Корпоративные облигации: как за год изменилась доходность, и выгоднее ли они, чем ОВГЗ

Главным инвестиционным инструментом в Украине остаются ОВГЗ, вклады граждан в которые продолжают стабильно расти. На этом фоне корпоративные бумаги остаются нишевым инструментом, хотя в некоторых случаях и позволяют заработать больше. Какую доходность предлагают компании по своим бумагам, разбирался «Минфин».

Новые правила и новые эмитенты

Общая сумма инвестиций граждан в ОВГЗ уже приближается к 94 млрд грн. Для сравнения: год назад она составляла 58 млрд, а два года назад — 39 млрд. Несмотря на мощную конкуренцию со стороны государственных ценных бумаг, спрос на корпоративные облигации за последний год также рос.

«Появляется спрос среди инвесторов для диверсификации своих активов, также инвестиционные фирмы и банки начинают больше работать с корпоративным сегментом», — рассказал «Минфину» руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко.

За последний год ни одна из компаний, которая привлекала средства через этот инструмент, не объявила о дефолте, то есть все продолжали выполнять обязательства перед инвесторами.

Среди важных изменений, которые произошли на рынке, следует отметить введение осенью прошлого года Национальной комиссией ценных бумаг и фондового рынка новых правил выпуска корпоративных облигаций. Как объяснил регулятор, это упростило процесс выпуска ценных бумаг и сделало его более удобным для компаний. В частности, уменьшен пакет документов, который необходимо предоставить для регистрации. По словам члена НКЦБФР Максима Либанова, процесс выпуска облигаций стал более понятным.

Количество компаний, чьи корпоративные облигации представлены на рынке, остается небольшим. В то же время в последнее время произошло несколько новых громких размещений.

В сентябре прошлого года сеть супермаркетов Novus объявила о первом выпуске корпоративных облигаций на общую сумму 400 млн грн. Номинал ценной бумаги составляет 1 тыс. грн, доходность 15% годовых. Срок погашения — три года, а выплата купонов происходит ежеквартально. Также компания предусмотрела возможность ежегодного выкупа ценных бумаг у инвесторов и пересмотр процентной ставки раз в год.

Облигации Novus стали первыми в Украине, согласно которым предусмотрен залог — недвижимость, принадлежащая сети супермаркетов. По сообщению компании, ее стоимость превышает привлеченную от облигаций сумму, а ипотекодержателем выступает одна из юридических фирм. Это означает, что если Novus не сможет выполнять обязательства перед инвесторами, недвижимость будет продана, а средства возвращены владельцам облигаций.

Дебютировала на рынке облигаций в этом году также финансовая компания Activitis, специализирующаяся на кредитовании аграриев и сервисе оплаты частями для бизнеса. Компания выпустила ценные бумаги на 300 млн грн, которые уже к началу мая были распроданы на 170 млн грн. Номинальная доходность облигаций составляет 20%.

Как меняется доходность

В конце весны прошлого года «Минфин» собрал информацию об актуальных в то время предложениях по покупке корпоративных облигаций. С этого момента доходность по этому инструменту продемонстрировала разнонаправленную тенденцию.

Самые высокие заработки, как и год назад, предлагает группа финансовых компаний AccessFinance, специализирующаяся на лизинге и кредитах для физических лиц. В настоящее время доходность по имеющимся их бумагам достигает 24% годовых. Прошлой же весной ставки по разным выпускам находились в промежутке 24−28% годовых.

Доходность своих бумаг повысила NovaPay — финансовое отделение группы компаний Nova (до недавнего времени Новая Почта). Сейчас бумаги с выплатой через 12 месяцев можно купить с доходностью 18%, хотя год назад предполагалось 17%. Компания позволяет инвестировать на срок от 1 месяца, но заработок в таком случае будет гораздо более скромным — 10%.

Выросла доходность также валютных облигаций компании !FEST Coffee Mission, которая является частью холдинга !FEST (в сеть входят заведения Львівська майстерня шоколаду, Криївка, П'яна вишня и т. п. ). Год назад по долларовым облигациям компании можно было получить 8% годовых, но с тех пор ставка была пересмотрена до 8,88%. Здесь нужно уточнить, что ценные бумаги компании покупаются за гривну и погашаются также в национальной валюте, но выплаты привязаны к курсу доллара и в случае девальвации разница компенсируется.

Не изменилась за год доходность Частных ветеранских облигаций, которая составляет 6% в гривне. В то же время этот проект позиционирует себя, как социальный, направленный на привлечение средств на развитие бизнеса ветеранов, а потому для тех, кто покупает эти бумаги, заработок не стоит на первом месте.

С доходностью 18% годовых сейчас можно купить облигации компании УЛФ-Финанс, которая специализируется на лизинге автомобилей.

В июне НКЦБФР одобрила два новых выпуска облигаций Новой почты, каждый по 1 млрд грн. Доходность по ним составит 16% и 17% соответственно. Привлеченные средства почтовый оператор планирует разделить на несколько направлений: 35% — на развитие сети терминалов, 30% — в BDF-контейнеры и автотранспорт, 20% — в тару для размещения посылок, и еще 15% — в развитие IT.

Действительно ли выгодны корпоративные облигации

Покупая корпоративные облигации, следует помнить, что доход из них облагается налогами по той же ставке, что и депозиты, — 18% НДФЛ, плюс 5% военного сбора.

Это означает, что реальная доходность бумаг AccessFinance составляет 18,5%, Activitis — 15,4%, NovaPay и УЛФ-Финанс — 13,9%, Novus — 11,55%.

В то же время ОВГЗ с погашением в августе следующего года можно купить на вторичном рынке с доходностью 16,75%. Поскольку проценты по гособлигациям не облагаются налогами, ОВГЗ уступают по чистой доходности корпоративным облигациям только AccessFinance.

Средние ставки по гривневым депозитам в украинских банках составляют 12,92%, а самые щедрые банки предлагают 17,25%. А после налогообложения чистый заработок составит 9,95% и 13,3% соответственно. То есть меньше, чем у большинства корпоративных облигаций.

В разговоре с «Минфином» финансовый директор NovaPay Игорь Приходько акцентировал внимание на том, что облигации его компании сохраняют конкурентное преимущество над средними ставками по банковским депозитам. И эта стратегия приносит результаты. «Имеем как клиентов-физических лиц, так и юридических лиц, и институциональных инвесторов. В течение года наблюдается рост спроса со стороны физических лиц. В настоящее время 5 700 частных клиентов купили облигации NovaPay, а в общей сложности более 5 800 клиентов инвестировали в них более 1,77 миллиарда гривен», — рассказал Приходько.

Покупка корпоративных облигаций становится также более удобной для розничного инвестора. Ряд эмитентов развивают собственные услуги для их покупки онлайн. В частности, NovaPay предлагает их в своем мобильном приложении, AccessFinance поддерживает всю коммуникацию с инвесторами через телеграмм-канал, а также корпоративные бумаги доступны в кабинете инвестора ИГ Универ. Андрей Величко сообщил «Минфину», что ICU работает над интеграцией этих ценных бумаг в свою торговую систему, где сейчас доступны ОВГЗ.

В то же время, отмечает руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко, корпоративным облигациям сложно конкурировать с ОВГЗ, на стороне которых отсутствие налогообложения и государственные гарантии возврата.

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По словам Величко, толчком для развития рынка корпоративных облигаций может стать введение инвестиционных счетов — если человек не будет забирать с них средства в течение нескольких лет, то доход не будет облагаться налогом.

Но к тому времени корпоративные облигации будут интересны в основном тем частным инвесторам, которые не готовы все свои средства доверить государству и пытаются диверсифицировать их распределение.