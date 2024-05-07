6 ошибок инвестора, которые снижают доходность портфеля: как их избежать

Самый главный враг нашего успеха как инвесторов — мы сами. Главный редактор Real Investment Report Лэнс Робертс проанализировал для Investing самые коварные поведенческие черты, мешающие нам достичь наших долгосрочных инвестиционных целей. «Минфин» выбрал главное.

Джордж Дворски однажды написал: «Человеческий мозг способен выполнять 10 в 16 степени процессов в секунду, что делает его намного мощнее любого существующего компьютера. Но это не значит, что у нашего мозга нет серьезных ограничений.

Обычный калькулятор может выполнять математические вычисления в тысячи раз лучше нас. К тому же мы подвержены когнитивным искажениям, этим раздражающим сбоям в нашем мышлении, которые заставляют нас принимать сомнительные решения и делать ошибочные выводы".

Предвзятость подтверждения

Предвзятость подтверждения — вероятно, одна из наиболее коварных поведенческих черт. Это термин из когнитивной психологии, который описывает, как люди отдают предпочтение той информации, которая подтверждает их ранее существовавшие убеждения.

Поскольку инвесторы ищут информацию, подтверждающую их мнения, и игнорируют факты или данные, опровергающие их, они могут искажать ценность своих решений на основе своих когнитивных предубеждений. Этот психологический феномен возникает, когда инвесторы отфильтровывают потенциально полезные факты и мнения, противоречащие их предвзятым представлениям.

Иными словами, инвесторы склонны искать информацию, подтверждающую их убеждения. Если они верят, что фондовый рынок будет расти, они склонны читать только те новости и мнения, которые подтверждают такую точку зрения.

Эта предвзятость подтверждения является основным механизмом психологических циклов инвестирования у людей. Как показано ниже, в СМИ всегда есть заголовки, которые подтверждают мнение инвестора, независимо «бычье» оно, или «медвежье».

Как инвесторы, мы хотим подтверждения, что наше нынешнее мнение верно. Вот почему мы склонны присоединяться к группам в соцсетях, где люди думают так же, как и мы, и подтверждают наши мысли. Поскольку нам не нравится быть неправыми, мы подсознательно избегаем противоречивых источников информации.

Для инвесторов крайне важно взвешивать разные мнения и анализировать данные. Быть правым и зарабатывать деньги не является взаимоисключающими.

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Ошибка игрока

Ошибка игрока — еще одна из наиболее распространенных поведенческих черт. Поскольку многими людьми управляют эмоции, они склонны придавать огромное значение прошлым событиям, веря, что будущие результаты будут такими же.

Но прошлые результаты не гарантируют результаты в будущем. Несмотря на то, что это написано на всех бумагах Уолл-Стрит, по всей финансовой вселенной, люди постоянно игнорируют это предупреждение и сосредотачиваются на прошлых доходах, ожидая аналогичных результатов в будущем.

Ошибка игрока — это критическая проблема, которая напрямую влияет на долгосрочную прибыль инвестора. Погоня за производительностью имеет высокую вероятность неудачи, заставляя инвесторов бросаться от одной стратегии к другой. Это доказывает таблица доходности, приведенная ниже.

Для наглядности я выделил годовую доходность как рынков развивающихся стран, так и рынков крупных капиталов. Важно отметить, что все, что находится на вершине списка в одни годы, обычно падает вниз в последующие годы.

Такая погоня за производительностью существенно снижает долгосрочную доходность инвестиций.

Пренебрежение вероятностью

Когда речь заходит о принятии на себя риска, есть два способа оценить потенциальный результат. Есть «возможности» и «вероятности».

Люди склонны полагаться на везение, на что-то похожее на игру в лотерею. Статистические вероятности выиграть в лотерею мизерные. Вы, скорее, умрете по пути к покупке билета, чем выиграете его. Однако возможность быть баснословно богатым делает лотерею — или налог на бедняков — такой успешной.

Как инвесторы, мы пренебрегаем вероятностями любого конкретного действия. Такова, в частности, статистическая мера «риска», принимаемая в отношении любой конкретной инвестиции. Наша поведенческая черта — «гнаться» за акциями, которые уже показали самый большой рост в цене, поскольку «возможно» они могут вырасти еще больше. Однако «вероятность» заключается в том, что цена отражает только энтузиазм инвесторов, и большая часть роста уже произошла.

Пренебрежение вероятностью — еще один фактор, почему инвесторы раз за разом «покупают дорого и продают дешево».

Стадный инстинкт

Хотя мы часто не осознаем эту поведенческую черту, но люди склонны к тому, чтобы следовать за толпой. Во многом такое поведение связано с тем, что мы ищем подтверждения наших решений и у нас есть потребность в принятии. Идея в том, что если «все остальные» делают что-то, я тоже должен это сделать, если хочу быть принятым.

В жизни соответствие норме социально принято и, во многом, ожидаемо. Однако «стадное» поведение приводит к эксцессам в периоды роста и падения финансовых рынков.

Говард Макс по этому поводу говорил, что сопротивляться — и тем самым добиваться успеха вопреки — непросто. Несколько факторов усложняют эту задачу, включая естественные «стадные» тенденции и проблемы от того, что ваши действия не соответствуют общепринятым. Вот почему так важно помнить, что «быть слишком впереди своего времени — неотличимо от ошибки».

Учитывая неопределенный характер будущего и, следовательно, сложность уверенности в том, что ваша позиция правильная — особенно когда цена «идет» против вас — сложно оставаться уверенным в своей правоте.

Инвесторы получают наибольшую прибыль в долгосрочной перспективе, идя против «стада». К сожалению, у большинства людей есть трудности с определением момента, когда нужно сделать ставку против массовой паники.

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Эффект якоря или привязки

Эта черта, известная также, как «ловушка относительности», — это тенденция сравнивать нашу текущую ситуацию в рамках нашего ограниченного опыта. Например, я готов поспорить, что вы можете сказать мне точно, сколько вы заплатили за свой первый дом и за сколько в итоге его продали. Однако вы можете точно сказать мне, сколько вы заплатили за свой первый брусочек мыла, гамбургер или пару туфель? — Вероятно, нет.

Причина в том, что покупка дома была крупным жизненным событием. Поэтому мы придаем этому событию особое значение и хорошо его помним. Если мы купили дом дешевле и через какое-то время продали его дороже, то мы запоминаем это, как положительное событие, и полагаем, что следующая покупка/продажа дома приведет к похожему результату. Мы мысленно «привязаны» к этому событию и основываем наши будущие решения на очень ограниченных данных.

Когда дело доходит до инвестирования, мы делаем примерно то же самое. Если мы покупаем акции, цена которых растет, мы запоминаем это событие. Мы «привязываемся» именно к этим акциям, а не к тем, которые дешевели. Люди склонны избегать акций, которые потеряли в стоимости, даже если они были куплены и проданы в неправильное время из-за ошибки инвестора.

В конце концов, это не наша вина, что инвестиция теряет в цене, это была просто плохая акция. Верно?

Выбор меньшего из зол

У моего консультанта по питанию было отличное высказывание о диете: «делать лучший плохой выбор».

Всем нам время от времени приходится делать неправильный выбор. Цель состоит в том, чтобы попытаться сделать такой неправильный выбор, который не окажет существенного влияния на наш план. Когда дело доходит до диеты, если вы едите бургер, заказывайте его без сыра и майонеза.

Если вы делаете спекулятивные ставки в своем портфеле, делайте это в меньших объемах. Или, если вы склоняетесь к «панической продаже» всего, начните с продажи части, но не всех ваших активов.

Важно сосредоточиться на правилах и вашей инвестиционной дисциплине.