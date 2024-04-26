Meta отчитывается лучше, чем Tesla: почему ее акции падают, а компания Маска растет

Рынок успел расстроиться, услышав о том, что ВВП США в первом квартале оказался гораздо хуже, чем ожидалось, что может стать огромной проблемой. Услышав о проблемах с экономикой, рынки покраснели, но к концу дня почти исправили ситуацию, видимо, решив дождаться PCE в пятницу и разбираться со всем вместе. Какие компании отчитывались и какие события интересовали инвесторов, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Очень интересная неделя, которая стала едва ли не идеальной иллюстрацией того, что ценят инвесторы, и насколько их эмоции и психологическое состояние влияют на рынок. И если первая половина недели прошла под знаком корпоративных новостей, то в конце — на авансцену вышли макроэкономические факторы.

Цукербергу до Маска еще далеко

Первой среди технологических гигантов, которые на этой неделе отчитывались о достижениях первого квартала, стала Tesla.

Пионер мира электрических автомобилей «промахнулась» мимо ожиданий и по выручке, которая снизилась, по сравнению с прошлым годом, и по чистой прибыли, которая за год уменьшилась в два раза, и по валовой доходности, которая тоже существенно уменьшилась.

Выглядит все довольно грустно: результаты плохие, новых моделей нет, конкуренты наступают со всех сторон.

Но есть Маск и его паства, которая готова верить каждому слову вождя. Стоило ему наобещать, что компания ускорит выпуск новых, более дешевых моделей, и доведет до победного конца историю с robotaxi, как акции взлетели на 12%. Классическая иллюстрация того, как рынок покупает ожидания, даже если они ничем не подкреплены.

Следующей стала Мета, результаты которой оказались просто замечательными: и прибыль, и выручка за год существенно выросли, да еще превысили прогнозы.

Но когда дело дошло до прогнозов на второй квартал, то почему-то вспомнилось, как Цукерберг и Маск собирались сразиться в «клетке» по правилам ММА, чтобы выяснить, кто сильнее.

Возможно, на ринге Цукерберг и победил бы, он выглядит более спортивно, но вот ввиду раздачи обещаний, до Маска ему еще очень и очень далеко.

Прогнозируя результаты следующего квартала, основатель Мета просто сказал правду о том, что выручка может быть несколько ниже, чем ожидалось ранее, а расходы на разработку АІ вырастут: «инвестиционный бюджет придется значительно увеличить, прежде чем получим значительный доход от некоторых из новых продуктов».

После такой прямоты акции Мета провалилась на 15%. «И кому такая правда нужна?!» — мог бы с усмешкой спросить Маск, комментируя провал своего соперника.

Google и Microsoft устраивают праздник

Настоящим чудом «Великолепной семерки» стал Alphabet, превысив ожидания и по выручке, и по прибыли, и объявив о решении выплатить первые в истории компании дивиденды.

Более того, руководители корпорации заверили, что у Google «хорошие перспективы для того, чтобы возглавить переход к технологическому миру, ориентированному на искусственный интеллект, и она готова к инвестициям, которые будут способствовать разработке новых моделей».

Ну, а вишенкой на торте стало объявление о дополнительных $70 миллиардах, ассигнованных компанией на обратный выкуп акций. Ну скажите, чего еще желать инвестору?

На фоне коллег, Microsoft выглядел несколько скромнее, но «облачный» бизнес компании поспособствовал тому, что фактические результаты, выручка и прибыль, оказались лучше прогнозов.

Также компания впервые обнародовала процентные взносы искусственного интеллекта в достижение «облачного» Azure: в прошлом квартале АІ обеспечил 7 процентных пунктов роста выручки «облачного» бизнеса.

В предыдущих кварталах это было, соответственно, шесть процентных пунктов и один. По мнению руководителей Microsoft, ее продукты Сopilot и Copilot stack формируют «новую эру трансформации искусственного интеллекта». Viva AI!

Чем закончилась неделя

В пятницу Бюро экономического анализа США объявило значение РСЕ (Индекс потребительских расходов), которым ФРС измеряет инфляцию.

В марте PCE Index вырос на 0,3% — так же, как и в феврале, и полностью согласно прогнозу. В годовом измерении результат оказался несколько выше ожиданий и выше, чем в предыдущем месяце. С базовым показателем история почти такая же, и подтверждает опасения инвесторов, что, несмотря на действия ФРС, инфляция уже многие месяцы никак не хочет снижаться до целевого показателя.

Похоже, что, несмотря на прекрасные корпоративные результаты почти всей «Великолепной семерки», которая продолжает толкать рынки вверх, есть проблема. И проблема заключается в сокращении ВВП при еще достаточно высокой инфляции.

И что в такой ситуации делать ФРС? Снижать ставки? Можно получить возврат инфляции к более высоким уровням, что точно станет миникатастрофой.

Не снижать или повышать? В этом случае экономический кризис превращается в абсолютно реальную перспективу, а «мягкая посадка» — в недостижимую мечту.

И все это перед выборами Президента США! Все мы, конечно, понимаем, что ФРС — это независимый институт, но согласитесь, что подобные подарки для Белого дома — это уже слишком.

Что делать в такой ситуации? Похоже, что разные сегменты рынка ответили на этот вопрос по-разному. Казино, в которое постепенно превращается рынок акций, летит вперед, без ограничений, «умные деньги», которые доминируют на рынке облигаций, демонстрируют осторожность и понемногу продают.