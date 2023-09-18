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18 сентября 2023, 7:30 Читати українською

Курс доллара и евро: как на нем отразятся последние решения НБУ

На прошлой неделе НБУ снизил учетную ставку с 22% до 20% годовых. Сопутствовало этому снижению и уменьшение ставок по депозитным сертификатам Нацбанка и по сертификатам «овернайт». Как эти решения отразятся на политике банков, курсе, и что они означают для клиентов финучреждений — в новом обзоре «Минфина».

Снижение на прошлой неделе учетной ставки НБУ с 22% до 20% годовых с соответствующим уменьшением ставок по депозитным сертификатам Нацбанка на 3 месяца до 20% годовых и по сертификатам «овернайт» с 18% до 16% годовых приведет к пересмотру банками своей кредитно-депозитной политики.

Как отреагируют банки

Ставки по депозитным сертификатам на 3 месяца Нацбанк снизил до 20% годовых, а по сертификатам «овернайт» — с 18% до 16% годовых. Это приведет к пересмотру банками своей кредитно-депозитной политики.

И если снижать ставки по коммерческим кредитам банки особо торопиться не будут, то по депозитам юрлиц и вкладам физлиц снижение доходности по новым продуктам произойдет почти моментально. Слишком уж существенными для всех финучреждений сейчас являются «потери» от подобных задержек.

По моему прогнозу, госбанки, «дочки» иностранцев и крупные отечественные финучреждения с украинским капиталом снизят ставки по привлечению гривневых ресурсов на те же 2%-1,5% годовых, в зависимости от сроков потенциального размещения средств.

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А вот «малышам» и «середнячкам» так сыграть не получится. Чтобы не потерять клиентов, они будут вынуждены сократить свою конечную маржу при размещении ресурсов в депсертификаты Нацбанка, и остановиться на максимальном снижении ставок привлечения на 0,5−1,25% годовых, в зависимости от срока размещения ресурсов.

Кроме этого, НБУ скорректирует с 18 сентября параметры операционного дизайна монетарной политики. В частности, до 35%, с текущих 70%, снизится доля остатков срочных депозитов физических лиц, которая учитывается при расчете лимита вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты.

Это уменьшит стимулы банков в части конкуренции за вкладчиков и сократит их интерес к наращиванию портфелей срочных депозитов. А значит, спровоцирует их продолжать и в дальнейшем снижать ставки по вкладам.

Что это означает для вкладчиков

«Веселее» всего станет гражданам-вкладчикам банков, которые на первом этапе частично будут пополнять еще работающие по «старым» ставкам ранее открытые вклады. Но их количество станет быстро сокращаться. Ведь, в основном, банки давали максимальные ставки на срок именно 3 месяца (для размещения потом этих привлеченных средств в депсертификаты на аналогичный период). И логично, что граждане, соответственно, и размещались именно на такой период. А значит, сроки таких вкладов скоро подойдут к концу.

В итоге, снижение банками ставок привлечения по депозитам подтолкнет часть менее доверяющих гривне клиентов-физлиц к выходу на валютный рынок. На наличный — через обменники банков и финкомпаний, или на безналичный — через покупки валюты на карты, или через трехмесячные валютные депозиты с возможностью купить доллар или евро по курсам, близким к официальному.

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Это увеличит давление на гривну в ближайшее время, но не будет трагедией для нацвалюты. Во-первых, ЗВР позволяют Нацбанку сейчас легко закрывать нехватку валюты на межбанке по 36,9343 гривны за доллар. Поэтому банки без проблем необходимую им валюту будут покупать у НБУ себе на валютную позицию. А во-вторых, очень эффективными оказались механизмы покупки валюты по курсу банков на карту (до 50 тысяч гривен в эквиваленте) или на валютные 3-месячные депозиты (до 200 тысяч гривен в эквиваленте).

Более того, такие клиенты только дадут заработать банкам больше на торговле валютой, так как, в итоге, они покупают эту валюту в пределах коридора от 36,5686 до 36,9343 гривны за доллар на межбанке, а продают — не ниже 37,44 гривен, и выше.

Какие еще внутренние факторы повлияют на курс

Дополнительное давление на курс в ближайшее время окажут еще два внутренних фактора:

1) Психологический. Чиновники НБУ опять заговорили о скором изменении правил игры на валютном рынке в части возврата к политике более-менее «плавающего курса». И это провоцирует девальвационные ожидания бизнеса и граждан;

2) Финансово-бюджетный и военный. Кабмин 12 сентября принял решение об увеличении расходной части бюджета на нужды армии до конца 2023 года еще на 328,5 млрд грн.

И теперь принципиальным для валютного рынка и ситуации на нем является то, за счет каких источников будут покрыты эти расходы. Пока чиновники видят себе это приблизительно так:

  • сокращение расходов общего фонда госбюджета на 11,4 млрд грн, в том числе за счет экономии средств по объему платежей по обслуживанию государственного долга на 10,7 млрд грн;
  • рост доходов на 26,1 млрд грн за счет увеличения поступлений в рамках программ бюджетной поддержки ЕС;
  • увеличение объема государственных заимствований на 298,8 млрд грн. Из которых почти 208 млрд грн в эквиваленте — это поддержка США. А остальное — запланировано дополнительное внутреннее заимствование на более чем 91 млрд грн.

И если статьи «экономия средств» и «поступления от международных партнеров» особой угрозы для гривны не несут, а частично даже ее и страхуют, то «дополнительное заимствование через выпуск новых ОВГЗ» на 91 млрд грн — это опасная штука для нацвалюты.

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Главное, кто купит эти бумаги на 91 млрд грн. Если банки, население и бизнес — проблем нет. Это не станет существенно давить на курс. А вот если по схеме 2022 года — то есть эти облигации выкупит Нацбанк (в том году это было на 400 млрд грн) — по факту, это эмиссия, которая очень опасна для курса нацвалюты.

Пока чиновники НБУ утверждают, что именно у самого рынка есть потенциал и интерес по покупке этих бумаг. Но что-то может пойти не так. И эта возможность начинает нервировать рынок.

Но пока Минфин достаточно неплохо размещает свои бумаги. На последнем аукционе, 12 сентября, он продал их в эквиваленте на 14,3 млрд грн. С учетом ролловера предыдущих погашений и расширения Нацбанком перечня бенчмарк-ОВГЗ — в принципе, дополнительные 91 млрд грн привлечения рынок и Минфин Украины осилить потенциально могут.

Но, если будут проблемы, Нацбанку и Минфину придется поднимать вопрос частичного покрытия данных военных расходов страны, по факту, эмиссионным путем на ближайшей встрече с МВФ, миссия которого приедет в страну уже в конце сентября — начале октября этого года. Так что пока неопределенность в вопросе источника покрытия военных расходов — фактор, потенциально опасный для гривны на ближайшее время.

Как на курсе отразятся внешние события

Из внешних факторов на этой неделе на поведение нашего валютного рынка, в основном, повлияют решения ФРС США по процентной ставке. Они будут оглашены Федрезервом 20 сентября.

Обстановка в экономике США пока лучше, чем в Европе. Поэтому большинство аналитиков считает, что Федрезерв не станет повышать ставку. А сохранит ее на том же уровне — 5,5% годовых. На это ставят и спекулянты.

Но если что-то пойдет не так, нас ждут очередные серьезные ралли по паре евро/доллар уже в период с 19-го по 21-е сентября. Что будет лихорадить курс евро и в Украине. Напомню, что ЕЦБ для продолжения борьбы с инфляцией был вынужден 14 сентября снова поднять ставку на 0,25% годовых — до 4,75% годовых.

В итоге, за счет внутренних и внешних факторов определенная нервозность на украинском валютном рынке сохранится всю неделю. В такой ситуации у доллара есть реальный шанс продолжить постепенно расти на наличном рынке весь этот период времени.

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Прогноз курса доллара и евро на 18−22 сентября

Межбанк:

Доллар. Безналичный доллар на торгах пока продолжит находиться в пределах уже привычного коридора 36,5686−36,9343 гривны.

Евро. Нас ждут существенные ралли по паре евро/доллар в период с 19-го по 21-е сентября, то есть перед, во время и сразу после оглашения решения ФРС США по процентной ставке.

Мой прогноз по соотношению пары евро/доллар на этой неделе находится в пределах коридора от 1,06 до 1,085 доллара за евро. Тогда курс евровалюты относительно гривны на нашем межбанке в эти дни будет находиться в пределах от 38,76 до 40,07 гривен.

Наличный рынок:

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков составит от 20−25 копеек до 50 копеек по доллару и от 25−40 копеек до 1 гривны по евро.

Основная часть обменников банков и финкомпаний будет работать все дни недели в формате «с оборота», но с периодическими попытками сыграть «на повышение».

Наибольшая волатильность ценников по наличному евро нас ожидает в период с 19-го по 21-е сентября, что будет связано с ралли пары евро/доллар на внешних рынках перед, во время и сразу после оглашения решений ФРС США по процентной ставке.

Курс наличного доллара:

В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора купли/продажи от 37,30 до 38,80 грн.

В обменниках финкомпаний данный коридор курсов приема и продажи будет находиться в пределах от 37,50 до 38,65 грн.

Курс наличного евро:

В кассах банков котировки евровалюты при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 40,10 до 41,75 грн.

А в обменниках финкомпаний евро будет котироваться в пределах коридора покупки и продажи от 40,20 до 41,50 грн.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
18 сентября 2023, 9:26
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«И теперь принципиальным для валютного рынка и ситуации на нем
является то, за счет каких источников будут покрыты эти расходы»

С каких пор на наличном валютном рынке появились принципы?!

На нём исходят из спроса и предложения, а курсы продажи частенько выставляют
исходя из сплетен и слухов, а также с учётом психологии толпы…
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