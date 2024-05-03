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3 мая 2024, 17:35 Читати українською

Как Apple и Tesla отвлекают внимание инвесторов от своих финансовых проблем

Эта неделя снова стала победной для рынков и дала толчок для нового роста. В первую очередь благодаря успокаивающей позиции ФРС, но и компании не подвели. Как инвесторы реагировали на новости от Маска и как отчитались техногиганты, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Эта неделя снова стала победной для рынков и дала толчок для нового роста.

Маск договорился с Китаем

Тон задал Маск, подтвердив свою репутацию гениального продавца! В минувшие выходные, пока все отдыхали, он сел на самолет и слетал в Поднебесную, чтобы решить несколько рабочих вопросов с китайским премьером. И ему все удалось самым лучшим образом: китайские власти разрешили использовать технологии «автопилота» Tesla, чем спасли акции компании от свободного падения.

Вот что не говорите, а умеет Маск продавать мечты, ведь после новостей о китайских договоренностях все быстро забыли, что компания уже давно не производила новые модели, бюджетный автомобиль существует только в планах, а финансовые показатели не впечатляют. Но ничего не поделаешь — в нынешние времена люди гораздо более охотно платят за мечты и обещания, чем за факты.

Интересно, что получили китайцы, выдав разрешение Маску, кроме того, что усилили конкурента собственного автопрома, который и так производит больше, чем может продать, и помогли удержать акции Tesla от свободного падения? Но это выяснится лишь позже, а в итоге, в понедельник утром цена акций Tesla выросла на 15%, хотя впоследствии инвесторы пришли в себя и цена начала постепенно снижаться. Хоть какая-то справедливость должна же существовать!

Техногиганты превзошли ожидания

Коллеги Маска по «Великолепной семерке» тоже не разочаровали. Amazon поддержал репутацию «великолепной» компании, превысив ожидания и по выручке, и по чистой прибыли. А все благодаря «облачному бизнесу» — Amazon Web Services (AWS). К тому же СЕО компании пообещал, что компания продолжит и дальше активно инвестировать в AWS, чтобы обеспечить счастливое будущее и себе, и акционерам.

С рекламным бизнесом у розничного гиганта тоже все хорошо, а вот прогноз на второй квартал в целом оказался несколько ниже, чем ожидалось. Хотя даже это не помешало акциям компании немного вырасти в цене после объявления результатов.

У Apple дела немного хуже: выручка уменьшается, продажи iPhone тоже — виноваты китайцы, — но результаты компании в целом оказались лучше прогнозов. К тому же растут доходы в сегменте услуг, и самое главное — есть деньги, целых $110 миллиардов, чтобы выкупать обратно свои акции, и это самая большая программа обратного выкупа в корпоративной истории. Несмотря на опасения среди инвесторов, что компания начинает отставать, особенно в разработке АІ, Apple держит удар и акции продолжают расти в цене.

Рост безработицы успокоил инвесторов

Наверное, самой большой приятностью для рынков на этой неделе стала пресс-конференция Пауэлла по окончании очередного заседания ФРС. Как и ожидалось, ставка осталась на том же уровне, что и была, риторика итогового коммюнике не изменилась, хотя Пауэлл предостерег, что «в этом году данные не придают нам уверенности — инфляция выше ожиданий — скорее всего, потребуется больше времени, чтобы стать уверенным (что двигаемся к 2%)».

Неутешительные новости с «инфляционных фронтов» в последнее время даже спровоцировали разговоры среди инвесторов, что ФРС при определенных условиях может не только не снизить, но даже повысить ставку, но в своем выступлении Пауэлл заверил рынки, что о повышении пока речь не идет. Лучшего подарка нечего было и желать!

Вишенкой на торте стал отчет о состоянии рынка труда, неожиданно продемонстрировавший определенное охлаждение: количество созданных рабочих мест в апреле составило 175 тыс., при ожидаемых 240 тыс. Уровень безработицы вырос до 3,9%, что выше прогноза в 3,8%.

Темпы роста зарплат замедлились до 0,2% в месяц, при том, что предполагали 0,3%. Следовательно, вопрос возможного повышения ставки, похоже, на время закрыт, и можно вновь прогнозировать ее уменьшение. А что ни говорите, а в течение последнего года танцы инвесторов вокруг ставки — это именно то, что двигает рынки, и, скорее всего, продолжит двигать до конца года.

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Ну что ж, в целом хорошая неделя: макроэкономические данные положительные, корпоративные результаты по крайней мере не разочаровали, семерка по-прежнему «Великолепная», а оптимизм побеждает!

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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