом в 2023 году, является эквивалентом продажи лопат во времена золотой лихорадки в США. Об этом свидетельствует невероятный взлет Nvidia (NVDA) и Super Micro Computer (SMCI) с начала 2024 года. После выхода новости о начале производства чипа М4 в течение торговых сессий 11 и 12 апреля акции росли со $168 до $178. 7 мая также ожидаем презентацию новых iPad.

Считаю, что Apple может пережить в ближайшее время краткосрочный рост тренда. Будет ли этот тренд более длительным, можно будет однозначно сказать после отчета 2 мая.

Техническая картина

Цена находится под всеми основными скользящими средними (EMA20/50/100/200), которые сейчас консолидированы в диапазоне $171−179. Пробой этого достаточно сильного диапазона будет выступать сигналом к ​​продолжающемуся росту.

Растущий тренд сменился широким флэтом, и уже с августа 2023 года Apple торгуется в диапазоне $196−166. Apple исторически переживал продолжавшиеся в течение года периоды консолидации, прежде чем прорвать такой диапазон до следующих вершин. Именно сейчас на дневном графике можно наблюдать такую ​​же картину.

Читайте также: TikTok стал изгнанником в США: почему его не любят американские власти и кто от этого выиграет

По моему мнению, для продолжения долгосрочного возрастающего тренда Apple сейчас должна удержать диапазон поддержки на уровне $166−168. Последним форпостом для Apple в случае пробоя этой поддержки может стать долгосрочная линия тренда в диапазоне $161−162. У акций сейчас есть хороший шанс вернуться на историческую вершину. Apple может вернуть себе славу прошлых времен, которая угасала последние полгода.

Средние оценки аналитиков также коррелируют с тезисом возвращения к All Time High в течение года. Следует покупать хорошие компании по хорошим ценам, и продавать их еще дороже.