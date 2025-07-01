Рейтинг устойчивости: Креди Агриколь возвращается на вершину, а эксперты выбирают Приват

По итогам Рейтинга устойчивости украинских банков от «Минфина», во всех основных категориях появились новые лидеры. Свое мнение по поводу любимчиков изменили вкладчики, эксперты, обновился победитель общего рейтинга. Рассказываем, какие учреждения крепче всего стоят на ногах, и возникают ли риски для их надежности.

Количество банков уменьшается

В этом году банковскую систему покинуло еще одно учреждение. Самостоятельно отдал лицензию (но с сохранением юридического лица) Банк Портал. Таким образом, количество банков в Украине сократилось с 61 до 60.

Вполне возможно, что большинство читателей даже не слышали об этом учреждении, а потому несложно догадаться, что его выход с рынка к существенным изменениям в финансовой системе не привел. Общие активы Портала составляли 273 млн грн, и по их объему он занимал последнее место в банковской системе. При этом, по итогам прошлого года, учреждение было прибыльным — заработало около 600 тыс. грн.

В прошлом году с рынка ушли также Коминвестбанк и Банк Альпари. Это также были небольшие банки, активы которых оценивались в 0,04% и 0,01% от общего объема системы. Первый из них был признан неплатежеспособным решением регулятора, второй самостоятельно отдал лицензию — так же, как в этом году сделал Портал.

В целом до полномасштабного вторжения в Украине насчитывался 71 банк, по состоянию на сегодняшний день их количество уменьшилось на 11. Но ни одно из системно важных финучреждений не покинуло рынок, поэтому потребители финансовых услуг преимущественно не испытывали этого сокращения.

Граждане продолжают нести средства в банки

С начала года активы банковской системы практически не изменились. Формально они снизились на 0,5%, однако это в основном связано с ослаблением доллара в начале года и, соответственно, переоценкой валютных активов. Без учета этого фактора, сокращение составляет лишь символические 0,1%. К тому же, если сравнить с данными, которые были год назад, то окажется, что активы выросли почти на 14%.

Положительную динамику демонстрируют и средства граждан на банковских счетах (сюда входят как срочные депозиты, так и деньги до востребования физлиц и ФОПов). На начало июня они разместили в банках 1,44 трлн грн, а прирост за предыдущий месяц составил 12,6 млрд грн, сообщает Фонд гарантирования вкладов. В основном наши соотечественники держат в финучреждениях гривну — почти 65% от общей суммы.

Рост демонстрируют именно гривневые средства в банках — плюс 14,8 млрд грн за май. В то же время валютные сбережения снизились в эквиваленте на 2,2 млрд грн.

«Надежность банковской системы подтверждается не только стабильными показателями, но и уровнем доверия клиентов», — прокомментировала «Минфину» эту тенденцию Глава правления Универсал Банка Ирина Староминская.

По ее словам, один из ключевых факторов, позволяющий удерживать средства клиентов в банках, — государственные гарантии выплаты всех вкладов физлиц во время военного положения. «Это мощный сигнал безопасности», — подчеркивает Староминская.

Кроме этого, отмечает она, действуют ограничения на вывод средств за границу, поэтому деньги работают в Украине. «Поэтому люди берегут свои сбережения в банках — это более безопасное место, чем домашний сейф», — отмечает Глава правления Универсал Банка.

Кредитная активность

В прошлом рейтинге «Минфин» отмечал, что банки постепенно возобновляют кредитование. С того времени процесс продолжает ускоряться. По оценкам Нацбанка, в первом квартале объемы кредитов наращивали банки всех групп. Исключением стал только Приват, в котором кредитный портфель за квартал снизился на 0,2% (хотя за год все-таки вырос почти на 17%). Остальные государственные банки повысили свой кредитный портфель за квартал на 10,3% (30% за год), а банки с иностранным капиталом на 12,8% и почти 26% соответственно.

Как отмечает регулятор, больше всего за год выросли кредиты аграриям, предприятиям пищевой промышленности и компаниям оптовой торговли.

В то же время снижается роль государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%», на которой держалось кредитование в начале полномасштабного вторжения. Удельный вес субсидированных кредитов в портфеле банков составляет 31%, что на 2,5 п.п. меньше, чем в прошлом квартале.

Вверх идут и объемы кредитов физлицам. Только за квартал они выросли на 6,7%, а за год — почти на 36%. В основном это необеспеченные кредиты, в том числе использование кредитных лимитов на картах.

В то же время уже третий месяц подряд падает темп роста ипотечного кредитования. Если займы бизнеса могут идти вверх и без государственной поддержки, то здесь она крайне необходима. Как отмечает Нацбанк, программа «єОселя» замедляется, а вместе с ней и ипотека для граждан.

Кто попал в рейтинг «Минфина»

В рейтинг «Минфина» попадают все отечественные банки, при условии, что граждане держат у них не менее 1 млрд грн. Здесь мы учитываем как срочные депозиты, так и денежные средства до востребования или остатки на карточных счетах. Однако не учитываем депозиты юридических лиц.

Учитывая рост общего объема вкладов в банковской системе, неудивительно, что ни один банк на этот раз не покинул рейтинг. В то же время никто из новичков также не добавился.

Рейтинг устойчивости

Лидер рейтинга устойчивости меняется уже шестой квартал подряд. Правда, ожесточенную борьбу за первенство ведут по факту три учреждения — Креди Агриколь, Укрсиб и Райффайзен, которые поочередно сменяют друг друга на первой позиции. Все три банка входят в иностранные группы, демонстрируя традиционное доминирование именно этой категории в нашем рейтинге.

В этот раз первую позицию занял Креди Агриколь, которому удалось улучшить свой общий балл, по сравнению с предыдущим кварталом. По последней статистике НБУ, граждане держат в учреждении 21,7 млрд грн. Это сравнительно немного — по этому показателю банк только одиннадцатый в системе и четвертый среди «иностранцев». В то же время банк демонстрирует положительную динамику. Еще год назад у граждан было в нем 18,8 млрд грн, то есть с тех пор их средства выросли на 15,4%.

Также банк демонстрирует хорошие финансовые показатели: с начала этого года он уже заработал 1,706 млрд грн, большие заработки только у шести украинских банков.

В целом «иностранцы» традиционно заняли всю первую пятерку рейтинга, а в первой десятке — за ними шесть позиций.

Также в десятку попали два государственных банка — Приват и Укргаз. А среди частных учреждений выше всех Универсал, который занял седьмое место, а на одно место ниже него разместился ПУМБ.

Рейтинг устойчивости

Лояльность вкладчиков

Один из ключевых факторов, которые учитывает редакция при подготовке рейтинга, — лояльность вкладчиков. Она рассчитывается, исходя в первую очередь из доли банка на депозитном рынке, а также абсолютного и относительного прироста средств граждан. Иными словами, для того, чтобы оказаться на вершине этого рейтинга, нужно не просто иметь большую сумму депозитов на счетах, а продемонстрировать динамику их роста.

Этим объясняется частое изменение лидеров в этом рейтинге. Ведь, если банку нужно более активно привлекать средства, он повышает процентную ставку по вкладам, расширяет маркетинговую активность и т. д.

В этот раз первую позицию по лояльности вкладчиков занял Универсал Банк (на его базе работает также monobank), который в предыдущем рейтинге был вторым, а в целом за последнее время прочно закрепился среди лидеров этой номинации. По объему размещенных средств физлиц, он занимает третье место среди всей банковской системы, уступая лишь двум государственным гигантам — Привату и Ощаду. В целом граждане держат в нем 88,5 млрд грн. За год объем средств физлиц в учреждении вырос на 30,5%.

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На втором месте в этой категории оказался Кредобанк, который, по сравнению с предыдущим кварталом, поднялся сразу на 7 позиций. Третий здесь абсолютный лидер, по объемам средств граждан, — Приват, в нем их в целом 458 млрд, а это 36% от общего показателя в банковской системе.

Ренкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

Банк Индекс лояльности вкладчиков за 1 квартал 2025 г. Место за 1 квартал 2025 г. Смена места, по сравнению з 4 кв. 2024 г. Место банка в общем рейтинге Универсал Банк 4,9 1 +1 7 Кредобанк 4,7 2 +7 4 Приватбанк 4,5 3 +3 6 ПУМБ 4,5 4 +3 8 Абанк 4,5 5 0 15 Креди Агриколь Банк 4,4 6 +2 1 Укрсиббанк 4,3 7 -6 2 Райффайзен Банк 4,3 8 -5 3 Радабанк 4,2 9 +3 27 Банк Кредит Днепр 4,1 10 +14 20 Банк Львов 4 11 +5 16 Ощадбанк 3,9 12 -8 11 Банк Восток 3,9 13 +1 24 Сенс Банк 3,8 14 +5 13 Правэкс Банк 3,8 15 0 14 Пиреус Банк 3,8 16 +7 19 Юнекс Банк 3,8 17 +9 21 Пивденный 3,7 18 -5 17 Клиринговый Дом 3,7 19 +9 29 ОТП Банк 3,6 20 -2 5 Идея Банк 3,6 21 -1 18 МТБ Банк 3,6 22 -11 26 Полтава Банк 3,5 23 +2 23 Аккордбанк 3,5 24 +6 28 Прокредит банк 3,4 25 -4 9 Укргазбанк 3,4 26 -16 10 Таскомбанк 3,4 27 -10 22 Банк Альянс 3,4 28 +6 31 Укрэксимбанк 3,3 29 -7 12 Банк Инвестиций и Сбережений 3,2 30 +2 30 Индустриалбанк 3,2 31 +4 34 Банк Глобус 3 32 +1 32 Банк Грант 2,9 33 -6 35 Агропросперис Банк 2,7 34 -5 25 Коминбанк 2,7 35 -4 33

Оценки экспертов

При подготовке рейтинга «Минфин» просит экспертов выставить банкам собственные оценки, в зависимости от готовности разместить в учреждении собственные средства. Участие в опросе приняли ICU, IBI-рейтинг, Ukraine Economic Outlook, а также финансовый эксперт «Минфина».

Эксперты продемонстрировали высокую лояльность к государственным банкам. На этот раз в первую десятку, по их оценкам, попали сразу 5 таких учреждений, в том числе Приват, занявший первую позицию. Лидер общего рейтинга Креди Агриколь здесь оказался на второй позиции, а в целом «иностранцы» разделили оставшиеся 5 мест из первой десятки.

Среди частных банков больше всего эксперты доверяют ПУМБу и Универсал Банку, которые заняли, соответственно, 11 и 13 места.

Ренкинг банков по оценкам экспертов

Банк Средняя оценка экспертов за 1 квартал 2025 г. Место за 1 кв. 2025 г. Смена места, по сравнению с 4 кв. 2024 г. Место банка в общем рейтинге Приватбанк 4,78 1 +3 6 Креди Агриколь Банк 4,67 2 0 1 Укрсиббанк 4,67 3 -2 2 Райффайзен Банк 4,67 4 -1 3 Ощадбанк 4,56 5 +2 11 Укргазбанк 4,44 6 +3 10 Укрэксимбанк 4,44 7 +1 12 ОТП Банк 4,33 8 -2 5 Кредобанк 4,22 9 -4 4 Сенс Банк 4,22 10 +3 13 ПУМБ 4,11 11 +1 8 Прокредит банк 4,11 12 -2 9 Универсал Банк 4 13 -2 7 Таскомбанк 3,67 14 +2 22 Банк Львов 3,56 15 -1 16 Пивденный 3,56 16 +2 17 Пиреус Банк 3,56 17 -2 19 Идея Банк 3,44 18 +2 18 Агропросперис Банк 3,44 19 -2 25 Банк Кредит Днепр 3,33 20 +1 20 Правэкс Банк 3,22 21 -2 14 Юнекс Банк 3,22 22 +2 21 Банк Восток 3,11 23 +2 24 Абанк 3 24 -1 15 Аккордбанк 2,89 25 -3 28 Полтава Банк 2,67 26 +1 23 Банк Глобус 2,56 27 -1 32 Радабанк 2,44 28 0 27 МТБ Банк 2,33 29 0 26 Банк Инвестиций и Сбережений 2,22 30 0 30 Банк Грант 2,11 31 0 35 Банк Альянс 1,89 32 0 31 Коминбанк 1,78 33 +2 33 Индустриалбанк 1,67 34 -1 34 Клиринговый Дом 1,56 35 -1 29

Чего ждать дальше

Проблемы, с которыми сталкивается банковская система, похожи на те, которые приходится преодолевать нашей экономике в целом, и связаны в основном с военными рисками.

«Едва ли не каждый день мы имеем дело с массированными атаками врага в физическом и цифровом пространствах. Частые попытки дестабилизировать киберзащиту банка и вместе с тем внутренние риски — с такими вызовами сталкивается банковская система» — рассказала Ирина Староминская.

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В то же время, отмечает Глава правления Универсал Банка, банкам удается адаптироваться к таким условиям. «Система умеет управлять такими рисками в условиях неопределенности», — отмечает она. И то, что количество банков за время полномасштабной войны существенно сократилось, но клиенты не почувствовали из-за этого по факту никакого дискомфорта, лишь подтверждает общую устойчивость банковской системы.