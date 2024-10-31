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31 октября 2024, 8:50 Читати українською

Новая «автогражданка»: что изменится для автовладельцев и страховщиков с 1 января 2025 года

Новый закон об «автогражданке» будет введен в действие через несколько месяцев, с января 2025 года. Подорожает ли полис, что он будет покрывать, и что обяжут делать страховщиков и посредников НВ рассказал директор департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук. «Минфин» выбрал главное.

Новий закон про автоцивілку буде введено в дію за кілька місяців, із січня 2025 року.

Новый закон об «автогражданке», разработанный с участием Национального банка, начнет действовать с начала 2025 года. Он должен превратить «автогражданку» в эффективный инструмент для защиты от рисков ДТП и еще на несколько шагов приблизить нашу страну к европейским стандартам жизни.

Национальный банк как регулятор страхового рынка уже завершает разработку нормативно-правовых актов, направленных на исполнение нового закона, и обнародует их для обсуждения в ближайшее время.

Автогражданка перейдет в электронный формат

Полулегальная торговля полисами по ценам ниже рыночных много лет искажала конкуренцию на рынке. Она способствовала выживанию недобросовестных компаний, не выполнявших своих обязательств перед клиентами. В конечном итоге, стала одной из причин отношения к полису «автогражданки» как к формальной бумажке, которую необходимо купить для проформы, без каких-либо гарантий по выплатам. В то же время, добросовестные игроки страхового рынка теряли доходы и долю рынка, а из-за фактов невыполнения обязательств — еще и доверие потребителей.

Новый закон будет способствовать прекращению такой практики. Через год после введения в действие нового закона все договоры «автогражданки» будут подлежать заключению исключительно в электронной форме с обязательным внесением в электронную централизованную базу данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины. Это окончательно оставит в прошлом практику заключения бумажных договоров в «фургончиках» и многочисленные случаи мошенничества.

Полис подорожает, кто получит скидку в 50%

Автовладельцы сразу обратили внимание, что новый закон дает определенную свободу страховщикам по вопросу определения стоимости полиса и выражают обеспокоенность по поводу повышения стоимости «автогражданки». Это действительно так.

Кроме того, повышение стоимости полиса будет учитывать историю при управлении автомобилем и касается прежде всего клиентов, которые были виновниками ДТП. Следовательно, станет дополнительным стимулом ответственного поведения на дорогах. В то же время, для льготных категорий сохраняется возможность оформления полиса за 50% стоимости.

Вместе с тем, потенциальное подорожание вполне оправдано, ведь полезные изменения будут касаться каждого из этапов жизни «автогражданки»: от покупки полиса до урегулирования убытков в результате ДТП и осуществления выплаты.

Что будет покрывать полис и увеличатся ли компенсации

Довольно часто страховые выплаты не покрывают ущерб пострадавшим в результате ДТП, а процесс восстановления длительный и сложный. На решение такой проблемы направлен ряд положений нового закона, в частности:

  • об отмене коэффициента износа и введении принципа, что страховое возмещение должно обеспечить приведение автомобиля в состояние, в котором он находился до ДТП;
  • об осуществлении основной выплаты на СТО, которая будет производить ремонт автомобиля, и получение потерпевшим лицом уже отремонтированного автомобиля;
  • о праве потерпевшего лица выбрать СТО из трех предложенных страховщиком либо предложить свое СТО, либо получить страховую выплату на свой счет;
  • об отмене ограничения максимальной суммы страхового возмещения по европротоколу.

Кроме того, закон предусматривает постепенное повышение максимальных размеров страхового возмещения:

с января 2025 года:

  • за ущерб жизни и здоровью — с 320 тыс. грн до 500 тыс. грн;
  • за ущерб имуществу — со 160 тыс. грн. до 250 тыс. грн.;

с января 2026 года, но после окончания военного положения:

  • за ущерб жизни и здоровью — до 1 млн грн;
  • за ущерб имуществу — до 2 млн грн;

в течение четырех лет с момента вступления Украины в Европейский Союз:

  • за ущерб жизни и здоровью — до эквивалента от 1,3 млн евро на одно пострадавшее физическое лицо и от 6,45 млн евро на один страховой случай;
  • за ущерб имуществу — в эквиваленте от 1,3 млн евро на один страховой случай.

В случае аннулирования лицензии страховщику, выплаты за него будет осуществлять МТСБУ, не дожидаясь завершения судебного дела о банкротстве и окончательной ликвидации.

Страховщиков обяжут соблюдать сроки

Новый закон вводит прямое урегулирование ущерба автомобилю в результате ДТП или возможность потерпевшего обратиться за страховой выплатой к своему страховщику, у которого приобретен полис.

Страховщик обязан принять заявление о страховой выплате вместе с письменным уведомлением потерпевшего о том, что соответствующее заявление не подавалось страховщику виновника ДТП, рассмотреть и осуществить страховую выплату, если нет установленных законом оснований для отказа.

Среди таких оснований — установление факта вины заявителя в ДТП, по которому должна производиться выплата, превышение установленного в законе размера страховой суммы (в таком случае выплата будет производиться в пределах страховой суммы) или ущерб вследствие иных обстоятельств, кроме ДТП.

Предельный срок для принятия решения о страховой выплате в новом законе ограничен сроком в 60 дней с возможностью его продления в случае необходимости проведения дополнительных мероприятий по определению причин, обстоятельств и последствий ДТП, но не более чем до 90 дней. В случае нарушения таких сроков страховщик по новому закону будет платить пеню за каждый день просрочки выплаты.

Страховщик, осуществивший прямое урегулирование, имеет право обратного требования к страховщику виновника ДТП, а страховщик виновника обязан компенсировать заявленный размер требования в течение пяти рабочих дней со дня его получения.

Особенности взаимодействия страховщиков при прямом урегулировании будет определять МТСБУ в соответствующем положении, которое будет устанавливать порядок расчетов, определение размера компенсации, функционирование компенсационного фонда, разрешение споров и т. п.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В НБУ рассказали о новых правилах автогражданки и других изменениях на страховом рынке

Как будут регистрировать и проверять посредников

С января 2025 страховые посредники (брокеры, агенты и субагенты) будут подлежать обязательной авторизации со стороны Национального банка и регистрации в публичном Реестре страховых посредников.

Документы для регистрации в Национальный банк будет представлять страховая компания, интересы которой будет представлять посредник, после проверки информации о его соответствии требованиям законодательства, среди которых полная гражданская дееспособность, подтверждение необходимого уровня знаний и безупречная деловая репутация.

Перечень авторизованных страховых посредников будет обнародован на страницах официального интернет-представительства Национального банка, как и перечень утративших безупречную деловую репутацию или исключенных из Реестра страховых посредников из-за нарушений законодательства.

Среди других требований, способствующих приближению страхового рынка к цивилизованным европейским практикам, — требования о предоставлении до заключения страхового договора безвозмездной индивидуальной консультации по условиям страховых продуктов и обеспечению клиента доступной и исчерпывающей информацией о страховом продукте, страховщике и страховом посреднике.

Национальный банк будет проверять выполнение новых требований во время безвыездного надзора и инспекционных проверок, которые теперь могут осуществляться не только у страховщиков, но и у страховых посредников, и в случае выявления нарушений будет применять адекватные меры воздействия.

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