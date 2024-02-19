4,6 трлн вне банков, более 700 млрд свободных средств банков: как заставить их работать

Что было не так с управлением деньгами в прошлом году и что нужно сделать, чтобы это исправить в 2024 году, рассказал Виталий Ломакович, советник министра финансов и основатель Growford Institute. «Минфин» выбрал главное.

4,6 трлн грн вне банков, более 700 млрд грн свободных ликвидных средств банков и 0,9 трлн грн долга правительства по ОВГЗ. Пока потенциал внутренних заимствований в Украине для покрытия первоочередных потребностей воюющего государства не используется в полной мере.

Да и монетарно-фискальные деформации ухудшают экономическую устойчивость и обороноспособность страны во время войны. Только из-за сохранения завышенного уровня процентных ставок и субсидирования банков в прошлом году государство потеряло 148 млрд грн. Что входит в эти потери и почему?

Откуда потери на депозитных сертификатах

За 2023 год банки получили 95 млрд грн процентов по этим сертификатам со сметы НБУ, а за 2022 год — 41 млрд грн.

Во время войны банки получили гигантский структурный профицит ликвидности, связанный с фискальным дефицитом, финансируемым, в основном, с помощью международных партнеров. Текущий объем ликвидности банков составляет 0,9 трлн грн, из которых 61% банки держат в депозитных сертификатах НБУ, а 39% — в обязательных резервах НБУ.

Необходимость выплат по депозитным сертификатам (вознаграждения банкам за удержание излишней ликвидности на счетах в НБУ) представители монетарных властей объясняют технологией проведения монетарной политики, в центре которой находится желаемый темп инфляции.

Важным аспектом этой ситуации является то, что процентные выплаты НБУ по депсертификатам являются недополученными доходами государственного бюджета. Эти огромные суммы, по сути, перераспределяются из бюджета в пользу банков.

В 2023 году НБУ перечислил в бюджет 71,8 млрд грн своей прибыли, сформировавшейся по результатам деятельности 2022 года. Однако, в текущем году бюджет должен получить от НБУ всего 17,7 млрд грн его прибыли по итогам работы 2023 года.

Когда центральный банк выплачивает проценты коммерческим банкам, он передает коммерческим банкам часть своей прибыли. Очевидно, что центральные банки получают доходы (сеньораж) в результате владения государственной монополией на создание денег.

А практика выплаты процентов банкам со сметы центрального банка значит не что иное, как передачу монопольной прибыли от создания средств частным учреждениям.

Эта монопольная прибыль должна была бы возвращаться правительству, а не поступать в частные банки, которые ничего не сделали для зарабатывания соответствующих средств. По факту, начисление процентов на свободную ликвидность банков становится формой субсидирования банков за счет государства.

Читайте также: Бизнес понес все деньги в банк: где хранят и сколько зарабатывают на депозитах компании

Наши ОВГЗ слишком дорогие

После затухания инфляционных процессов в 2023 году реальная ставка по ОВГЗ росла. Если в I квартале 2023 года реальная ставка была отрицательной, то уже с апреля она стала положительной, в августе 2023 года превысила 10%, а в декабре составила 12,1% годовых. Это аномальное высокое значение, у которого нет рациональных экономических аргументов.

С точки зрения бюджета, средняя номинальная ставка обслуживания внутреннего долга составила 9,9% в 2021 году, 15% — в 2022 году, и 13,4% — в 2023 году. Однако, годовые темпы инфляции в 2023 году были в пять раз меньше, чем в 2022 году, в довоенном 2021 году они составляли 10%.

Аномальная доходность гривневых ОВГЗ значительно обременяла бюджет воюющей страны. Из-за этого расходы по обслуживанию внутреннего долга выросли до 3,5% ВВП. В 2021 году они составляли 1,9%, а в 2022 — 3,2%.

Согласно нашим расчетам, если бы средняя номинальная ставка обслуживания внутреннего долга в 2023 году была равна 9,9% годовых (как в 2021), правительство сэкономило бы 52,6 млрд грн бюджетных средств на выплате процентов по внутреннему долгу.

Почему внутренних заимствований на многое не хватает

Другой проблемой являются незначительные объемы рынка ОВГЗ, по сравнению с потребностями в финансировании обороны и базовых функций жизнедеятельности государства.

За 2023 год чистые заимствования правительства на рынке ОВГЗ составили лишь 184 млрд грн по займам во всех валютах. Это 3,5% расходов сектора общего государственного управления. При этом некоторые исследователи указывают на то, что, например, в США доля внутренних займов составляла от 40% до 75% в финансовых ресурсах правительства во время крупных вооруженных конфликтов XX в. и начале XXI в.

Причина, среди прочего, — предоставление банкам возможности покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ.

Прирост суммы ОВГЗ на балансах банков за 2023 год составил 170,2 млрд грн. В то же время, среднедневные остатки мобилизованных у банков средств через депозитные сертификаты во ІІ полугодии 2023 года составили около 500 млрд грн.

Сертификаты от НБУ уже длительное время являются конкурентом краткосрочных ОВГЗ Правительства. Причем в декабре 2023 года 3-месячные депозитные сертификаты НБУ давали банкам 19% и 20% годовой доходности, а ОВГЗ Правительства сроком до 1 года — лишь 16,8%.

Ограниченная глубина рынка ОВГЗ не позволяет государству рассчитывать на внутренние займы, как мощный канал привлечения ресурсов на покрытие насущных потребностей Вооруженных сил Украины и расширение военного производства.

Читайте также: Как купить валютные ОВГЗ: продавцы, комиссии, доходность

Сколько теряем на высокой учетной ставке

По уровню реальной ключевой ставки Украина является рекордсменом среди разных групп стран.

Учетная ставка в 2023 году снижалась в номинальном измерении, однако, в реальном измерении (при учете инфляции ex post) она увеличилась до 9,9% годовых к концу года.

В 2022 году НБУ планировал иметь уровень реальной на конец 2023 года на уровне около 5% годовых. По факту, данный уровень был превышен в два раза, что означало соответствующее ужесточение монетарной политики. Такая политика генерировала дополнительные рестрикционные шоки для экономики, которая и так пострадала от военных действий.

При прогнозе темпов инфляции на 2024 год в 8,6% реальная учетная ставка по инфляции ex ante сейчас составляет 6,4% годовых, а ставка по срочным депозитным сертификатам — 10,4% годовых.

Что делать дальше

1. Привлечь в бюджет максимально все доходы, включая полную прибыль НБУ, то есть с исключением выплаты процентов банкам по их остаточной ликвидности.

2. Активизировать рынок с отменой конкурирующих срочных депозитных сертификатов центрального банка и стимулированием разных категорий инвесторов в ОВГЗ.

3. Рационализировать расходы бюджета на обслуживание долга через пересмотр процентных ставок по ОВГЗ и выпуск облигаций с доходностью, привязанной к темпам инфляции.

4. Активно использовать нормативы обязательного резервирования пассивов банков для достижения установленных монетарных целей.