Главным инвестиционным инструментом в Украине остаются ОВГЗ, вклады граждан в которые продолжают стабильно расти. На этом фоне корпоративные бумаги остаются нишевым инструментом, хотя в некоторых случаях и позволяют заработать больше. Какую доходность предлагают компании по своим бумагам, разбирался «Минфин».
Корпоративные облигации: как за год изменилась доходность, и выгоднее ли они, чем ОВГЗ
Новые правила и новые эмитенты
Общая сумма инвестиций граждан в ОВГЗ уже приближается к 94 млрд грн. Для сравнения: год назад она составляла 58 млрд, а два года назад — 39 млрд. Несмотря на мощную конкуренцию со стороны государственных ценных бумаг, спрос на корпоративные облигации за последний год также рос.
«Появляется спрос среди инвесторов для диверсификации своих активов, также инвестиционные фирмы и банки начинают больше работать с корпоративным сегментом», — рассказал «Минфину» руководитель брокерского подразделения ICU Андрей Величко.
За последний год ни одна из компаний, которая привлекала средства через этот инструмент, не объявила о дефолте, то есть все продолжали выполнять обязательства перед инвесторами.
Среди важных изменений, которые произошли на рынке, следует отметить введение осенью прошлого года Национальной комиссией ценных бумаг и фондового рынка новых правил выпуска корпоративных облигаций. Как объяснил регулятор, это упростило процесс выпуска ценных бумаг и сделало его более удобным для компаний. В частности, уменьшен пакет документов, который необходимо предоставить для регистрации. По словам члена НКЦБФР Максима Либанова, процесс выпуска облигаций стал более понятным.
Количество компаний, чьи корпоративные облигации представлены на рынке, остается небольшим. В то же время в последнее время произошло несколько новых громких размещений.
В сентябре прошлого года сеть супермаркетов Novus объявила о первом выпуске корпоративных облигаций на общую сумму 400 млн грн. Номинал ценной бумаги составляет 1 тыс. грн, доходность 15% годовых. Срок погашения — три года, а выплата купонов происходит ежеквартально. Также компания предусмотрела возможность ежегодного выкупа ценных бумаг у инвесторов и пересмотр процентной ставки раз в год.
Облигации Novus стали первыми в Украине, согласно которым предусмотрен залог — недвижимость, принадлежащая сети супермаркетов. По сообщению компании, ее стоимость превышает привлеченную от облигаций сумму, а ипотекодержателем выступает одна из юридических фирм. Это означает, что если Novus не сможет выполнять обязательства перед инвесторами, недвижимость будет продана, а средства возвращены владельцам облигаций.
Дебютировала на рынке облигаций в этом году также финансовая компания Activitis, специализирующаяся на кредитовании аграриев и сервисе оплаты частями для бизнеса. Компания выпустила ценные бумаги на 300 млн грн, которые уже к началу мая были распроданы на 170 млн грн. Номинальная доходность облигаций составляет 20%.
Как меняется доходность
В конце весны прошлого года «Минфин» собрал информацию об актуальных в то время предложениях по покупке корпоративных облигаций. С этого момента доходность по этому инструменту продемонстрировала разнонаправленную тенденцию.
Самые высокие заработки, как и год назад, предлагает группа финансовых компаний AccessFinance, специализирующаяся на лизинге и кредитах для физических лиц. В настоящее время доходность по имеющимся их бумагам достигает 24% годовых. Прошлой же весной ставки по разным выпускам находились в промежутке 24−28% годовых.
Доходность своих бумаг повысила NovaPay — финансовое отделение группы компаний Nova (до недавнего времени Новая Почта). Сейчас бумаги с выплатой через 12 месяцев можно купить с доходностью 18%, хотя год назад предполагалось 17%. Компания позволяет инвестировать на срок от 1 месяца, но заработок в таком случае будет гораздо более скромным — 10%.
Выросла доходность также валютных облигаций компании !FEST Coffee Mission, которая является частью холдинга !FEST (в сеть входят заведения Львівська майстерня шоколаду, Криївка, П'яна вишня
Не изменилась за год доходность Частных ветеранских облигаций, которая составляет 6% в гривне. В то же время этот проект позиционирует себя, как социальный, направленный на привлечение средств на развитие бизнеса ветеранов, а потому для тех, кто покупает эти бумаги, заработок не стоит на первом месте.
С доходностью 18% годовых сейчас можно купить облигации компании УЛФ-Финанс, которая специализируется на лизинге автомобилей.
В июне НКЦБФР одобрила два новых выпуска облигаций Новой почты, каждый по 1 млрд грн. Доходность по ним составит 16% и 17% соответственно. Привлеченные средства почтовый оператор планирует разделить на несколько направлений: 35% — на развитие сети терминалов, 30% — в BDF-контейнеры и автотранспорт, 20% — в тару для размещения посылок, и еще 15% — в развитие IT.
Действительно ли выгодны корпоративные облигации
Покупая корпоративные облигации, следует помнить, что доход из них облагается налогами по той же ставке, что и депозиты, — 18% НДФЛ, плюс 5% военного сбора.
Это означает, что реальная доходность бумаг AccessFinance составляет 18,5%, Activitis — 15,4%, NovaPay и УЛФ-Финанс — 13,9%, Novus — 11,55%.
В то же время ОВГЗ с погашением в августе следующего года можно купить на вторичном рынке с доходностью 16,75%. Поскольку проценты по гособлигациям не облагаются налогами, ОВГЗ уступают по чистой доходности корпоративным облигациям только AccessFinance.
Средние ставки по гривневым депозитам в украинских банках составляют 12,92%, а самые щедрые банки предлагают 17,25%. А после налогообложения чистый заработок составит 9,95% и 13,3% соответственно. То есть меньше, чем у большинства корпоративных облигаций.
В разговоре с «Минфином» финансовый директор NovaPay Игорь Приходько акцентировал внимание на том, что облигации его компании сохраняют конкурентное преимущество над средними ставками по банковским депозитам. И эта стратегия приносит результаты. «Имеем как клиентов-физических лиц, так и юридических лиц, и институциональных инвесторов. В течение года наблюдается рост спроса со стороны физических лиц. В настоящее время 5 700 частных клиентов купили облигации NovaPay, а в общей сложности более 5 800 клиентов инвестировали в них более 1,77 миллиарда гривен», — рассказал Приходько.
Покупка корпоративных облигаций становится также более удобной для розничного инвестора. Ряд эмитентов развивают собственные услуги для их покупки онлайн. В частности, NovaPay предлагает их в своем мобильном приложении, AccessFinance поддерживает всю коммуникацию с инвесторами через телеграмм-канал, а также корпоративные бумаги доступны в кабинете инвестора ИГ Универ. Андрей Величко сообщил «Минфину», что ICU работает над интеграцией этих ценных бумаг в свою торговую систему, где сейчас доступны ОВГЗ.
В то же время, отмечает руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко, корпоративным облигациям сложно конкурировать с ОВГЗ, на стороне которых отсутствие налогообложения и государственные гарантии возврата.
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По словам Величко, толчком для развития рынка корпоративных облигаций может стать введение инвестиционных счетов — если человек не будет забирать с них средства в течение нескольких лет, то доход не будет облагаться налогом.
Но к тому времени корпоративные облигации будут интересны в основном тем частным инвесторам, которые не готовы все свои средства доверить государству и пытаются диверсифицировать их распределение.
Комментарии - 2
Вкладатися в папери компаній де власники українці - це один з найгірших варіантів. Є депозити ОВДП навіщо цей треш з паперами «шарашкіних контор».