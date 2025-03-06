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6 марта 2025, 7:30 Читати українською

Доллар или евро: как частному инвестору сохранить и приумножить сбережения

Новая политика Дональда Трампа держит в напряжении весь мир. Заложником ситуации становятся и денежные рынки, в том числе и украинский валютный рынок. Происходящие на нем изменения заставят частных инвесторов пересматривать свои валютные инвестиции, как и почему — расскажу дальше.

Новая политика Дональда Трампа держит в напряжении весь мир.

Общая нестабильность хорошо видна по поведению ведущей мировой валютной пары евро/доллар с момента инаугурации нового президента США до даты написания статьи.

Пара евро/доллар

Только за последние несколько дней президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы на основную часть товаров из Мексики и Канады и поднял с 10% до 20% пошлины на импорт из Китая, что повлияет на годовой объем ввозимых в Штаты товаров в размере около $1,5 трлн. Причем на решение Канады прибегнуть к зеркальным мерам Трамп пригрозил удвоить новый размер пошлин.

На грани войны пошлин с США находится и Европа. Трамп уже не раз говорил о необходимости ввести 25% пошлины на европейские товары, Еврокомиссия пообещала отреагировать «решительно и немедленно». Таможенный вопрос будет тесно увязан в переговорах со многими другими, в том числе и с мирными переговорами по Украине. Но нужно понимать, что цена новых пошлин для ЕС — потеря до 1,5% ВВП из-за последующего за этим возможного сокращения экспорта европейских товаров в США.

Однако и Штаты вряд ли можно назвать победителем торговых войн. Во вторник, 4 марта, доллар упал до минимального уровня за три месяца. Поскольку потенциальную выгоду от повышения пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая перевесили опасения по поводу замедления экономического роста США из-за торговых ограничений.

Решение ЕЦБ по ключевой ставке: на что ориентируется регулятор

На фоне накалившейся геополитической, экономической и военной обстановки уже сегодня, 6 марта, ЕЦБ должен принять решение по ключевым ставкам. Европейский регулятор в этом году уже снижал свои ставки: 30 января базовая процентная ставка снижена с 3,15% до 2,9%, ставка по маржинальным кредитам — с 3,4% до 3,15%, депозитная ставка — с 3% до 2,75% годовых.

Если бы не геополитика и агрессивные действия Трампа, вполне возможно, что консервативные европейцы могли бы подождать с дальнейшим смягчением монетарной политики, присматриваясь к дальнейшему поведению инфляции. Теперь же консенсус-оценки предполагают, что на своем мартовском заседании Европейский центральный банк для поддержки экономики снизит депозитную ставку еще на 25 базисных пунктов — до 2,5% годовых.

На данный момент экономика еврозоны близка к стагнации. В IV квартале ВВП еврозоны не изменился относительно III квартала. Рост за год составил 0,7%, как и предполагал декабрьский прогноз ЕЦБ. Ближайшие кварталы вряд ли будут особо позитивными — экономика может продемонстрировать близкий к нулевому рост. На это указывает индекс менеджеров по закупкам.

Сводный PMI в феврале составил 50,2 п. В аутсайдерах — промышленность. В ближайшие месяцы возможен спуск индекса ниже 50 п., что будет свидетельствовать об ослаблении экономической активности. Такое значение сейчас у Франции (44,5 п.) и Италии (49,7 п.).

Ради поддержки экономического роста ЕЦБ может проигнорировать тот факт, что целевой таргет по инфляции — 2% — не достигнут. Однако инфляция все же ослабевает: в феврале цены потребителей ослабли с 2,5% до 2,4% в годовом выражении, что может стать для Европейского центробанка дополнительным аргументом к дальнейшему смягчению монетарной политики.

Согласно заявлениям ЕЦБ, дальнейшие решения по монетарной политике будут зависеть от входящих данных и приниматься в формате «от заседания к заседанию». Однако, как прогнозируют аналитики, сложившиеся обстоятельства вынудят ЕЦБ и дальше снижать ключевую ставку, в результате чего к концу текущего года она может упасть до 1,75%.

Как на «фактор Трампа» отреагирует ФРС

Уже 19 марта свое решение по процентным ставкам озвучит и Федрезерв США. Его главе, Джерому Пауэллу, сейчас явно не легче, чем коллегам из ЕЦБ. Массовое повышение пошлин, начатое Трампом, практически гарантированно спровоцируют новый виток инфляции. И ФРС должен быть к этому готов.

Напомню, Федрезерв несколько раз снижал свои ставки в 2024 году, но в январе этого года поставил этот процесс «на паузу» (ставки сохранены в диапазоне 4,25%-4,5% годовых). Сделал это регулятор в основном именно на опасениях последствий агрессивных решений Трампа в отношении торговых партнеров.

Поэтому, если бы не действия Трампа, то процентные ставки Федрезерва можно было бы снова снизить как минимум на 0,25% годовых, то есть до 4% — 4,25% годовых. Существенная разница между ставками ЕЦБ (2,9% — 3,15% годовых) и действующими пока ставками ФРС (4,25%-4,5% годовых) играла на руку США в борьбе с ЕС за капиталы инвесторов и делала американские активы для них привлекательными.

Если ЕЦБ снизит свои ставки еще на 0,25 б.п., то при аналогичных действиях ФРС разница американских и европейских ключевых ставок не изменится.

А вот если ЕЦБ оставит свои ставки неизменными, а ФРС их снизит, то разница между ставками в США и Европе уменьшится. И это может вызвать определенный отток средств инвесторов из экономики Америки на другие рынки, в том числе и европейские. Особенно, на фоне агрессивной торговой и экономической политики США при новом президенте и его постоянных угрозах всем своим союзникам и партнерам.

Реакция пары евро/доллар

Все эти расклады будут провоцировать новые ралли по паре евро/доллар в мире, и как следствие — скачки курса евро в Украине относительно гривны.

По моим прогнозам, в марте — апреле коридор колебаний по паре евро/доллар существенно расширится и будет находиться в пределах от 1,031 до 1,07 доллара за евро. Возможны также небольшие и очень короткие выходы за эти пределы в моменты очередных взрывоопасных заявлений Трампа.

Волатильность пары будет зависеть от традиционных оглашений экономических показателей США и Европы, а также от решений Федрезерва США и ЕЦБ по процентным ставкам. Но в первую очередь — от геополитики и развития ситуации вокруг торговых войн США.

Что будет с евровалютой в Украине

Последние решения президента США по отношению к Украине вынудили наших европейских партнеров провести финансовую и военную перегруппировку.

Для Украины это означает фокусировку на помощь именно от ЕС, которая идет в евро, а не на американскую, которая проводится в долларах США. Только общая программа перевооружения Европы и поддержки Украины включает в себя 5 этапов с общим бюджетом порядка 800 млрд евро, в том числе более активную работу по передаче Украине новой части средств от замороженных российских активов. Эти суммы тоже будут как в долларах, так и в евро. То есть доля поступлений иностранной помощи в Украину в евро будет только возрастать.

Это потребует изменений украинской валютной структуры ЗВР, а также более гибкой валютной политики Нацбанка. Не зря в последнее время из уст чиновников Нацбанка звучат месседжи о возможном переходе от привязки гривны к доллару к привязке к евро или бивалютной корзине.

Если Украине не удастся восстановить прежние отношения со Штатами, то переход к привязке гривны к евро явно ускорится, а структура наших резервов из-за роста поступлений международной финансовой помощи в евро, а не в долларе естественным образом изменится в пользу евровалюты за счет снижения доли резервов в долларе.

Динамика международных резервов

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Структура международных резервов в разрезе валют

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Украинский валютный межбанк «зажат» ограничениями Нацбанка и его полным доминированием, как продавца доллара на торгах. Поэтому межбанк останется полностью подконтрольным НБУ в части курсового тренда. И это тот случай, когда валютные ограничения необходимы. После последних решений США психологическое и экономическое давление на гривну возрастает. Это хорошо видно по увеличившейся в последние дни сумме ежедневного превышения сдачи валюты населением над суммой покупки валюты гражданами.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

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Но пока «запас прочности» у Нацбанка в виде ЗВР сохраняется на высоком уровне. По предварительным данным, озвученным премьером Денисом Шмыгалем, резервы на 1 марта превышают $40,3 млрд.

Этого достаточно для того, чтобы НБУ смог удержать ситуацию (особенно в первые дни после громких заявлений Трампа в части Украины) под полным контролем на межбанке посредством своих интервенций по продаже доллара и опосредованно влиять на курс на наличном рынке как по доллару, так и евро (через пересчет курсов пар евро/доллар и доллар/гривна).

Скорее всего, Нацбанк все же будет вынужден плавно девальвировать гривну до заложенных в бюджете соотношений к доллару — 45 грн на конец года. По среднегодовому курсу я бы ориентировался на уровень около 43 грн. Соответственно, при сохранении текущих соотношений евро/доллар на внешних рынках курс евро в Украине может на конец года составить около 46,35−48 грн.

Но учитывая, что доля евро в резервах и в структуре финансовой помощи нашей стране будет расти, перед Нацбанком сохранится вопрос коррекции своей валютной политики в сторону опосредованного управления и курсом евро через текущие на момент соотношения евро к доллару и доллара к гривне.

С учетом повышенной волатильности евро относительно доллара на внешних площадках, сглаживание колебаний курса евро на нашем межбанке будет дополнительным вызовом для Нацбанка.

НБУ отвечает в Украине за ценовую стабильность, на которую сейчас существенно влияют валютные качели (бизнес просто закладывает в свои ценники сразу максимально возможные на момент курсы, что стимулирует инфляцию). Поэтому Нацбанку придется реагировать на вызовы не только по колебаниям доллара в самой Украине на нашем межбанке, но и евровалюты на мировых рынках.

В качестве дополнительной подстраховки гривны на украинском валютном рынке в условиях сохраняющейся высокой инфляции Нацбанк продолжит повышать учетную ставку, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов для граждан.

6 марта Нацбанк, скорее всего, снова повысит учетную ставку еще на 0,5−1% годовых — то есть до уровня 15%-15,5% годовых.

Что делать с валютными сбережениями

В этой ситуации я бы тогда советовал нашим гражданам откорректировать свою структуру денежных сбережений.

Порядка 40−50% своих сбережений я бы советовал продолжать держать в гривневых инструментах (там доходность выше), а 50−60% своих денег держать в валютных инструментах.

Причем из этой валютной части, с учетом происходящих сейчас событий, я бы порядка 50−60% держал уже в евро, и 40−50% — в долларе. Каждые 1−1,5 месяца обязательно сейчас пересматривать эти пропорции денежных сбережений, в зависимости от текущей ситуации на рынке.

Для желающих еще больше диверсифицировать свои денежные сбережения я бы предложил такой вариант:

  • 40% — в гривне;
  • 45% — в долларе и евро: в пропорции 60% — в долларе, 40% — в евро.
  • 15% — в британском фунте и швейцарском франке. Причем франку я пока бы отдавал предпочтение.

Что касается игры на самой паре евро/доллар, то я бы покупал евро в случае его ситуативных проседаний относительно доллара в пределах от 1,03 до 1,035 доллара за евро и продавал бы евро за доллары в случае его ситуативного укрепления к уровням 1,07 или выше.

Подобную тактику по работе с парой евро/доллар я бы применял в марте этого года, а в апреле — вернулся бы к пересмотру этой стратегии, в зависимости от ситуации на внешнем рынке и от ситуации в самой Украине и на ее валютном рынке. Учитывая, что 1 цент — это порядка 40−42 копеек на евро в Украине, это давало бы неплохой результат.

Если же говорить о гривневых валютных операциях, то я бы покупал наличный евро за гривну при курсах около 43−43,20 грн и ниже, а сдавал бы в обменники при уровнях наличного курса евро около 44,90 грн и выше.

Тактику по работе с наличным евро я бы также обязательно корректировал как минимум раз в месяц, учитывая быстроменяющуюся ситуацию в мире, в нашей стране и на нашем валютном рынке.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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