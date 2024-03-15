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15 марта 2024, 17:48 Читати українською

Падение гигантов: Tesla и Apple больше неспособны вытаскивать рынки

Компании «Великолепной семерки», которые помогали расти рынку на протяжении всех последних месяцев, похоже, уже теряют запас хода, а два технологических гиганта с начала года уже находятся в минусе. Почему так происходит и чего ждать инвесторам, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Компании «Великолепной семерки», которые помогали расти рынку на протяжении всех последних месяцев, похоже, уже теряют запас хода, а два технологических гиганта с начала года уже находятся в минусе.

ФРС стоит «на паузе»

Тема инфляции, хотя уже и не такая острая, как год назад, когда казалось, что катастрофы не избежать, а мечты ФРС о «мягкой посадке» — это лишь успокоительное, которым регуляторы пытаются уберечь рынки от паники, но до сих пор заставляет центральный банк и инвесторов нервничать.

В последние месяцы уже не раз казалось, что флаг победы над инфляцией, наконец, гордо реет в высоте, а ФРС вот-вот начнет снижать ставки, что, теоретически, должно помогать росту рынков ценных бумаг. Но нет же — текущая инфляция еще далеко от целевых показателей, а «праздник снижения ставки» переносится с одного заседания Комитета ФРС по монетарной политике на другое. Теперь уже никто не ожидает, что решение о снижении будет принято раньше июня. Да и вероятность того, что это произойдет в июне, хотя и высокая — 55%, но далека от того, чтобы считать дело решенным.

Обнародование на этой неделе данных по инфляции в феврале, потребительской и промышленной, ситуацию для инвесторов не упростило. В годовом измерении рост розничных цен составил 3,2%, превысив прогноз и показатели предыдущего месяца. Немного «подсластили» таблетку показатели базовой инфляции, без учета цен на топливо и еду, которые оказались ниже, чем в январе, но все же выше, чем ожидалось.

С промышленной инфляцией картина очень похожа, хотя разница между фактическими и прогнозируемыми результатами оказалась еще больше, чем в случае с потребительской инфляцией. Одним словом, победа снова откладывается. А помните, как когда-то руководители ФРС и Минфина США называли инфляцию «транзитивной»? А на самом деле, оказалась очень «липучей». Кстати, Министр финансов Йеллен на этой неделе признала, что называть инфляцию «транзитивной» было ошибкой, и предположила, что ставки уже не вернутся к чрезвычайно низким «допандемическим» уровням. В конце концов, это неплохо, ведь можно будет продолжать понемногу зарабатывать на облигациях.

С другой стороны, более высокая, чем хотелось, инфляция демонстрирует, что американская экономика не сдается, и речь о «коллапсе» пока не идет. Это также подтверждают данные об уровне розничных продаж, который в феврале снова вырос, хотя и несколько ниже, чем ожидалось.

Потребители продолжают тратить, следовательно, кровь по сосудам экономики все еще бежит. И все это далеко не в последнюю очередь потому, что рынок труда находится в разогретом состоянии. Вот и на этой неделе количество первоначальных заявок по безработице снизилось, по сравнению с прошлой неделей, и оказалось ниже прогноза. Работа есть — люди работают — зарабатывают — покупают товары и услуги — цены продолжают расти и кризис откладывается!

Начало конца «Великолепной семерки»

Все макроэкономические новости недели рынок воспринял достаточно спокойно, без каких-либо потрясений и резких колебаний. И вообще, похоже, что в последние дни инвесторы больше реагировали на корпоративные новости, чем на «макрокартинку». А в корпоративном сегменте, пожалуй, самым интересным процессом является начало конца «Великолепной семерки», которая тянет на себе упряжку всего рынка уже много месяцев.

Похоже, что некоторые из «лошадок», а именно Tesla и Apple, немного устали тянуть. И одной из главных причин усталости являются экономические проблемы в Китае, который для обеих компаний является ключевым рынком. Да и проблемы не только из-за Китая. Трудно удивлять мир и обеспечивать стремительный рост продаж, когда уже много лет продаешь фактически тот же продукт и на горизонте не видно ничего нового. Согласитесь, что вряд ли у iPhone 15 много принципиальных отличий от iPhone 12, расстояние между которыми три года, что немало для мира сверхсовременных технологий. О неизменном модельном ряде Tesla не стоит и упоминать. Следовательно, и выходит, что из «Великолепной семерки» с начала года выросли только Nvidia (84%), Meta (40%), Amazon (16%) и Microsoft (10%), Alphabet не изменился, а вот Tesla (-32 %) и Apple (-11%) в «красной зоне».

Ну, и как же не вспомнить о биткоине: на этой неделе стоимость монеты сначала выросла с $67,776 в понедельник до $73,749 в четверг, чтобы в пятницу снова снизиться до $68,694. Почему все происходит именно так, а не иначе, нужно спрашивать у «верующих», ведь никто до сих пор не придумал механизм, как определять «справедливую» стоимость криптовалют.

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Текущая ситуация на рынках выглядит как-то хрупко, что наталкивает инвесторов на вопрос: «А кто потянет рынок дальше?», особенно в условиях, когда крупные компании устали, а маленьким, кроме рассказов и мечтаний об AI, нужны деньги, которые на данный момент остаются дорогими.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Источник: Минфин
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