Решится ли ФРС игнорировать инфляцию и заморозить ставку

Рынки почти уверены, что на следующей неделе ФРС не будет трогать ключевую ставку, а значит, появляются новые основания для роста индексов. В то же время, инфляция никуда не исчезает, а значит, уже в ноябре регулятор может занять противоположную позицию, рассказывает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Чего ждать от ФРС

Инфляция побеждена, да здравствует инфляция, а мы не будем обращать на нее внимания — наверное, таким мог бы быть лозунг уходящей недели! Потребительская инфляция в США в августе оказалась выше июльской, и даже немного выше прогноза, по сравнению с прошлогодними показателями. Также немного больше выросла базовая инфляция, но это совсем не смутило трейдеров. Объявленная статистика находилась «в пределах» ожидаемого, и рынок решил, по-видимому, справедливо, что такие показатели никак не могут повлиять на решение ФРС по ставке, которое должно быть принято на следующей неделе. Вероятность того, что ставка останется неизменной, составляет 97%, что делает это событие практически достоверным. Остается вопрос…

А что ФРС сделает в ноябре, на следующем заседании Комитета по монетарной политике? Однозначного ответа пока нет, но чаши весов склоняются в сторону того, что цикл повышения уже закончился и ставка останется неизменной — вероятность такого сценария в два раза выше, чем вероятность повышения. Мы, похоже, уже залезли на вершину горы, но как долго там сидеть?!

Интрига сохраняется, ведь полная победа над инфляцией еще не одержана, а макроэкономическая статистика недели демонстрирует, что экономика продолжает держаться на плаву: розничные продажи растут, уровень безработицы остается низким, а инфляция, не факт, что не продолжит расти и дальше, в следующем месяце. Когда-то, не так давно, ФРС уже настаивал, что инфляция носит «временный» (transitory) характер, и не решился начать борьбу вовремя. Все это закончилось стремительным ростом цен и большими проблемами, о которых мы пишем уже полтора года, но уверен, что этот урок банкирами был усвоен, превратив «голубей» в «ястребов».

Еще одна интрига, связанная с заседанием ФРС на следующей неделе, состоит в том, какие прогнозы относительно будущей процентной ставки и американской экономики, в целом, сделают его участники. Очень вероятно, что прогноз и станет тем «ястребиным» посланием, которым ФРС попытается немного остановить рынки, которые, похоже, уже никого и ничего не боятся.

Нефть и Китай полны оптимизма

Рынок нефти полон оптимизма, не очень верит в рецессию, а, скорее, реагирует на дефицит между спросом и предложением, который не очень понятно, как заполнить. Саудиты с россиянами не хотят, другие не могут, а стратегические резервы США на минимуме. В итоге, цены на нефть марок Brent и WTI за последние три месяца выросли на 33%, уже выше $90 за баррель, и целятся на $100, а то и выше, что выглядит абсолютно реалистично. И как тут снова не вспомнить об инфляции…

Ну, и как же без Китая, где экономическая статистика уходящей недели дает надежду на экономическое восстановление. Экономика Китая набрала больших, чем ожидалось, оборотов в августе, благодаря росту потребительских расходов и объемов промышленного производства, и это дарит надежду. Все произошло не само по себе — китайское правительство и партия понимают, что перед страной стоят существенные экономические проблемы, и с помощью разнообразных стимулов помогают экономике почувствовать второе дыхание. Не так они просты — эти китайские коммунисты. В целом же, экономисты, анализируя ситуацию в китайской экономике, уже начинают говорить о том, что «возможно, пик пессимизма позади, а экономика вряд ли пострадает от устойчивого и более глубокого спада в будущем, хотя впереди все еще может быть некоторая волатильность, особенно если взять во внимание политический фактор».

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Вывод. Вот такая картинка складывается на сегодня, и, собственно, по моему мнению, в воздухе уже гораздо ярче чувствуется аромат оптимизма, постепенно вытесняющий затхлый привкус пессимистических прогнозов, которые звучали в начале года. Надеемся, что на следующей неделе ФРС оставит этот баланс ароматов хотя бы неизменным, а может и улучшит…