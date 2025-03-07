Амплитуда колебаний рынка каждый день — $500 миллиардов: как выжить простому инвестору

С момента инаугурации Трампа S&P 500 потерял более 4%, Nasdaq — 8%, Nvidia — 20%, а Tesla почти 40%. Почему это происходит, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное.

Итак, что имеем сегодня:

хаос с тарифами, которые то вводятся, то задерживаются, то отменяются;

беспорядок в мировом политическом устройстве, где уже непонятно кто с кем и за что борется;

стагфляцию, еще не наступившую, но о которой уже начинают вспоминать, что само по себе уже плохо;

и еще миллион идей относительно нового мирового порядка, застрявших в голове у самого умного, опытного, профессионального, харизматичного мастера заключать сделки, которого, говорят, даже российский диктатор когда-то назвал гением.

Все это, конечно, возбуждает, вот только как в таком мятущемся мире выжить простому инвестору, который в последние недели все никак не может выскочить из вагончика, который несется по американской горке, набирая все большую скорость.

Первые «трампотарифные» результаты

С момента инаугурации Трампа S&P 500 потерял более 4%, Nasdaq — 8%, Nvidia — 20%, а Tesla почти 40%. Все вместе составит несколько триллионов долларов, которые испарились на фоне бессистемных решений хозяина Белого дома по тарифной политике.

Как в сказке Жака Превера о снеговике, который присел погреться у раскаленной печки и от которого «осталась только трубочка и воды лужица», и яркая кепочка с надписью «Make America Great Again».

Свою стратегию изменений в системе международной торговли Трамп изложил на этой неделе в речи перед американскими законодателями: «Если нас облагают пошлиной, то и мы повысим таможенную пошлину, если нас облагают налогами, то и мы повысим налоги».

Никакой пощады, никаких заложников — око за око, зуб за зуб!

Трамп обещает, что новые тарифы сделают Америку богатой, но это может вызвать определенные временные неудобства. Конечно, хотелось бы разбогатеть, но пока все разбогатеют инвесторы могут немало потерять.

Как тарифы окажут влияние на экономику?

Tax Foundation, международный исследовательский центр в Вашингтоне, изучающий налоговую политику США, считает, что тарифы на импорт из Мексики и Канады обойдутся американскому ВВП в 0.2%.

О влиянии китайских тарифов, пожалуй, скажут чуть позже, а если посчитают эффект от «ответных ударов», которые не заставят себя ждать ни со стороны Китая и Мексики, ни от когда-то очень дружественных Канады и Европы, то негативный эффект может существенно усилиться.

Как написал на этой неделе главный экономист Moody's: «Экономика, похоже, содрогается от неопределенности, созданной бессистемной экономической политикой, которая делается в округе Колумбия (Вашингтон)».

Что еще происходит с экономикой

Данные о состоянии рынка труда, объявленные на этой неделе, свидетельствуют о его постепенном охлаждении.

В среду ADP отчитывалась, что в феврале частные бизнесы наняли 77K сотрудников, существенно меньше 186K в январе и со значительным отставанием от прогноза в 140K.

Отчет о состоянии рынка труда, обнародованный в пятницу, общей картины сильно не изменил: количество рабочих мест, созданных в феврале, составило 151К, чуть меньше ожидаемых 160К. Уровень безработицы вырос с 4.0% до 4.1%, а оплата труда выросла на 4%.

В целом же Wall Strееt считает, что вероятность экономического спада растет. Модель JPMorgan Chase&Co. оценивает вероятность падения ВВП в 31%, Goldman Sachs в 23%, известный экономист Mohamed A. El-Erian в 30%. Еще месяц назад эти показатели были на уровне соответственно 17%, 14% и 10%. Конечно, это еще не катастрофа, но вы же знаете, Трампу все по силам.

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И крипторезерв поломался

Ну, и как не вспомнить о крипторезерве, создания которого так все ожидали, представляя, как Дядя Сэм достает из кармана триллионы настоящих долларов и начинает покупать Bitcoin, Ether, XRP, Solana и Cardano, создавая безумный дополнительный спрос и толкая цены к небесам.

В действительности все вышло несколько по-другому: никаких дополнительных покупок не будет, просто заполнят резерв имеющимся конфискатом и все. Какое досадное разочарование! А так ждали!

Что в итоге?

Аттракцион американских горок продолжается и поверьте, когда в течение недель ежедневная амплитуда колебаний рынка, в среднем, составляет $500 миллиардов, впечатления начинают переполнять настолько, что просятся наружу.

Хотя новая администрация советует не волноваться — говорит, что во всем виноваты глобалисты и ставит в пример Трампа, вообще не смотрящего в сторону фондового рынка.

Еще немного и услышим от президента США заявление, что «не стоит бежать за гречкой и спичками», и в День независимости, 4 июля, все будет как всегда: «солнце, выходные, BBQ».

Может так оно и будет, но соблазн все продать и пересидеть в облигациях для многих инвесторов может оказаться сильнее веры в президентские обещания. Потому что, как всем известно — «обіцянка-цяцянка, а дурневі радість!»