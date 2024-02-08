Новый закон о мобилизации уже проходит через парламент: где взять деньги на призыв

Вчера, 7 февраля, Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Можно не сомневаться, что документ оперативно пройдет парламентские слушания и будут подписан Президентом. Поэтому самое время подсчитать «цену вопроса».

Мы намеренно не будем обсуждать политическую и военную часть этого процесса, так как защита нашей Родины сейчас — безусловный приоритет. И мобилизация — это сейчас необходимый шаг со стороны нашего государства. Поговорим только об экономическом аспекте данной проблемы.

СМИ озвучивают разное число граждан, которое придется призвать в армию (в основном, работоспособных молодых мужчин и, частично, женщин). На пресс-конференции 19 декабря Президент сообщил, что Генштаб предложил мобилизовать 450−500 тыс. человек, что обойдется бюджету в 500 млрд грн.

Минобороны и Минфин совместно с профильными комитетами Верховной Рады провели собственные подсчеты необходимого финансового ресурса. В открытых источниках звучали следующие данные: если в 2024 году мобилизовать от 400 тыс. до 500 тыс. человек, то потребуется 322 млрд гривен дополнительных расходов «только на то, чтобы одеть этих людей, научить их, кормить и выплачивать денежное обеспечение».

Кроме этого, представители Минобороны озвучивали дополнительную потребность в закупке и модернизации военной техники для вновь сформированных или пополняемых новыми мобилизованными воинских частей еще на порядка 400 млрд гривен.

То есть это уже порядка 720 млрд гривен в 2024 году, что составляет около 22,5% всех расходов бюджета, или 41% наших расходов на оборону, по данным открытых источников.

Нужно также учесть, что на военные затраты Украина может направлять только собственный ресурс и целевую военную помощь наших западных партнеров. Основная же часть международной помощи (правительство рассчитывает получить в этом году не менее $37 млрд), которая поступает в бюджет, может идти только на социалку и другие «мирные» статьи расходов бюджета.

Поэтому, когда мобилизационный закон будет принят с целью привлечь в армию еще до 500 тыс. человек, то доходную часть бюджета необходимо будет увеличить, как минимум, на 40%. Причем в ближайшие несколько месяцев.

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Как профинансировать

Есть несколько вариантов увеличения доходов бюджета для финансирования дополнительной мобилизации.

Новое перераспределение налогов из местных в государственный бюджет. Но доходы региональных бюджетов уже и без того основательно порезали. В этом году ресурс от НДФЛ с военных (96,3 млрд грн) будет направлен в спецфонд госбюджета для финансирования военных расходов.

Увеличение объема размещения ОВГЗ. По состоянию на 6 февраля размещено облигаций на сумму около 1,6 трлн гривен. Из которых: в портфеле НБУ и банков (в основном, государственных) находится бумаг на сумму порядка 1,348 млрд гривен, юрлица приобрели облигаций на 147,2 млрд гривен, население — на 58,6 млрд гривен, иностранцы — на 43,8 млрд гривен. Территориальные общины разместили в ОВГЗ 2,1 млрд гривен своих средств.

ОВГЗ в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Надо быть реалистами: если не запускать «печатный станок» НБУ через схему выкупа Нацбанком облигаций напрямую у Минфина, государство может усилить заинтересованность в покупке облигаций только у двух категорий покупателей.

Первая — банки. У них есть условная переликвидность в пределах 400 млрд гривен, размещенных в депсертификаты НБУ. Вторая — население: у людей на текущих счетах и коротких вкладах размещено не менее 700 млрд гривен потенциального ресурса, который может быть направлен на покупку гособлигаций.

Повышение налогов. Скорее всего, без такого шага в условиях войны нам не обойтись. Но это очень спорный инструмент, так как перегнув палку в части нагрузки на бизнес, государство получит значительный рост цен, чреватый дальнейшим обнищанием населения. В такой ситуации придется, как минимум, пересматривать пенсии почти 10 млн пенсионеров. А это, снова таки, дополнительные траты казны.

При этом далеко не факт, что поступления в казну вырастут пропорционально существенному повышению налогов. И в более спокойное время, до войны, в тени производилось порядка 30% ВВП. Так что дополнительное давление просто увеличит размер «тени».

Тут, наоборот, государству стоит задуматься, как вывести «из тени» бизнес многих подпольных миллионеров, чтобы за счет валового объема налогов увеличить от них общий объем поступлений в госказну. Не забываем, что в 2024 году дважды будет повышена минимальная зарплата, а также, что бы там не говорили чиновники, — повышается и стоимость коммуналки (от электричества до воды).

Все это косвенно поднимает отчисления в бюджет, хотя и приводит к росту цен в Украине, и еще не раз отразится на показателе инфляции в этом году. Соберут также повышенную «дань» с банков, и пристально «следят» за игорным бизнесом. Скорее всего, повысят и некоторые налоги и сборы по импорту, алкоголю и табачным изделиям.

Усиление борьбы с расхищением средств бюджета и коррупцией «на войне» (очень больной вопрос для украинского общества). Тем самым поднять экономическую эффективность использования бюджетных средств. Тут правительство проводит работу и периодические «показательные порки» отдельных чиновников, чего явно недостаточно.

Покрытие части военных затрат Украины за счет «замороженных» российских активов и доходов по ним, но пока этот процесс из-за юридических нюансов идет очень медленно.

Вероятнее всего, затраты бюджета 2024 года на дополнительную мобилизацию будут покрывать за счет всех вышеперечисленных вариантов увеличения бюджетных доходов и сокращения его непродуктивных расходов. В том числе, в какой-то момент и за счет эмиссии, чего, к чести Нацбанка, пока в 2023 — начале 2024 года удалось избежать.

Все будет зависеть от успешности размещения Минфином облигаций среди населения и налоговой дисциплины бизнеса. Ведь все же проще гражданам и бизнесу часть своих средств разместить в облигации и получать по ним доход, чем при другом сценарии получить «эмиссионный налог» на всех и вся, что только добавит социальных проблем.

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Какие еще есть нюансы

Кроме того, стоит учитывать еще один аспект мобилизации — ее влияние на ВВП Украины и экономику нашей страны в будущем. Как подсчитали эксперты Киевской школы экономики (KSE), вынужденная эмиграция украинцев за границу из-за войны уже привела к сокращению населения, проживающего в Украине, до 31,2 млн человек. Уезжали, в основном, экономически активные женщины. А также дети, и частично — старики.

В итоге, в настоящее время из этих 31,2 млн человек, оставшихся в Украине, порядка 10 млн — это пенсионеры. Численность реальной рабочей силы в 2023 году оценивается в 12,5 млн человек, из которых часть трудоспособных мужчин и женщин уже призваны в ЗСУ.

«Мобилизированные в ВСУ — до 700 тысяч человек, пограничники — до 60 тысяч, Нацгвардия — до 90 тысяч, Национальная полиция — до 100 тысяч. То есть у нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», — отмечал экс-министр обороны Алексей Резников еще в октябре 2023 года.

То есть в 2023 году численность реальной рабочей силы (без учета вышеперечисленных категорий) составила порядка 11,5 млн человек.

В 2022 году ВВП Украины составил 5,191 трлн гривен, или в эквиваленте $160,5 млрд.

По информации заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, «по итогам 2023 года ВВП Украины с высокой вероятностью пересек уровень 5%, по сравнению с 2022 годом». Если эти подсчеты будут подтверждены официальной статистикой, то в абсолютных цифрах ВВП Украины в 2023 году составит порядка 5,451 трлн гривен, или 474 тыс. гривен на 1 работающего (и то не факт, что все эти 11,5 млн человек работают легально или нелегально с учетом безработицы).

Тогда при новой мобилизации еще в 500 тыс. человек в 2024 году число реальной рабочей силы сократится до 1 млн человек (правда, без учета работающих пенсионеров), а, скорее всего, еще больше. При этом, если тенденции 2023 года сохранятся, то эти 500 тыс. человек «не сгенерируют» порядка 237 млрд гривен в ВВП Украины в 2024 году.

Понятно, что такой расчет достаточно условный, так как есть принципиальные погрешности. Например, с какого периода людей призовут в армию в 2024 году и сколько времени они до этого еще проработают, состав этих призывников тоже будет неоднороден в части формирования ими взноса в общий ВВП страны (безработный или высококвалифицированный инженер, рабочий, IT-шник и т. д. ). Но общую тенденцию с отдельными оговорками эти цифры все же отражают.

Таким образом, сейчас правительству нужно иметь четкую программу действий и реальных шагов, чтобы должным образом поддерживать и экономический фронт. И тут, к сожалению, наши чиновники не блещут инициативами, которые быстро и эффективно могли бы решать эту проблему. А вопрос эффективного использования ресурсов бюджета на армию и оборону остается одним из главных.