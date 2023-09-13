Депозиты в крупных банках: кто платит самые высокие проценты и откуда бегут вкладчики

Активный пересмотр депозитных ставок усилил миграцию вкладчиков из одних финучреждений в другие. Кто из крупных банков смог увеличить число частных клиентов, как финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн за последние две недели откорректировали свои депозитные предложения и какую доходность могут предложить сейчас, — в свежем обзоре «Минфина».

По данным НБУ, лидером по приросту числа вкладчиков в июле стал Приватбанк. В этом месяце его база частных клиентов пополнилась еще почти 300 тыс. новых вкладчиков (299 755). Второе место с большим отрывом держит Универсал Банк, которому удалось привлечь в июле 97 278 новых частных клиентов. А-Банк смог заинтересовать почти в два раза меньше клиентов, чем Универсал (53 065 лиц).

В десятку банков с самым большим приростом частных вкладчиков в июле вошли также:

ПУМБ — +40 150 вкладчиков,

Таскомбанк — +15 235,

Укрсиббанк — +10 663,

Райффайзен — +10 263,

Укргазбанк — +8 855,

Банк Восток — +6 111,

ОТП Банк — + 5 301.

В тройке тех крупных банков, которые в июле ощутили сокращение клиентской базы, оказались Сенс Банк, Укрэксим и банк Кредит Днепр. Число покинувших эти банки вкладчиков сопоставимо. Из Сенса ушло 1 772 вкладчика, из Укрэксимбанка и банка Кредит Днепр — 1 744 и 1 143 соответственно. Остальным крупным банкам потери вкладчиков в июле удалось избежать.

По приросту сумм вкладов в июле Приватбанк также лидирует (+4,44 млрд грн), за ним — еще один госбанк — Ощадбанк (+1,38 млрд грн), и Универсал Банк (+1,37 млрд грн).

Самый большой отток наблюдался в Сенс Банке (свыше 113 млн грн), Укрсиббанке (почти 87 млн) и Правэкс Банке (свыше 78 млн грн).

Как банки меняли депозитные ставки

Снижение депозитных ставок крупными банками продолжается, правда, этот процесс уже стал не столь массовым. Если неделю назад доходность гривневых вкладов срезали 13 банков, то в этот раз их почти в два раза меньше. В гривне доходность депозитов снизили шесть банков, в долларе — всего два, один банк «порезал» ставки вкладов в евро.

Самую большую доходность по вкладам в нацвалюте на 3 и 6 месяцев предлагает сейчас Аккордбанк — 19% и 18,5% годовых соответственно. На 9 и 12 месяцев лучшее предложение у КоминБанка, который платит по таким вкладам 17,75% и 18,25% годовых соответственно.

Правэкс Банк порезал доходность гривневых депозитов на все сроки на 1 п.п. Больше всего здесь теперь можно заработать на 3-месячных вкладах — 15% годовых, самая низкая ставка — на вклады на 12 месяцев — 12% годовых.

По 1 п.п. отнял от доходности всех срочных вкладов в гривне и ПУМБ, установив одинаковую доходность на них — 15% годовых.

Укрэксимбанк порезал доходность гривневых вкладов на все сроки, кроме трехмесячных. Больше всего пострадали вклады на 6 месяцев (минус 0,7 п.п.), меньше — вклады на 9 и 12 месяцев (минус 0,25 п.п.). Меньше всего банк по-прежнему платит по вкладам 3 на месяца — всего 12,3% годовых, больше всего — по вкладам на 9 и 12 месяцев — 15,25% годовых. Банк также снизил проценты практически по всем видам вкладов в долларе, за исключением ставок на вклады на 3 месяца. После снижения доходность долларовых вкладов на 6 месяцев тут составляет 1,45% годовых, на 9 и 12 месяцев — 1,75% годовых.

Банк Львов сохранил без изменений доходность вкладов на 3 и 6 месяцев — 16% и 17% годовых, однако, снизил ставки на более длинные вклады. Так, проценты по 9-месячным депозитам «похудели» на 1 п.п., а на 12 месяцев — на 2 п.п. Теперь по таким вкладам банк платит 16% годовых.

Банк Пивденный уменьшил ставку на вклады на 6 месяцев в гривне на 0,5 п.п. — до 16,5% годовых.

Идея Банк оставил ставки по всем гривневым вкладам без изменений, кроме вкладов на 3 месяца. В этот раз банк снизил ее на 0,25 п.п. — до 13% годовых.

Аккордбанк стал в этот раз единственным крупным банком, который уменьшил ставку по вкладам в евро. Больше всего «пострадали» вклады на 12 месяцев, их доходность снизилась на 1,9 п.п., на 1,65 п.п. уменьшились ставки на евровклады на 6 месяцев, и на 1,4 п.п. — на 3 месяца. В долларе больше всего банк срезал доходность вкладов на 6 месяцев (минус 1,75 п.п.), на 1,5 п.п. снизились ставки на 3 и 12 месяцев.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.08.2023−11.09.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.08.2023−11.09.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.08.2023−11.09.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.