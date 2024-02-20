520 млрд грн «откупных» за бронь: сможет ли государство собрать этот максимум

Где взять деньги на то, чтобы выстоять в противостоянии с рф, и как сохранить баланс в реформировании, рассказал глава Комитета BP по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. «Минфин» выбрал ключевые моменты.

Украина уже не первый месяц печатает гривну, и я не вижу в этом, честно, никакой трагедии. У экономики нет дел со справедливостью, она сама по себе несправедлива по умолчанию. Нам нужно взять под контроль собственные финансы.

О европейских деньгах и банках

50 млрд евро на невоенные расходы в 2024—2027 годах можно получить при некоторых условиях.

Наш комитет, в частности, работал над реформами в виде законопроектов или актов законодательства, которые мы закладывали в обмен на эти деньги, то есть у нас есть понимание, что там. Это, например, корпоративное управление, реформа наблюдательных советов.

Это такие предприятия, как Укрзализныця, Нафтогаз, Укргидроэнерго — стратегические крупные компании, которые обеспечивают структурное функционирование тех или иных отраслей, целых секторов. Наши внешние партнеры хотят видеть там прозрачность и управляемость, предсказуемость работы.

Проблема в другом: сумма разделена на три части. Вопрос в том, через что будут выдавать эти деньги. Будут ли это европейские банки, или независимые, или международные финансовые институты, как ЕБРР. Или все-таки через украинские коммерческие банки. Это важно, потому что от этого зависит, как украинский бизнес сможет претендовать на эти деньги.

Лучше, конечно, чтобы это шло через нашу банковскую систему, чтобы коммерческие государственные банки могли вести диалог с бизнесом. Потому что очень незначительная часть украинского бизнеса способна удовлетворить критерии и требования ЕБРР, например, очень незначительная часть.

Детенизация и МВФ

В условиях войны сохранять тот же уровень жизни — это иллюзия, так нельзя. Вести войну ресурсами, объемы которых ты не понимаешь, — это партизанщина. Должна быть хоть какая-то прогнозируемость, и это нормально.

Понемногу идет детенизация, причем часто даже не принудительная. Мы, как общество, сейчас в определенной точке, когда все понимают, что может остановиться помощь или значительно сократиться, и рассчитывать исключительно на собственные налоги или деньги, которые под матрасом.

По-моему, честно скажу, в 2022 году, кроме Вооруженных сил Украины, нас спасла тень. То, что было в тени, помогло нам выжить. Эти деньги будут понемногу легализоваться.

Мне кажется, что мы просто уже встали на определенный неотвратимый путь к этому, потому что евроинтеграция, в принципе, не предполагает сохранения тени. Но мы оттягиваем это во времени справедливо, по моему мнению. Потому что эта вся история с закручиванием гаек ФОПам, ликвидация их — это же эхо Международного валютного фонда.

Международный валютный фонд, на мой взгляд, к сожалению, не понимает контекста. Они принимают модели, которые всегда работают на бумаге, чтобы увеличить бюджет. Надо увеличить налоговую базу. Как увеличить налоговую базу? Убрать тех, кто получает льготы, и повысить тем, кто их не получает. Но ведь, кроме теории, есть еще реальность.

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О социальной системе и рынке труда

Социальная система — это советское наследие. Оно запечатлелось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина — это социальное государство, и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами, — что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан.

Я не большой поклонник перевода всего на частные процессы, например, обучения. Я считаю, какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их, я с вами соглашаюсь, наверное, должен быть сокращен.

И мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы, наверняка, будем пересматривать это. То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, которая учитывает новые реалии, а не реалии 80−90-х годов.

Что касается кадров — это катастрофа, у нас дефицит рабочей силы по определенным специальностям на производстве бешеный, такого не было никогда. Это естественно, очень много людей уехали, очень многие ушли на фронт, находятся в больницах на реабилитации, и не успевает программа переквалификации. И даже сейчас, когда мы говорим о том, что ветераны могут трудоустраиваться, заполнять эти вакансии, все равно будет определенный временной лаг, создающий объем безработицы.

На самом деле, работы хватает, дефицит кадров очень большой, сидеть просто на социальной выплате для безработных, мне кажется, это неответственно. Я не могу представить условия, при которых теперь ты можешь позволить себе не работать. У нас еще абсолютно бессмысленные советские нормы — вот как раз коллега в комитете Ярослав Юрчишин зарегистрировал проект закона об отмене разрешения на работу во время трудоустройства иностранцев.

О мобилизации и «броневых»

Суть состоит в том, чтобы любое предприятие или физическое лицо-предприниматель могло подать на бронирование сотрудника, заплатив за него ежемесячно фиксированную сумму в виде минимальной заработной платы военнослужащего. На сегодняшний день это около 20 тысяч гривен. Это добровольный дополнительный военный сбор. Это право выбрать, кого именно ты можешь бронировать.

Справедливо то, что здесь нет привязки к зарплате. Любой рабочий, независимо от получаемой им суммы, имеет право претендовать на эту бронь. Теперь военные забирают тех людей, которых они просто могут найти по списку. И очень часто это приводит к тому, что предприятия просто останавливаются и прекращают работу, или долго стагнируют, ища какую-то замену. Мы предлагаем государству выйти из этого процесса и давать самим коллективам определяться, кто будет забронирован.

Здесь есть несколько проблем, которые мы пытаемся решить:

1. Вопросы зависимости от внешнего финансирования. Модель увеличения военного взноса, военного сбора добровольно за конкретного работника позволяет, по факту, не учитывать внешний фактор. Кто будет Президентом США, какое настроение будет у Орбана — мы благодаря собственному украинскому бизнесу начнем аккумулировать дополнительные финансовые ресурсы для обеспечения войск.

2. Ты не платишь непонятно куда. Потому что эти деньги идут исключительно на военный сбор, имеют целевое назначение.

3. Все равно Вооруженные силы обеспечиваются исключительно из украинских налогов. У нас из всех наших партнерских денег ни копейки на войско не идет. Останавливается бизнес — останавливается, к сожалению, выплата. Останавливается выплата — военные остаются без зарплаты. Поэтому нужно найти некую точку равновесия, которая продолжит мобилизационные процессы.

Есть расчеты, есть некая математическая модель, позволяющая понять, какое количество денег может принести этот инструмент в государство. По нашим расчетам, если средняя цифра составляет 20 тыс. грн за стратегического работника, это может принести от 203 млрд грн в бюджет до 520 млрд грн. Это плюс/минус 700 тыс. — 1,5 млн человек.

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